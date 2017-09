ენმ-ს პირველი ათეული ცნობილია -სიის სათავეში ნიკა მელიაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => nika-melia [2] => saarchevno-sia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166339 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => nika-melia [2] => saarchevno-sia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166339 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => nika-melia [2] => saarchevno-sia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => nika-melia [2] => saarchevno-sia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166339) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (341,4325,7248) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166143 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:19:36 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:19:36 [post_content] => „ქართული ოცნების” დეპუტატის, ეკა ბესელიას, შეფასებით, „გაზპრომთან” გაფორმებული ხელშეკრულების თემას „ნაციონალური მოძრაობა” კახი კალაძის, როგორც ძლიერი კონკურენტის, წინააღმდეგ იერიშის მისატანად იყენებს. ბესელია „ნაციონალური მოძრაობის” წევრების განცხადებებს "იაფფასიან პოლიტიკურ სპეკულაციას" უწოდებს და აცხადებს, რომ აღნიშნული საკითხის განხილვა პარლამენტის დღის წესრიგში რამდენჯერმე თავად „ნაციონალური მოძრაობის” მოთხოვნით გადაიდო. „ნაციონალურ მოძრაობას” შევახსენებ, რომ გადაიკითხონ პარლამენტის რეგლამენტი, სადაც აუცილებლად იპოვიან მუხლს, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, როგორც წესი, პარლამენტის სხდომები არ ტარდება. ეს წესი ყოველთვის, ყველა არჩევნების წინ მოქმედებდა და ამ წესს პარლამენტი იცავდა. საჭიროების შემთხვევაში, პარლამენტმა შეიძლება რიგგარეშე სხდომები ჩაატაროს. რაც შეეხება უშუალოდ თემას, არსი მდგომარეობს იმაში, რომ კახი კალაძე „ნაციონალური მოძრაობისთვის” არის ყველაზე დიდი სამიზნე - გასაგებია რატომაც, ის არის თბილისის მერობის ყველაზე ძლიერი და რეალური კანდიდატი, რომელიც აუცილებლად გაიმარჯვებს არჩევნებში,” - განაცხადა ეკა ბესელიამ. ბესელიას თქმით, კალაძემ „გაზპრომთან” დაკავშირებულ თემაზე განმარტებები გააკეთა და ყველა კითხვას გასცა პასუხი. [post_title] => ეკა ბესელია ენმ-ის წევრების განცხადებებს "იაფფასიან პოლიტიკურ სპეკულაციას" უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eka-beselia-enm-is-wevrebis-ganckhadebebs-iaffasian-politikur-spekulacias-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 14:19:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 10:19:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162931 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-12 18:13:29 [post_date_gmt] => 2017-09-12 14:13:29 [post_content] => ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებები, რომელიც მან თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა, იყო სიტყვები სიტყვებისთვის. ბოკუჩავა მიიჩნევს, რომ თუ ეს ასე არ არის, ხელისუფლებამ ეს საკუთარი ქმედებებით უნდა დაამტკიცოს და რეალური ნაბიჯი გადადგას დიალოგისა და კონსესუსისკენ. „სამწუხაროდ, ირაკლი კობახიძეს უცხოელ სტუმრებთან თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა უწევს. ისინი გამუდმებით საუბრობენ კონსესუსის მნიშვნელობაზე. პირადად ვკითხე სპიკერს ამის შესახებ და მან ეს განმარტა როგორც შეთანხმება პარლამენტსა და მთავრობას შორის. სამწუხაროა, რომ პარლამენტის თავჯდომარეს, რომელსაც კონსტიტუციონალიზმში აქვს განათლება მიღებული, საკონსიტუციო პროცესის ირგვლივ კონსესუსი ასე წარმოუდგენია“, - განაცხადა თინა ბოკუჩავამ. [post_title] => პარლამენტის თავჯდომარეს უცხოელ სტუმრებთან თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა