ენმ ე.წ. მატროსოვის ციხესთან საპროტესტო აქციას მართავს

"ამ საქმეში ბრალდების მთავარი მოწმე მივიდა საქართველოს სახალხო დამცველთან და უთხრა, რომ მის მიერ მიცემული ჩვენება იყო ზეწოლით მიცემული და ზეწოლა განახორციელეს საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა. აღნიშნულის შესახებ სახალხო დამცველმა ისაუბრა დახურულ სხდომაზე, მოახსენა მოსამართლეს ის დეტალები, რაც მისთვის გახდა ცნობილი. ამის შემდეგ სანდოობაზე საუბარი პროკურატურის მოწმეების არის აბსურდი და თუკი არ იქნება სასწაული ზეწოლა, დარწმუნებული ვარ, ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს, არის გამამართლებელი განაჩენი,“ - განაცხადა სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ადვოკატმა გოგა ონიანმა. სასამართლომ გიორგი ონიანს 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლებს აღკვეთა მიუსაჯა. „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი დღეს სხდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. "ზოგადად, ამ ადამიანის მიმართ პირადად მე ძალიან დიდი ხანია მაქვს კითხვები. კადრები, რომელიც ვიხილეთ, თუ რას აკეთებდა ეს ადამიანი "ნაციონალური მოძრაობის" რეჟიმის დროს, ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რომ ის დააკავეს. ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და ყველანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა დავემორჩილოთ,"- განუცხადა ჟურნალისტებს სოფო კილაძემ. ადვოკატი, გიორგი ონიანი, მოსამართლის გადაწყვეტილებით, სასამართლო დარბაზში დააკავეს. ონიანს, რომელიც სასამართლომ ოთხივე წარდგენილ ბრალში დამნაშავედ სცნო, 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 