ენმ უკრაინიდან ქართველების დეპორტაციის საკითხზე საგარეო საქმეთა მინისტრს პარლამენტში იბარებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => mikheil-janelidze [2] => enm ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188889 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => mikheil-janelidze [2] => enm ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188889 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2558 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => mikheil-janelidze [2] => enm ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => mikheil-janelidze [2] => enm ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188889) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9385,3034,2558) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188721 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-20 12:38:18 [post_date_gmt] => 2017-11-20 08:38:18 [post_content] => „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დღეს აქციას გამართავს. პარტიის ლიდერები, მხარდამჭერებთან ერთად, „გააპორტესტებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გულგრილობას უკრაინაში გატაცებული ქართველების მიმართ“. „ამ ხალხის დეპორტაციით დაირღვა მათი ყველა უფლება, რომელიც აქვთ საერთაშორისო სამართლის ნორმების გათვალისწინებით. ასევე ის უფლებები, რომელთაც მათ უკრაინის კანონმდებლობა ანიჭებთ. ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულებაა, დაიცვას მისი მოქალაქეების უფლებები, მაგრამ სამწუხაროდ რეაგირება, რომელიც ჩვენ ვნახეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, არ არის ადეკვატური,“ - განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. დეპუტატის აზრით, საგარეო უწყების გულგრილობას პოლიტიკური სარჩული აქვს. [post_title] => დღეს ენმ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან აქციას გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-enm-sagareo-saqmeta-saministrostan-aqcias-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 12:38:18 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 08:38:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188721 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187619 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 11:03:21 [post_date_gmt] => 2017-11-16 07:03:21 [post_content] => ქალაქ აშხაბადში ხელი მოეწერა ავღანეთიდან თურქმენეთის და სამხრეთ კავკასიის გავლით ევროპის მიმართულებით ახალი სატრანსპორტო დერეფნის „ლაპის ლაზულის“ შეთანხმებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სატრანზიტო დერეფნის „ლაპის ლაზულის“ შეთანხმებას საქართველომ ოთხ ქვეყანასთან ერთად მოაწერა ხელი. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს პროექტში ჩართული ქვეყნების - ავღანეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის წარმომადგენლებმა. საქართველოს მხრიდან „ლაპის ლაზულის“ შეთანხმებას ხელი მოაწერა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. შეთანხმება ითვალისწინებს პროექტში ჩართულ ქვეყნებს შორის სატრანსპორტო ურთიერთობების ხელშეწყობას, რაც გულისხმობს ტვირთების და მგზავრების დაუბრკოლებელი გადაადგილების ხელშეწყობას, სატრანზიტო მოძრაობასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული საკითხების და პროცედურების ჰარმონიზაციას და ა.შ. საქართველოს ვიცე-პრემიერის შეფასებით, ამ პროექტში ჩართულობით საქართველო გახდა კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნის მონაწილე. „დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან მრავალმხრივ შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი. ავღანეთი, თურქმენეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი - ეს არიან ქვეყნები, რომელთაც ახალ სატრანზიტო დერეფანს დაუდეს საფუძველი. ეს გულისხმობს მეტი ტვირთის მოძრაობას ამ დერეფნის გავლით და ახალ შესაძლებლობებს ჩვენი ქვეყნებისთვის, საქართველოსთვის და რეგიონისთის. ეს არის ჩვენი პოლიტიკის მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ საქართველო იყოს აქტიური მონაწილე რეგიონის სატრანზიტო პროექტების“- განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. მან ასევე დადებითად შეაფასა საქართველო-თურქმენეთის ორმხრივი თანამშრომლობა, რომელიც ბოლო პერიოდის განმალობაში დინამიურად ვითარდება და ეფუძნება მრავალ საერთო ინტერესს, მათ შორის ქვეყნებს შორის არსებულ მეგობრობას, ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობისა და სატრანზიტო შესაძლებლობების განვითარების მხრივ არსებულ დაინტერესებას. ქალაქ აშხაბადში ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ჯანელიძე შეხვდა კოლეგას, თურქმენეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს და საგარეო საქმეთა მინისტრს რაშიდ მერედოვს. ასევე მონაწილეობა მიიღო ავღანეთის ეკონომიკური განვითარების საკითხზე საერთაშორისო კონფერენციაში. [post_title] => საქართველომ სატრანზიტო დერეფნის „ლაპის ლაზულის“ შეთანხმებას ხელი მოაწერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelom-satranzito-derefnis-lapis-lazulis-shetankhmebas-kheli-moawera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 11:03:21 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 07:03:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187619 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 187297 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-15 11:47:34 [post_date_gmt] => 2017-11-15 07:47:34 [post_content] => ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ვენაში, სავალუტო ფონდის სემინარის შესახებ წერს. გოცირიძის თქმით, სასტუმროში ყველა ქოლგა წითელი ფერისაა – სავარაუდოდ, გენდერული ნეიტრალობის გამო. "ნაციონალური მოძრაობის" წევრები ხუმრობს, რომ "ქართველი მარშელი" ამ სასტუმროში რომ მოხვდეს და თავსხმა წვიმაში მოუწიოს გარეთ გასვლა, ქართველობას დაკარგავს. "ევროპაში ყველა ნაბიჯზე ქართველობას გვართმევენ. ვენაში ვართ რამდენიმე დეპუტატი სავალუტო ფონდის ორდღიან სემინარზე, რომელშიაც სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტარებიც მონაწილეობენ. თავსხმა წვიმაა. ფეხით უნდა გავიაროთ ხუთიოდე წუთი იმ ოფისამდე, სადაც სემინარი იმართება. გვინდა სასტუმროში ქოლგები ავიღოთ და რას ვხედავთ-ყველა ქოლგა წითელი ფერისაა. გენდერულ ნეიტრალობას აწვებიან ალბათ. ძალიან მიუხვედრელი ხალხია ეს ევროპელები. აბა წარმოვიდგინოთ, ვაჟკაცი ქართველი მარშელი რომ გაჩერდეს ამ სასტუმროში და ამ თავსხმაში გარეთ გასვლა მოუწიოს. ქოლგა დაიჭიროს ხელში და ისიც წითელი? ხომ დაკარგა ქართველობა? სხვებმა იდარდონ, თორემ მე ყოველთვის მომზადბული ვხვდები მსგავს სიურპრიზებს. ქურთუკი მაქვს კაპიუშონიანი. თბილისში მიტინგებისას მადგება და ევროპაში ღირსების დასაცავად", - წერს რომან გოცირიძე. [post_title] => "ევროპაში ყველა ნაბიჯზე ქართველობას გვართმევენ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropashi-yvela-nabijze-qartvelobas-gvartmeven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 11:47:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 07:47:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188721 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-20 12:38:18 [post_date_gmt] => 2017-11-20 08:38:18 [post_content] => „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დღეს აქციას გამართავს. პარტიის ლიდერები, მხარდამჭერებთან ერთად, „გააპორტესტებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გულგრილობას უკრაინაში გატაცებული ქართველების მიმართ“. „ამ ხალხის დეპორტაციით დაირღვა მათი ყველა უფლება, რომელიც აქვთ საერთაშორისო სამართლის ნორმების გათვალისწინებით. ასევე ის უფლებები, რომელთაც მათ უკრაინის კანონმდებლობა ანიჭებთ. ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულებაა, დაიცვას მისი მოქალაქეების უფლებები, მაგრამ სამწუხაროდ რეაგირება, რომელიც ჩვენ ვნახეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, არ არის ადეკვატური,“ - განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. დეპუტატის აზრით, საგარეო უწყების გულგრილობას პოლიტიკური სარჩული აქვს. [post_title] => დღეს ენმ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან აქციას გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-enm-sagareo-saqmeta-saministrostan-aqcias-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 12:38:18 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 08:38:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188721 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 128 [max_num_pages] => 43 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2fe7dffb7487c916fdb3c25ff7a2c6a5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )