ერაყის პრემიერ-მინისტრმა „ისლამურ სახელმწიფოზე“ გამარჯვება ოფიციალურად გამოაცხადა

ერაყის სამხედრო ძალებმა ქალაქი მოსული „ისლამური სახელმწიფოსგან" გაათავისუფლეს. ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერაყში ექსტრემისტების მმართველობა დასრულებულია. „მათი გამოგონილი სახელმწიფო განადგურდა," - განაცხადა ადგილობრივ სახელმწიფო ტელევიზიასთან თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა, გენერალმა იაჰია რასულმა. მოსულის ძველ ნაწილში დაახლოებით 300 ჯარისკაცი კვლავ იბრძვის, თუმცა ერაყის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ომი, რომელიც უკვე 8 თვეა გრძელდება, უახლოეს დღეებში დასრულდება. გამარჯვება საკმაოდ ძვირად დაუჯდა ერაყს, სასტიკი ომისა და კოალიციის მიერ ტერიტორიების დაბომბვის შედეგად ათასობით მშვიდობიანი მოსახლე გარდაიცვალა, 850 000 კი იძულებული გახდა, სახლი მიეტოვებინა. მოსულის გასათავისუფლებლად ბრძოლა სახელისუფლებო ძალებმა 2016 წლის ოქტომბერში დაიწყეს. "ისლამური სახელმწიფო" განადგურდა, ერაყი თავისუფალია!" - სასტიკი ბრძოლა დასასრულს უახლოვდება

ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, ტერორისტულ ორგანიზაცია ISIS-ზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა, 105 მშვიდობიანი მოქალაქე იმსხვერპლა. საუბარია ერაყის ქალაქ მოსულში, მარტში განხორციელებულ თავდასხმებზე. აშშ-ს ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, მშვიდობიანი მოქალაქეები ISIS-ის სნაიპერებმა დახოცეს, ასევე საჰაერო თავდასხმების შედეგად აფეთქდა მოწყობილობები, რომლებიც ტერორისტებს შენობებთან ჰქონდათ დამონტაჟებული. შესაბამისად, ჩამონგრევის დროს დაიღუპა მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომლებიც შენობებს აფარებდნენ თავს. თვითმხილველები ირწმუნებიან, რომ შენობაში 36 მშვიდობიანი მოქალაქე იყო, თუმცა აშშ-ს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მათ "შესაბამისი მტკიცებულებები არ გააჩნიათ". გამოძიების დასკნაში ნათქვამია, რომ სამხედროები ადგილზე მშვიდობიანი მოსახლეობის ყოფნას ვერ განსაზღვავდნენ. ასევე, ნათქვამია, რომ ISIS-ის მიერ მოწყობილი აფეთქებები სულ მცირე, ოთხჯერ უფრო მძლავრი იყო, ვიდრე საჰაერო თავდასხმის დროს გამოყენებული იარაღები. აშშ-ს საჰაერო დარტყმებმა მოსულში, 105 მშვიდობიანი მოქალაქე იმსხვერპლა

დრონით გადაღებული კადრები, რომელიც მოსულის დასავლეთ ნაწილშია გადაღებული, ჩანს, როგორ არის მიწასთან გასწორებული ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი. კადრები ძალიან მძიმეა და სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის ჩანაწერის ნახვა რეკომენდებული არ არის. მოსული „ისლამური სახელმწიფოსგან" გასათავისუფლებელი ბრძოლის დროს თითქმის ბოლომდე განადგურდა. გარდაცვლილი ჯიჰადისტების გვამები ქუჩებშია მიტოვებული. კადრები ფოტოჟურნალისტმა გებრიელ ჩეიმმა დრონის კამერით გადაიღო. მოსული მხოლოდ თებერვალში 382 ათასმა ადამიანმა დატოვა, თუმცა ქალაქში დაახლოებით 800 ათასი ადამიანი კვლავ რჩება. მოსულის „ისლამური სახელმწიფოს" მებრძოლებისგან გათავისუფლების ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. მიცვალებულებით სავსე ქუჩები, დანგრეული შენობები - მოსულში დრონით გადაღებული უმძიმესი კადრები 