უწევს - ბოკუჩავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentis-tavjdomares-uckhoel-stumrebtan-tavis-martlebis-redjimshi-yofna-uwevs-bokuchava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 18:13:29 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 14:13:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162931 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162454 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 18:10:30 [post_date_gmt] => 2017-09-11 14:10:30 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ნიკა მელია, არ გამორიცხავს, მიწების გასხვისების საკითხთან დაკავშირებით "ქართული მარშის" დაგეგმილი აქციები ხელისუფლების მართული იყოს და მთავარი საკითხებიდან ყურადღების გადატანას ემსახურებოდეს. "სხვადასხვა ინტერესებია, ქვეყანაში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიები, სხვადასხვა იდეოლოგიის მატარებელი გაერთიანებებია, მათ ბუნებრივია აქვთ აქციები მანიფესტაციები გამართონ, თუმცა, ეჭვი მიჩნდება, საკმაოდ საფუძვლიანი, რომ ეს ყველაფერი მართულია ისევ და ისევ ხელისუფლების მხრიდან, რომ აქცენტები სხვა საკითხებზე გადაიტანონ, სხვა საკითხებს მიაპყრონ საზოგადოების ყურადღება, რომელიც მეასე და ალბათ მეორასე ხარისხოვანია," - განაცხადა ნიკა მელიამ. [post_title] => ეჭვი მიჩნდება, "ქართული მარშის" აქციები ხელისუფლების მართულია - ნიკა მელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => echvi-michndeba-qartuli-marshis-aqciebi-khelisuflebis-martulia-nika-melia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 18:10:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 14:10:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166143 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:19:36 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:19:36 [post_content] => „ქართული ოცნების” დეპუტატის, ეკა ბესელიას, შეფასებით, „გაზპრომთან” გაფორმებული ხელშეკრულების თემას „ნაციონალური მოძრაობა” კახი კალაძის, როგორც ძლიერი კონკურენტის, წინააღმდეგ იერიშის მისატანად იყენებს. ბესელია „ნაციონალური მოძრაობის” წევრების განცხადებებს "იაფფასიან პოლიტიკურ სპეკულაციას" უწოდებს და აცხადებს, რომ აღნიშნული საკითხის განხილვა პარლამენტის დღის წესრიგში რამდენჯერმე თავად „ნაციონალური მოძრაობის” მოთხოვნით გადაიდო. „ნაციონალურ მოძრაობას” შევახსენებ, რომ გადაიკითხონ პარლამენტის რეგლამენტი, სადაც აუცილებლად იპოვიან მუხლს, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, როგორც წესი, პარლამენტის სხდომები არ ტარდება. ეს წესი ყოველთვის, ყველა არჩევნების წინ მოქმედებდა და ამ წესს პარლამენტი იცავდა. საჭიროების შემთხვევაში, პარლამენტმა შეიძლება რიგგარეშე სხდომები ჩაატაროს. რაც შეეხება უშუალოდ თემას, არსი მდგომარეობს იმაში, რომ კახი კალაძე „ნაციონალური მოძრაობისთვის” არის ყველაზე დიდი სამიზნე - გასაგებია რატომაც, ის არის თბილისის მერობის ყველაზე ძლიერი და რეალური კანდიდატი, რომელიც აუცილებლად გაიმარჯვებს არჩევნებში,” - განაცხადა ეკა ბესელიამ. ბესელიას თქმით, კალაძემ „გაზპრომთან” დაკავშირებულ თემაზე განმარტებები გააკეთა და ყველა კითხვას გასცა პასუხი. [post_title] => ეკა ბესელია ენმ-ის წევრების განცხადებებს "იაფფასიან პოლიტიკურ სპეკულაციას" უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eka-beselia-enm-is-wevrebis-ganckhadebebs-iaffasian-politikur-spekulacias-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 14:19:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 10:19:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 98 [max_num_pages] => 33 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 50d72263a5d45053c07ba0b74cd054f2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )