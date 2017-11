„ექიმის გარეშე დამატებით ანალიზებს მიტარებდნენ“ – რა პრობლემებზე საუბრობენ პაციენტები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavadmyofo [1] => fortunas-temebi [2] => analizebi [3] => problemebi-saavadmyofoebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182744 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavadmyofo [1] => fortunas-temebi [2] => analizebi [3] => problemebi-saavadmyofoebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182744 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] თბილისის საჯარო ბაგა-ბაღებში სწავლის დაწყებიდან, თითქმის, ორი თვის შემდეგ, საჯარო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, თემურ თორდინავა , კვლავ ირწმუნება, რომ ბაგა-ბაღების გადატვირთულობის პრობლემის ამსახველი სურათი არაა ზუსტი. თუმცა, ამის მიუხედავად, ბავშვებს გადატვირთულ ჯგუფებში, საწოლების არასრული რაოდენობის გამო, ძილი კვლავ მორიგეობით ან უარეს შემთხვევაში პირდაპირ იატაკზე უწევთ, რადგან საწოლს მიღმა დარჩენილი პატარების ნაწილი მთელი დღეს ფხიზლად ვერ ძლებს და პირდაპირ თამაშისას, ხალიჩაზე ეძინებათ. ამაზე ბაღის პედაგოგები უკმაყოფილებას პირად საუბრებში გამოთქვამენ, თუმცა, საჯაროდ საუბრისას თავს იკავებენ. სააგენტოს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ ყველა საჯარო ბაღს, სადაც ამის აუცილებლობა იყო, მიეცა დამატებითი თანხები საჭირო ინვენტარის შესაძენად და ამ მხრივ პრობლემა აღმოფხვრილია. რა თანხა გამოიყო და როგორ გადანაწილდა ფინანსები ბაღებში საჭირო ინვენტარის შესაძენად, „ფორტუნამ“ სააგენტოსგან ეს ინფორმაცია საჯარო წესით გამოითხოვა. დაგვიანებით მიღებულ პასუხში ამ კითხვაზე პასუხი არ იყო, შემდეგ კი თავად სააგენტოს ხელმძღვანელმა განგვიმარტა, რომ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღები ვაუჩერული სისტემით ფინანსდება. ისინი თავად წყვეტენ, თანხები სად და როგორ უნდა გაანაწილონ . თორდინავას მტკიცების მიუხედავად, საპირისპირო სურათია თავად ბაღების ნაწილში, სადაც საჭირო ინვენტარის შეძენის შემთხვევაშიც, ამჯერად პრობლემა უშუალოდ ოთახების ფართების სიმცირესთანაცაა . სააგენტო ბაღებში ფართების პრობლემას კი ახალი საჯარო ბაღების გახსნით პასუხობს. დღეის მდგომარეობით თბილისში 171 ბაღი ფუნქციონირებს, სადაც ჯამში 61300 აღსაზრდელი ირიცხება. 2016-2017 სასწავლო წლის მაჩვენებელთან შედარებით, წელს 5 ბაღით მეტია, სადაც შარშან, ჯამში, 58 732 ბავშვი ირიცხებოდა. „ჩვენ მშობლებს სწავლის დასაწყისში ვუხსნიდით, რომ ჯგუფებში გადატვირთულობის პრობლემა იყო. იმის გამო, რომ საჯარო ბაღების ხარისხი აიწია, 1800-მდე ბავშვი მოვიდა წელს კერძო ბაღიდან ჩვენთან. მოთხოვნა მაღალია და ამ მოთხოვნას ჩვენ ვპასუხობთ ახალი ბაღების მშენებლობით. 2017 წლის განმავლობაში, ჯამურად, მოქმედ საბავშვო ბაღებში 105 -ზე მეტი ჯგუფი დაემატა, რაც რომ გაამრავლოთ, 10 საბავშვო ბაღის ტოლფასია,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ თორდინავამ . რაც შეეხება იმას, დაემატა თუ არა გადატვირთულ ჯგუფებში აღმზრდელები, ბაღების მართვის სააგენტოში საჯარო წესით გამოთხოვნილ ინფორმაციაზე „ფორტუნას“ უპასუხეს, რომ ბაღებში, სადაც 50-ზე მეტი ბავშვია რეგისტრირებული, დაემატა ახალი კადრი - აღმზრდელის თანაშემწე და თბილისის მასშტაბით სულ ასი კადრია დამატებული. მარიამს შვილი 213-ე საჯარო ბაღში დაჰყავს. ჯგუფში 54 ბავშვი ირიცხება, მიუხედავად ამისა, მათ კვლავ აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე უვლიან. ბაღის დირექტორი, ნინო ლუმინეიშვილი , „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ მას დამატებითი შტატის მოთხოვნით სამინისტროსთვის არ მიუმართავს, რადგან ამის საჭიროება არ იყო. „უფრო მეტად მჭირდებოდა ტექნიკური პერსონალი და ამით დამაკმაყოფილეს . ჯგუფში 50 ბვშვი მყავს და 40 -ზე მეტი არ დადის. მე არ მომითხოვია, ვინც მოითხოვა. იმას დაუმატეს. მე ჯგუფში მყავს აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე. ორი ადამიანი ძალიან კარგად უვლის ამ სიტუაციას და ზედმეტი კადრი ნამდვილად არ მჭირდებოდა,“ - განაცხადა ნინო ლუმინეიშვილმა . დამატებითი პერსონალი არ დაუმატებიათ 196-ე ბაღში, თუმცა, ამისგან განსხვავებით, ნინო ღონღაძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ 197-ე ბაღში, სადაც მისი შვილი სწავლობს, დაამატეს ერთი აღმზრდელი, რომელიც ბაღში 10:30-დან 15:00 საათამდე მუშაობს. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => როგორ მოაგვარა ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტომ ბაღებში გადატვირთულობის პრობლემა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-moagvara-baga-baghebis-martvis-saagentom-baghebshi-gadatvirtulobis-problema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 16:56:27 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 12:56:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182611 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 13:02:54 [post_date_gmt] => 2017-11-01 09:02:54 [post_content] => „მუსიკის მასწავლებელი თითებზე ისე მწარედ გვირტყამდა, სახაზავი ტყდებოდა“, „მერხიდან კარამდე ყურით გამათრია“, „ შატალოსთვის ყველა დაგვაყენა და ცოცხით გვცემა “ - მსგავსი ისტორია სკოლიდან თითქმის ყველა ჩვენგანს აქვს, ზოგს მწარე ღიმილით ვიხსენებთ, ზოგს კი, უბრალოდ, ვივიწყებთ. 25 წლის თემოს ცეკვის მასწავლებლისგან არამარტო სულიერი, ფიზიკური ტრავმაც დარჩა - ნაწიბური „ ახეულ ყურთან“. 35 წლის მიშა მხოლოდ იმიტომ სცემა მასწავლებელმა, რომ თანაკლასელს გამრავლების ტაბულა უკარნახა. „ისე მცემა სკოლის დირექტორმა, თვალებიდან ნაპერწკლები მცვიოდა“ ... ფორტეპიანოსადმი ზიზღი დღემდე შემორჩა 31 წლის თათას. როგორც ამბობს, კლავიშთან ყოველი შეხება სახაზავით შეიარაღებულ მუსიკის მასწავლებელს ახსენებს, არასწორი ნოტის აღებისთვის თითების დამტვრევამდე რომ სცემდა მოსწავლეებს. ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები ხშირად თავადაც მოძალადე მშობლები ხდებიან. საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაღალ მაჩვენებელზე სახალხო დამცველის თითქმის ყველა ანგარიშშია საუბარი. უჩა ნანუაშვილის უწყების ცნობით, მარტო გასულ წელს, ოფიციალურად, ბავშვთა მიმართ ძალადობის 755 ფაქტი დაფიქსირდა. „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განსაკუთრებით პრობლემურია ბავშვთა ფიზიკური დასჯისა და ბულინგის შემთხვევები... 2017 წელს სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა ვიზიტები განახორციელეს საქართველოს მასშტაბით 109 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მათგან 98 - საჯარო , 5 - კერძო სკოლა და 6 სკოლა-პანსიონი იყო . „ძალადობის სხვადასხვა ფორმებიდან ცალსახად იკვეთება ყვირილი, რომელსაც ყველაზე მეტი მოსწავლე ასახელებს უფროსების მიერ გამოყენებულ მიმართვად,“ - ნათქვამია ომბუდსმენის დასკვნაში. ბავშვთა მიმართ ძალადობაში მასწავლებლებზე მეტად მშობლები „აქტიურობენ“. „ფორტუნას“ მიერ გამოკითხული 10 მშობლიდან დასჯის ფორმად ყვირილს 10-ვე მშობელი მიმართავს. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეულმა პირველივე რესპონდენტმა დაადასტურა, რომ დასჯის ისეთ მეთოდებს, როგორიც არის ყვირილი, შეჯანჯღარება და ხელზე დარტყმა, ხშირად იყენებს. „ ოთხმოცჯერ როცა ვეტყვი და არ ესმის, ამ შემთხვევაში სხვა გზა არ მრჩება. რა მეთოდით ვაიძულო, ისწავლოს, არ მოიქცეს ცუდად და ა.შ.?! ხელზეც დამირტყამს, მიჩქმეტია . სხვა გამოსავალს არ მიტოვებს,“ - ამბობს 2 შვილის დედა, 30 წლის ეკა. „ყურის აწევა რა არის, ქამრითაც მიცემია ჩემი შვილები, როცა სიტყვიერად ვერ აგებინებ ბავშვს. დამნაშავეა უნდა დასაჯო. ახლა ყველაფერს ძალადობას ეძახიან, საჯდომზე წამორტყმა რა ძალადობაა,“ - ამბობს 55 წლის ნატო. არ არსებობს მისაღები ძალადობა ყვირილი, ყურის აწევა, კუთხეში დაყენება - დასჯის ამ მეთოდებს მშობელთა და მასწავლებელთა ნაწილი ბავშვზე ძალადობად დღემდე არ მიიჩნევს. ძალადობის მსგავსი ფაქტები არ ხვდება ოფიციალურ სტატისტიკაშიც. გასულ კვირას ცეკვის მასწავლებლის მიერ ბაღში მოსწავლის ყურით გათრევის ვიდეოკადრების მიუხედავად, მშობელს მაინც უწევდა დირექტორისთვის და პოლიციისთვის მტკიცება, რომ ეს ძალადობაა. მოძალადედ არ თვლიდა თავს ცეკვის მასწავლებელიც. მიადგა თუ არა ბავშვს განსაკუთრებული ფიზიკური ტრავმა, ამის მიუხედავად ის მაინც ძალადობის მსხვერპლია და ფაქტი მისი ფსიქოლოგიისთვის დამანგრეველი შეიძლება, აღმოჩნდეს - ამბობენ ფსიქოლოგები. „ხშირად მცირე ზომის ძალადობას, მაგალითად, წამორტყმას , კუთხეში დაყენებას, დაცინვას, ზედმეტსახელის დარქმევას, ძალადობად არ მიიჩნევენ. რეალურად ყველაფერი, რაც ბავშვის ღირსებას შელახავს , სულიერ, მორალურ, ფიზიკურ ტკივილს მიაყენებს, მიუღებელია. არ არსებობს მისაღები ძალადობა. 20 წლის წინანდელია მიდგომა, როცა მიიჩნევენ, რომ, თუ ბავშვს არ მიუღია ფიზიკური ტრავმა, ძალადობის მსხვერპლი არ არის, მცდარია. შეილახა ბავშვის ღირსება, დამცირებულად იგრძნო თავი, რცხვენია თანატოლებთან - ეს ძალადობაა," - ამბობს „ფორტუნასთან“ ბავშვთა უფლებადამცველი, ანა არგანაშვილი. ვინ დაიცავს ბავშვებს? სახალხო დამცველი სახელმწიფოს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმების დასახვეწად კოორდინირებული პოლიტიკის შემუშავებისკენ მოუწოდებს. მშობელთა ცნობიერების ამაღლებასა და არსებული კანონმდებლობის ეფექტურად გამოყენებაზე მიუთითებს სახელმწიფოს ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“. „იმისთვის, რომ მშობელს იცოდეს ბავშვის უფლებები და ა.შ. აუცილებელია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამ კუთხით სახელმწიფო არაეფექტურია. რაც შეეხება მასწავლებლებს და იმ პირებს, ვინც ბავშვებთან მუშაობს, ამ მხრივ კანონმდებლობა საკმაოდ მკაცრია, მაგრამ აღსრულების მექანიზმია სუსტი. კანონში მკაცრად არის გაწერილი, რომ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში ან ძალადობის შეუტყობინებლობისთვის სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული სასჯელია გათვალისწინებული,“ - ამბობს ანა არგანაშვილი. გარდა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ქმედითობის გაზრდისა, ბავშვთა უფლებადამცველები საზოგადოების როლზე ამახვილებენ ყურადღებას. არ დახუჭოთ თვალი, როცა ბავშვზე ძალადობენ. ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში, დარეკეთ 15 05-ზე. ბავშვი მშობლის საკუთრება არ არის და საზოგადოების ნაწილია... გახსოვდეთ, რომ არ არსებობს მისაღები ძალადობა. თამუნა გოგუაძე [post_title] => ახეული ყური, დამტვრეული თითები - ბავშვის ცემა, როგორც "ეროვნული ტრადიცია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akheuli-yuri-damtvreuli-titebi-bavshvis-cema-rogorc-erovnuli-tradicia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 13:02:54 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 09:02:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182167 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 15:23:14 [post_date_gmt] => 2017-10-31 11:23:14 [post_content] => ლოპოტა, გრემი, ნეკრესი, გუდაური - ეს მარშრუტი 26-29 ოქტომბერს ავიაკომპანია "yanair-ის" და Welcome to Georgia!-ს ორგანიზებით უკრაინელმა სტუმრებმა გაიარეს. სტუმრების სრული უმრავლესობა საქართველოში პირველად იყო და, როგორც თავად ამბობენ, ქართულმა ბუნებამ, სტუმართმოყვარეობამ და, რაღა თქმა უნდა, სამზარეულომ მათზე საკმაოდ დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა. ავიაკომპანია "yanair-მა" უკრაინელი ვიზიტორების პირველი ორი დღე ყვარელში, ლოპოტას დასასვენებელ კურორტზე დაგეგმა. ლოპოტას სივრცე 2008 წელს სულ 7 ნომრით გაიხსნა. როგორც "ფორტუნას" ლოპოტას გაყიდვების უფროსის მოადგილემ, ნატალი გურიელმა, უთხრა, ამჯერად ეს რიცხვი 102-მდე გაიზარდა, სამომავლოდ კიდევ 85 ნომრის დამატება იგეგმება. ტერიტორია 140 ჰექტარს მოიცავს, ამ სივრცეში მოქცეულია დასასვენებელი ადგილები, საცხოვრებელი კორპუსები, რესტორნები, ბარები, ბუნგალოები და ა.შ. ამავე ტერიტორიაზე არის 4 ღია აუზი, სულ ახლახან გაიხსნა დახურული აუზი ფიტნეს ცენტრით, გამაჯანსაღებელი ადგილებით, ფინური და თურქული საუნით. [gallery royalslider="1" ids="182199,182200,182191,182201,182202,182203,182204,182205,182206,182207,182208,182211,182212,182213,182214,182215,182216,182217"] ლოპოტა სტუმრებს წელიწადის ოთხივე სეზონზე მასპინძლობს. "ზაფხულში აქ, ძირითადად, ოჯახებით ისვენებენ, შემოდგომა, ზამთარი და გაზაფხული კორპორატიული ჯგუფებისთვისაა გათვლილი როგორც სხვადასხვა ქვეყნიდან, ასევე საქართველოდან. ძალიან ხშირად გვყავს სტუმრები რუსეთიდან, უკრაინიდან, არაბეთიდან, წელს სკანდინავიიდანაც მივიღეთ ჯგუფები, ასევე, ევროპელ ჯგუფებსაც ხშირად ვმასპინძლობთ," - გვითხრა ნატალი გურიელმა. ყვარელში სტუმრობისას უკრაინელმა სტუმრებმა გრემის და ნეკრესის ეკლესია-მონასტრები დაათვალიერეს. არც ყვარლის გვირაბი დარჩენილა მათი ყურადღების მიღმა: სტუმრებს ქართული ხალხური სიმღერის ფონზე შესაძლებლობა ჰქონდათ, ტრადიციული, კახური ღვინის დეგუსტაციასაც დასწრებოდნენ. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1509134737.mp4"][/video] [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1509134711.mp4"][/video] [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1509134755.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" ids="182175,182176,182177,182178,182179,182180,182181,182182,182186,182187,182188,182189,182190"] ავიაკომპანია "yanair”-ის წარმომადგენლის, ამირან აბესაძის თქმით, ლოკაციად ლოპოტა იმიტომ შეირჩა, რომ უკრაინელი ხალხისთვის კახეთის რეგიონი მაინცდამაინც ცნობილი არ იყო. „ტურიზმი საქართველოში ვითარდება და, შესაბამისად, შევარჩიეთ ისეთი ტური, რაც უცხოელებისთვის ნაკლებად ცნობილია. ავიაკომპანია, რომელმაც ტურისტები მოიწვია, უკრაინული კომპანიაა და, შესაბამისად, ჩვენც უკრაინელებს ვმასპინძლობთ. აქ წარმოდგენილი ადამიანები არიან უკრაინის წამყვანი ტურისტული სააგენტოებიდან, არიან უკრაინელი ჟურნალისტებიც. ლოპოტა მათთვის აქამდე ცნობილი არ იყო, ამიტომ შევარჩიეთ შესაბამისად ძლიერ ტურაგენტები ისეთი მიმართულებები, რასაც აქამდე არ იცნობდნენ. ყოველწლიურად ავიაკომპანია „yanair-ი” ახორციელებს მსგავსი ტიპის გაცნობით ტურისტულ ღონისძიებებს. წელიწადში მინიმუმ ორი მსგავსი ტური მაინც ეწყობა ხოლმე,“ - გვითხრა ამირან აბესაძემ. სანამ ლოპოტას დატოვებდნენ, უკრაინელებმა ქართული ნუგბარი - ჩურჩხელა თავად ამოავლეს და შედეგითაც კმაყოფილები დარჩნენ. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1509134864.mp4"][/video] [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1509134854.mp4"][/video] საქართველოში სტუმრობის ბოლო ორი დღე უკრაინელებმა გუდაურში, სასტუმრო "ახალ გუდაურში" გაატარეს. როგორც "ახალ გუდაურში" გვითხრეს, 2012 შეიქმნა გუდაურის განვითარების გეგმა, რის მიხედვითაც კომპანია „რედკო“ დამსვენებლებისთვის მორგებულ მშენებლობას ახორციელებს. "ახალი გუდაურის" პირველი კორპუსის მშენებლობა 2012 წელს დაიწყო, მას შემდეგ სასტუმროს ყოველ წელს მინიმუმ ერთი კორპუსი ემატება, წელს კიდევ ერთი კორპუსის დამატება იგეგმება, მომავალ წელს კი - ოთხის. „ახალი გუდაური" საქართველოში პ ირველი კურორტია, რომელიც საერთაშორისო კომპანიის გეგმის მიხედვით შეიქმნა. ამ ეტაპზე სასტუმროში 500 აპარტამენტია. "ყველა ეს აპარტამენტი არის კერძო მფლობელობაში, ჩვენი კომპანია აქირავებს მხოლოდ და მხოლოდ 50-მდე ნომერს. კერძო მფლობელები ან თავად აქირავებენ, ან პირადი მოხმარებისთვის აქვთ შეძენილი ნომრები. ჩვენ, ძირითადად, ქართველები, რუსები და უკრაინელები გვყავს სტუმრად. ბოლო დროს ახლო აღმოსავლეთიდანაც გვსტუმრობენ. ძალიან გვიხარია, რომ ავიაკომპანია „yanair-ი” დაინტერესდა „ახალი გუდაურით“ იმიტომ, რომ ჩვენ დიდიხანია, ვიცით და ვაფასდებთ გუდაურის განვითარების პოტენციალს, გვიხარია, რომ საერთაშორისო მედია და ტურისტული კომპანიებიც ინტერესდებიან, ჩამოდიან, ჩვენ ვაცნობთ ამ სიტუაციას და, იმედია, უკრაინიდან კიდევ უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვა,“ - გვითხრა „რედკო მენეჯმენტ გრუპის“ დირექტორმა, თინათინ კალანდარიშვილმა. რაც შეეხება თავად სტუმრებს, უკრაინელები საქართველოს სტუმართმოყვარეობას განსაკუთრებით უსვამდნენ ხაზს. “მე ვარ კიევიდან, ძირითადი ანგარიშის მენეჯერი “ticket travel network”-ში. ეს ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში და თქვენი ქვეყანა ძალიან მომეწონა. სწორედ ამიტომ, ეს ჩემი ბოლო სტუმრობა ნამდვილად არ იქნება. მე ვნახე კახეთიც და გუდაურიც, ორივე თავისებურად ლამაზია: კახეთში ნამდვილი შემოდგომა დაგვხვდა, აქ კი უკვე ზამთარია,“ - ამბობს ტატიანა კაიდაკოვა. „საქართველოს ბუნებამ გამაოცა: მთები, ლამაზი ხედები, ეკლესიები და ისტორიული ძეგლები მართლაც საოცარია. ქართული სამზარეულოს შესახებ თითქმის ლეგენდები დადის, მე აქ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ქართველებს საოცარი კერძები გაქვთ,“ - გვითხრა მარინა ტალაკმა. [gallery royalslider="1" ids="182236,182237,182238,182239,182240,182242"] თათია კაკიაშვილი [post_title] => უკრაინელების შთაბეჭდილება - საქართველოს შესახებ ლეგენდები სიმართლე აღმოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukrainelebis-shtabechdileba-saqartvelos-shesakheb-legendebi-simartle-aghmochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 15:19:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 11:19:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182748 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 16:56:27 [post_date_gmt] => 2017-11-01 12:56:27 [post_content] => თბილისის საჯარო ბაგა-ბაღებში სწავლის დაწყებიდან, თითქმის, ორი თვის შემდეგ, საჯარო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, თემურ თორდინავა , კვლავ ირწმუნება, რომ ბაგა-ბაღების გადატვირთულობის პრობლემის ამსახველი სურათი არაა ზუსტი. თუმცა, ამის მიუხედავად, ბავშვებს გადატვირთულ ჯგუფებში, საწოლების არასრული რაოდენობის გამო, ძილი კვლავ მორიგეობით ან უარეს შემთხვევაში პირდაპირ იატაკზე უწევთ, რადგან საწოლს მიღმა დარჩენილი პატარების ნაწილი მთელი დღეს ფხიზლად ვერ ძლებს და პირდაპირ თამაშისას, ხალიჩაზე ეძინებათ. ამაზე ბაღის პედაგოგები უკმაყოფილებას პირად საუბრებში გამოთქვამენ, თუმცა, საჯაროდ საუბრისას თავს იკავებენ. სააგენტოს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ ყველა საჯარო ბაღს, სადაც ამის აუცილებლობა იყო, მიეცა დამატებითი თანხები საჭირო ინვენტარის შესაძენად და ამ მხრივ პრობლემა აღმოფხვრილია. რა თანხა გამოიყო და როგორ გადანაწილდა ფინანსები ბაღებში საჭირო ინვენტარის შესაძენად, „ფორტუნამ“ სააგენტოსგან ეს ინფორმაცია საჯარო წესით გამოითხოვა. დაგვიანებით მიღებულ პასუხში ამ კითხვაზე პასუხი არ იყო, შემდეგ კი თავად სააგენტოს ხელმძღვანელმა განგვიმარტა, რომ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღები ვაუჩერული სისტემით ფინანსდება. ისინი თავად წყვეტენ, თანხები სად და როგორ უნდა გაანაწილონ . თორდინავას მტკიცების მიუხედავად, საპირისპირო სურათია თავად ბაღების ნაწილში, სადაც საჭირო ინვენტარის შეძენის შემთხვევაშიც, ამჯერად პრობლემა უშუალოდ ოთახების ფართების სიმცირესთანაცაა . სააგენტო ბაღებში ფართების პრობლემას კი ახალი საჯარო ბაღების გახსნით პასუხობს. დღეის მდგომარეობით თბილისში 171 ბაღი ფუნქციონირებს, სადაც ჯამში 61300 აღსაზრდელი ირიცხება. 2016-2017 სასწავლო წლის მაჩვენებელთან შედარებით, წელს 5 ბაღით მეტია, სადაც შარშან, ჯამში, 58 732 ბავშვი ირიცხებოდა. „ჩვენ მშობლებს სწავლის დასაწყისში ვუხსნიდით, რომ ჯგუფებში გადატვირთულობის პრობლემა იყო. იმის გამო, რომ საჯარო ბაღების ხარისხი აიწია, 1800-მდე ბავშვი მოვიდა წელს კერძო ბაღიდან ჩვენთან. მოთხოვნა მაღალია და ამ მოთხოვნას ჩვენ ვპასუხობთ ახალი ბაღების მშენებლობით. 2017 წლის განმავლობაში, ჯამურად, მოქმედ საბავშვო ბაღებში 105 -ზე მეტი ჯგუფი დაემატა, რაც რომ გაამრავლოთ, 10 საბავშვო ბაღის ტოლფასია,“ - განუცხადა „ფორტუნას" თორდინავამ . რაც შეეხება იმას, დაემატა თუ არა გადატვირთულ ჯგუფებში აღმზრდელები, ბაღების მართვის სააგენტოში საჯარო წესით გამოთხოვნილ ინფორმაციაზე „ფორტუნას" უპასუხეს, რომ ბაღებში, სადაც 50-ზე მეტი ბავშვია რეგისტრირებული, დაემატა ახალი კადრი - აღმზრდელის თანაშემწე და თბილისის მასშტაბით სულ ასი კადრია დამატებული. მარიამს შვილი 213-ე საჯარო ბაღში დაჰყავს. ჯგუფში 54 ბავშვი ირიცხება, მიუხედავად ამისა, მათ კვლავ აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე უვლიან. ბაღის დირექტორი, ნინო ლუმინეიშვილი , „ფორტუნასთან" საუბრისას ამბობს, რომ მას დამატებითი შტატის მოთხოვნით სამინისტროსთვის არ მიუმართავს, რადგან ამის საჭიროება არ იყო. „უფრო მეტად მჭირდებოდა ტექნიკური პერსონალი და ამით დამაკმაყოფილეს . ჯგუფში 50 ბვშვი მყავს და 40 -ზე მეტი არ დადის. მე არ მომითხოვია, ვინც მოითხოვა. იმას დაუმატეს. მე ჯგუფში მყავს აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე. ორი ადამიანი ძალიან კარგად უვლის ამ სიტუაციას და ზედმეტი კადრი ნამდვილად არ მჭირდებოდა," - განაცხადა ნინო ლუმინეიშვილმა . დამატებითი პერსონალი არ დაუმატებიათ 196-ე ბაღში, თუმცა, ამისგან განსხვავებით, ნინო ღონღაძე „ფორტუნასთან" საუბრისას ამბობს, რომ 197-ე ბაღში, სადაც მისი შვილი სწავლობს, დაამატეს ერთი აღმზრდელი, რომელიც ბაღში 10:30-დან 15:00 საათამდე მუშაობს. ქეთი გიგოლაშვილი