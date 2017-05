ექიმი კომაროვსკი: „უნდა გვეშინოდეს არა ექიმების, არამედ საკუთარი სიზარმაცისა და უცოდინრობის“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127343 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127343 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 857 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127343) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (857) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126941 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 17:12:18 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:12:18 [post_content] => ცნობილი უკრაინელი პედიატრი, ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ამახვილებს. მისი თქმით, თუ მსოფლიოში ყველა ბავშვი აიცრება ამ ვაქცინით, თეორიულად ეს ანტიბოიტიკების მოხმარებას მინიმუმამდე დაიყვანს. ერთის მხირვ, ეს ვაქცინა ხელს უწყობს ისეთი დაავადებების პრევენციას, როგორიცაა ფილტვების ანთება, მენინგიტი და ოტიტები. მეორეს მხრივ, ის ანტიბიოტიკების მიმართ დამცავ ფუქციასაც გამოიმუშავებს, რაც შესაძლო გართულებებისგან დაგვიცავს. ნებისმიერ შემთხვევაში ანტიბიოტიკების მიზნობრივი ან პრევენციული მიზნით გამოყენება ზრდის ბაქტერიული დაავადებების რისკს ბავშვებში, ხოლო პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინის გამოყენების შემთხვევაში მცირდება როგორც თავად დაავადების განვითარების რისკი, ასევე ანტიბიოტიკების მოქმედების უკუჩვენებაც, თუ მათი გამოყენების აუცილებლობა მაინც დადგა. ექიმი კომაროვსკი ამბობს, რომ ეს ვაქცინა უნიკალურია, რადგან ამ დრომდე პნევმოკოკური ინფექციით გამოწვეული დაავადების სამკურნალო ერთადერთი საშუალება ანტიბიოტიკი იყო. ამავე დროს ხშირია სწორედ ამ დაავადებების გართულებები, რაც სულ უფრო რთულად სამართავი ხდება. შეგახსენებთ, რომ პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა საქართველოში იმუნიაზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შემოდის და ის წლამდე ბავშვებისთვის უფასოა. [post_title] => ექიმი კომაროვსკი – რატომ არის აუცილებელი პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqimi-komarovski-ratom-aris-aucilebeli-pnevmokokuri-infeqciis-sawinaaghmdego-vaqcinacia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 17:13:17 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 13:13:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126941 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125507 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 23:32:28 [post_date_gmt] => 2017-04-28 19:32:28 [post_content] => ექიმი ევგენი კომაროვსკი ინტერვიუში ჟურნალისტის მიერ დასმულ საინტერესო კითხვას პასუხობს. საჭიროა თუ არა სიცხის დამწევი პრეპარატების მიღება ჩვილებისთვის კბილების ამოსვლის პერიოდში. “მსოფლიო პედიატრია დღესაც ვერ თანხმდება, იწვევს თუ არა ტემპერატურის მატებას კბილების ამოჭრის პროცესი ბავშვებში. მეცნიერთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სიცხე კბილების ამოსვლასთან კავშირში არაა. პრაქტიკოსი ექიმები, ხშირად ხვდებიან მაგალითებს, როცა სიცხე უმიზეზოდ იმატებს და კბილების გარდა სხვა მიზეზი არ არსებობს. კბილების ამოჭრის დროს არსებობს ერთგვარი წესი, რომელიც ყველა მშობელმა უნდა დაიმახსოვროს. კბილების ამოჭრა არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი ავადაა. თუ ბავშვი ოფლიანობს, არ იღებს საკვებს, მთელი დღე უხასიათოდაა და ამას სხვა სიმპტომებიც ახლავს, ეს არ ნიშნავს რომ მას კბილები აწუხებს. ამ დროს სწორი დიაგნოზი უნდა დასვას არა ბებიამ, არამედ კვალიფიციურმა ექიმმა. რაც შეეხება სიცხის დამწევ პრეპარატებს, ცხადია, როცა ტემპერატურა 37.5-ის ფარგლებშია, ამას დაწევა არ სჭირდება. როგორც წესი, ამ პრეპარატებს ტკივილის საწინააღმდეგოდ აძლევენ. თუ არის ტკივილი, ქავილი დისკომფორტის შეგრძნება, პარაცეტამოლისა და იბუპფროფენის ჯგუფის პრეპარატების მიცემა შეიძლება. ეს კი უნდა გააკეთოთ მაშინ, როცა დედას და მამას სხვა გამოსავალი არ რჩებათ, როცა მათ დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ სიტუაციის მართვა, არ სძინავთ ღამე, ხდებიან არაადექვატურები, კი ბატონო ერთჯერადად ამ პრეპარატის მიღება შესაძლებელია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კბილების ამოჭრას არ ვებრძვით წამლებით, აქ მთავარია სუფთა ჰაერი, სპეციალური რეზინის სათამოშოები, რომელიც კბილების ამოჭრისას დისკომფორტს ამცირებს“ - განმარტავს უკრაინელი პედიატრი. [post_title] => პედიატრი კომაროვსკი: საჭიროა თუ არა ტემპერატურის დამწევი წამალი კბილების ამოჭრის დროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pediatri-komarovski-sachiroa-tu-ara-temperaturis-damwevi-wamali-kbilebis-amochris-dros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 23:33:52 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 19:33:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125507 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123498 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 12:50:17 [post_date_gmt] => 2017-04-21 08:50:17 [post_content] => უკრაინელი ექიმი, ევგენი კომაროვსკი ინტერვიუში ყურადღებას იმუნიტეტის ამაღლებაზე ამახვილებს. კითხვაზე, როგორ უნდა მოიქცნენ ხშირად მოავადე ბავშვების მშობლები და რომელია საუკეთესო ადგილი დასვენებისთვის, პედიატრი საინტერესო რეკომენდაციებს იძლევა. „საუკეთესო ადგილი დასვენებისთვის არის იქ, სადაც ნაკლებია ცივილიზაცია, სადაც არის მოძრაობის შეუზღუდავი შესაძლებლობები, ცოტა ხალხი, ნაკლები ინფექცია, ქიმია და მაქსიმალურად ნატურალური საკვები. აქედან გამომდინარე დასვენება სოფლად ეს იდეალური ვარიანტია. მთავარია გახსოვდეთ, რომ სოფელში ჩასული ბავშვი მუდამ გარეთ, ჰაერზე უნდა იყოს და არც ერთი წუთი არ უნდა გაატაროს პლანჰშეტთან. მე ხშირად ვამბობ, როგორია სკოლამდელი ასკის ბავშვებისთვის იდეალური დასვენების ადგილი. სახლი სოფელში, გასაბერი ბასეინი, ბევრი ქვიშა და წყალი. ანუ ადგილი, სადაც საპნის არსებობის შესახებ შეგიძლიათ დაივიწყოთ, სადაც ბავშვი ტრუსების ამარა დარბის და მას არავინ არაფერს უკრძალავს. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ სამკვირიანი დასვენება სოფელში იმუნიტეტს ბოლომდე აღადგენს “ - ამბობს ექიმი კომაროვსკი. [post_title] => პედიატრი კომაროვსკი: სამკვირიანი დასვენება სოფელში იმუნიტეტს ბოლომდე აღადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pediatri-komarovski-samkviriani-dasveneba-sofelshi-imunitets-bolomde-aghadgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 23:07:00 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 19:07:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123498 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126941 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 17:12:18 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:12:18 [post_content] => ცნობილი უკრაინელი პედიატრი, ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ამახვილებს. მისი თქმით, თუ მსოფლიოში ყველა ბავშვი აიცრება ამ ვაქცინით, თეორიულად ეს ანტიბოიტიკების მოხმარებას მინიმუმამდე დაიყვანს. ერთის მხირვ, ეს ვაქცინა ხელს უწყობს ისეთი დაავადებების პრევენციას, როგორიცაა ფილტვების ანთება, მენინგიტი და ოტიტები. მეორეს მხრივ, ის ანტიბიოტიკების მიმართ დამცავ ფუქციასაც გამოიმუშავებს, რაც შესაძლო გართულებებისგან დაგვიცავს. ნებისმიერ შემთხვევაში ანტიბიოტიკების მიზნობრივი ან პრევენციული მიზნით გამოყენება ზრდის ბაქტერიული დაავადებების რისკს ბავშვებში, ხოლო პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინის გამოყენების შემთხვევაში მცირდება როგორც თავად დაავადების განვითარების რისკი, ასევე ანტიბიოტიკების მოქმედების უკუჩვენებაც, თუ მათი გამოყენების აუცილებლობა მაინც დადგა. ექიმი კომაროვსკი ამბობს, რომ ეს ვაქცინა უნიკალურია, რადგან ამ დრომდე პნევმოკოკური ინფექციით გამოწვეული დაავადების სამკურნალო ერთადერთი საშუალება ანტიბიოტიკი იყო. ამავე დროს ხშირია სწორედ ამ დაავადებების გართულებები, რაც სულ უფრო რთულად სამართავი ხდება. შეგახსენებთ, რომ პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა საქართველოში იმუნიაზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შემოდის და ის წლამდე ბავშვებისთვის უფასოა. 