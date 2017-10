ენმ-ის აქციაზე დაკავებულებიდან, სამი პირი სასამართლომ მომდევნო პროცესამდე გაათავისუფლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => nacionaluri-modzraoba [2] => aqcia [3] => gatavisufleba [4] => dakavebulebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174052 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => nacionaluri-modzraoba [2] => aqcia [3] => gatavisufleba [4] => dakavebulebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174052 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => nacionaluri-modzraoba [2] => aqcia [3] => gatavisufleba [4] => dakavebulebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => nacionaluri-modzraoba [2] => aqcia [3] => gatavisufleba [4] => dakavebulebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174052) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,9024,6144,341,285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174046 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 15:34:40 [post_date_gmt] => 2017-10-11 11:34:40 [post_content] => საკრებულოსთან დაკავებული ”ნაციონალური მოძრაობის” მხარდამჭერების სასამართლო პროცესის დაწყებას წინ, სხდომათა დარბაზთან, ხმაური უძღოდა. დარბაზთან შეკრებილები დარბაზში შეშვებას ითხოვდნენ, რის საშუალებასაც მათ მანდატურის სამსახური არ აძლევდა. შელაპარაკება მანდატურის თანამშრომლებსა და ”ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთ ლიდერ, დეპუტატ თინა ბოკუჩავას შორისაც მოხდა. ბოკუჩავას ინფორმაციით, მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა მას ხელი ჰკრეს და დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყვანა სცადეს. საბოლოოდ სხდომათა დარბაზში რამდენიმე დამსწრე შეუშვეს და ინციდენტი ამით ამოიწურა. [post_title] => "ენმ"-ს აქციაზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე, სხდომათა დარბაზთან, შელაპარაკება მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-s-aqciaze-dakavebulta-sasamartlo-procesis-dawyebamde-skhdomata-darbaztan-shelaparakeba-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 15:34:40 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 11:34:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174046 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173915 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 12:37:34 [post_date_gmt] => 2017-10-11 08:37:34 [post_content] => "როცა საკრებულოს სხდომაში მონაწილეობას ის პოლიტიკური ჯგუფი ითხოვს, რომელსაც საკრებულოში აქვს ფრაქცია, ისმის ლოგიკური კითხვა - არ ენდობიან საკუთარ ფრაქციას?" - ამის შესახებ უმრავლესობის დეპუტატმა, ზაქარია ქუცნაშვილმა, საკრებულოს შენობის წინ გუშინდელი მოვლენების კომენტირებისას განაცხადა. ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, პარლამენტის წევრს აქვს ყველგან დაუბრკოლებლად შესვლის უფლება, მაგრამ არ აქვს საზოგადოებრივი წესრიგის ხელყოფის უფლება. მისი შეფასებით, საკრებულოს წინ გუშინ თინა ბოკუჩავას საქციელი დეპუტატისთვის შეუფერებელი იყო. "ფრაქცია ვერ დასვამს იმ კითხვებს, რაც მათ აინტერესებთ. თუ მიგაჩნია, რომ რადგან დეპუტატი ხარ, ამის გამო ტრიბუნასთან უნდა მივარდე და წამყვანს მიკროფონი გამოსტაცო?! მაშინ განაცხადონ, რომ ”ნაციონალური მოძრაობა” საკუთარ ფრაქციას არ ენდობა,”, - განაცხადა ზაქარია ქუცნაშვილმა. [post_title] => ენმ-ის ლიდერები საკრებულოში საკუთარ ფრაქციას არ ენდობიან? - ზაქარია ქუცნაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-is-liderebi-sakrebuloshi-sakutar-fraqcias-ar-endobian-zaqaria-qucnashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 12:37:34 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 08:37:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173915 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 173871 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 12:36:27 [post_date_gmt] => 2017-10-11 08:36:27 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" აქციაზე დაკავებულების ადვოკატის ივანე პეტრიაშვილის განცხადებით, დაკავებულებს ტანსაცმელი აქვთ შემოხეული და ფიზიკურ ძალადობას უჩივიან. “ერთ-ერთი დაკავებული, თორნიკე ბიკაშვილი, გახლავთ თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი, სამგორის მაჟორიტარული ოლქიდან. მას აღენიშნებოდა ფიზიკური ძალადობის კვალი. მიგვაჩნია, რომ მათ მიმართ არ არსებობს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მოპოვებული რაიმე მტკიცებულებები, რომლებიც გაამართლებდნენ მათ დაკავებას, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემას და სავარაუდოდ სასამართლო მათ მიმართ გამოიტანს გამამართლებელ გადაწყვეტილებას,“ - განაცხადა ადვოკატმა ივანე პეტრიაშვილმა. [post_title] => ენმ-ის აქციაზე დაკავებულებს ტანსაცმელი აქვთ შემოხეული და ფიზიკურ ძალადობას უჩივიან - ადვოკატი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-is-aqciaze-dakavebulebs-tansacmeli-aqvt-shemokheuli-da-fizikur-dzaladobas-uchivian-advokati [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 12:36:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 08:36:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173871 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174046 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 15:34:40 [post_date_gmt] => 2017-10-11 11:34:40 [post_content] => საკრებულოსთან დაკავებული ”ნაციონალური მოძრაობის” მხარდამჭერების სასამართლო პროცესის დაწყებას წინ, სხდომათა დარბაზთან, ხმაური უძღოდა. დარბაზთან შეკრებილები დარბაზში შეშვებას ითხოვდნენ, რის საშუალებასაც მათ მანდატურის სამსახური არ აძლევდა. შელაპარაკება მანდატურის თანამშრომლებსა და ”ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთ ლიდერ, დეპუტატ თინა ბოკუჩავას შორისაც მოხდა. ბოკუჩავას ინფორმაციით, მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა მას ხელი ჰკრეს და დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყვანა სცადეს. საბოლოოდ სხდომათა დარბაზში რამდენიმე დამსწრე შეუშვეს და ინციდენტი ამით ამოიწურა. [post_title] => "ენმ"-ს აქციაზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე, სხდომათა დარბაზთან, შელაპარაკება მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-s-aqciaze-dakavebulta-sasamartlo-procesis-dawyebamde-skhdomata-darbaztan-shelaparakeba-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 15:34:40 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 11:34:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174046 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 258 [max_num_pages] => 86 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e5577039ed7918ffd3d7e29a9f237035 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )