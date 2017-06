ექიმი კომაროვსკი: რა მიზეზით კარგავს ბავშვი მადას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140739 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140739 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 857 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140739) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (857,1868) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134923 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-29 16:40:55 [post_date_gmt] => 2017-05-29 12:40:55 [post_content] => 25 მაისი მსოფლიოში დაკარგულ ბავშვთა საერთაშორისო დღედ მიიჩნევა. ამ დღეს მსოფლიო მასშტაბით უამრავი რეკომენდაცია ვრცელდება, როგორც დავიცვათ პატარები საბედისწერო შემთხვევებისგან. ცნობილი უკრაინელი პედიატრი, ევგენი კომაროვსკი რეკომენდაციების სერიას გვთავაზობს, იმისთვის რომ მშობლები ნებისმიერი შესაძლო სიტუაციისთვის იყვნენ მზად. როგორ მოვიქცეთ, რომ პატარა ბავშვი არ დაგვეკარგოს: სახელი, ასაკი და მისამართი - ესაა ის აუცილებელი რამ, რაც ბავშვებს უნდა დააზეპირებინოთ. პატარას ჯიბეში აუცილებლად უნდა ედოს თქვენი სავიზიტო ბარათი ან წერილი. მასზე უნდა მიუთითოთ სახლის მისამართი და მშობლების ტელეფონის ნომერი, ასევე მეგობრების კოორდინატები. კარგია თუ ინფორმაციის სახით იქნება მითითებული კონკრეტული სამედიცინო ჩვენებაც, მაგალითად თუ ბავშვი ალერგიულია და ასთმისკენაა მიდრეკილი. ასწავლეთ ბავშვს მობილურით სარგებლობა. პატარებისთვის განსაკუთრებით მოსახერხებელია ის ტელეფონი, სადაც ღილაკების მინიმალური რაოდენობაა. გაითვალისწინეთ, რომ ტელეფონი ასევე ეხმარება სამართალდამცავებს ადამიანის ადგილმდებარეობის დადგენაში. მოამზდეთ ბავშვი გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის. მუდამ ესაუბრეთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ხალხმრავალ ადგილებში მშობლებთან ერთად ყოფნა. დაუსვით რთული კითხვები, როგორ მოიქცეოდა ამა თუ იმ სიტუაციაში. ყოველდღე შეამოწმეთ, რამდენად მზადაა ის ამ სიტუაციისთვის. შედარებით პატარებისთვის მოიშველიეთ ზღაპრები. აუცილებლად აუხსენით ბავშვს, რომ მას დაკარგვის შემთხვევშიც არ გაუბრაზდებით. აუხსენთ ბავშვს, რომ როცა მშობელი მას მიუთითებს იდგეს კონკრეტულ ადგილას, ეს წესია, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს. ასე ის ქცევის წესს უფრო მალე გამოიმუშავებს. დაკარგვის შეთხვევაში ფსიქოლოგები ურჩევენ ბავშვებს, დასხდნენ იატაკზე და მშობლებს მოუხმონ. მე კი გირჩევთ ასწავლოთ მათ, არასოდეს გაყვნენ უცხო ადამიანებს. აუხსენით, რომ როცა მასთან უცხო ადამიანი მივა და სთხოვს გაყვეს, ბავშვმა ყვირილი დაიწყოს, „ეს არაა ჩემი დედა“, „ეს არაა ჩემი მამა“. ამით ის აუცილებლად მიიქცევს გარშემომყოფთა ყურადღებას. [post_title] => ინგა მამუჩიშვილი: რას ერჩით თქვენი ბავშვების ჯანმრთელობას? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inga-mamuchishvili-ras-erchit-tqveni-bavshvebis-janmrtelobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 14:02:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 10:02:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132391 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 17:56:28 [post_date_gmt] => 2017-05-19 13:56:28 [post_content] => ექიმი ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაზე ამახვილებს. ესაა მდგომარეობა, რომელიც იწყება უშუალოდ მშობიარობის შემდეგ და მთელი რიგი სიმპტომებით ხასიათდება: [post_title] => ინგა მამუჩიშვილი: რას ერჩით თქვენი ბავშვების ჯანმრთელობას? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inga-mamuchishvili-ras-erchit-tqveni-bavshvebis-janmrtelobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 14:02:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 10:02:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132391 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 17:56:28 [post_date_gmt] => 2017-05-19 13:56:28 [post_content] => ექიმი ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაზე ამახვილებს. ესაა მდგომარეობა, რომელიც იწყება უშუალოდ მშობიარობის შემდეგ და მთელი რიგი სიმპტომებით ხასიათდება:

უხასიათობა;

ძილის დარღვევა;

შფოთვითი აშლილობა და ცუდის მოლოდინი; ინტერესების სფეროს შესუსტება;

ბედნიერების შეგრძნების დაქვეითება;

დანაშაულის გრძნობა;

ენერგიის დეფიციტი;

მეხსიერების და კონცეტრაციის დარღვევა;

მადის მომატება ან დაქვეითება;

შეფერხებული მოძრაობა;

სუიციდური აზრები;

სიმძიმის მიხედვით გამოყოფენ მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის რამდენიმე ფორმას.- ესა არის შედარებით მსუბუქი დეპრესიული ფონი, რომელსაც თან ახლავს ხასიათის ცვლილება და სისუსტე. როგორც წესი, ის რამდენიმე კვირას გრძელდება და მისგან თავის დაღწევა ადვილია. სტატისტიკურად ასეთი მდგომარეობა მშობიარე ქალების 50–85%-ს აღენიშნება. თუ ორკვირიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ, მდგომარეობა მძიმდება, საქმე გვაქვს. ამ დროს აღნიშნულ სიპტომებს სხვა უამრავი უსიამოვნო ფაქტორი ემატება, ქალი წყვეტს საკუთარ თავზე ან ბავშვზე ზრუნვას, უჩნდება დანაშაულის გრძნობა, მისთვის სამყარო ხდება უინტერესო. სტატისტიკურად ასეთი ტიპის ან უფრო მძიმე ფორმის დეპრესია მშობიარეების 10–14%-ს აღენიშნება. ექიმი კომაროვსკი ამბობს, რომ აქ ყველაზე დიდ როლს თამაშობს პაციენტის მკურნალი ექიმი და მისი გარემოცვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმმა დროულად გადაამისამართოს ახალგაზრდა დედა ფსიქოთერაპევტთან ან ფსიქიატრთან. ასევე მნიშვნელოვანია, ქალბატონმა მუდამ იგრძნოს მზრუნველობა და მხარდაჭერა ოჯახის წევრების მხრიდან, არ დარჩეს მარტო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, დიდი დროს გაატაროს სუფთა ჰაერზე და მიიღოს D ვიტამინი, რომელიც კარგად მოქმედებს ასეთი მდგომარეობის დროს. უფრო მძიმე შემთხვევების სამართავად არსებობს მსუბუქი ანტიდეპრესანტების ჯფუფი, რომელიც კარგად მოქმედებს დეპრესიულ მდგომარეობაზე და არ უშლის ხელს ლაქტაციის პროცესს. უბრალოდ მათი მიღება ექიმის მკაცრი რეკომენდაციისა და მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოხდეს.