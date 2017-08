ერდოღანი: გერმანიის მთავრობა ჩვენი მტერია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => germania [2] => zigmar-gabrieli [3] => rejeb-taip-erdoghani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155104 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => germania [2] => zigmar-gabrieli [3] => rejeb-taip-erdoghani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155104 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => germania [2] => zigmar-gabrieli [3] => rejeb-taip-erdoghani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => germania [2] => zigmar-gabrieli [3] => rejeb-taip-erdoghani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155104) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (508,18382,339,2465) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155123 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 10:57:00 [post_date_gmt] => 2017-08-19 06:57:00 [post_content] => აშშ-ის თავდაცვის მდივანი, ჯეიმს მეტისი, 24 აგვისტოს უკრაინას ვიზიტით ეწვევა, რაც უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას ემთხვევა. ვიზიტის ფარგლებში აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინის პრეზიდენტს, პეტრო პოროშენკოს და თავდაცვის მინისტრს, სტეპან პოლტორაკს, შეხვდება.ამის შესახებ პენტაგონის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. გარდა უკრაინისა, დაგეგმილია ვიზიტი თურქეთსა და იორდანიაში. პენტაგონის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ჯეიმს მეტისი მათ კვლავ დაუდასტურებს, რომ „აშშ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასევე ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თავდაცვით პარტნიორობას“. აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინაში ჩადის

გერმანიაში, ქალაქ ვუპერტალში შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა. ფეხით მოსიარულეებს ცივი იარაღით შეიარაღებული მამაკაცი თავს დაესხა, რის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, არიან დაჭრილები. როგორც ცნობილია, თავდამსხმელმა ტერიტორიიდან გაქცევა მოახერხა. ქალაქში მობილიზებულია სპეცრაზმი. მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. პოლიცია არ გამორიცხავს, რომ მომხდარ ინციდენტში რამდენიმე პირი იყოს ჩართული. გერმანიაში მამაკაცმა რამდენიმე ადამიანი დაჭრა

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში ქართულ კომერციულ ბანკებში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობამ 120, 9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20,1%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფულადი გადარიცხვების მოცულობით ლიდერი ქვეყანა რუსეთია — 2017 წლის ივლისში ამ ქვეყნიდან 43,1 მლნ აშშ დოლარი გადმოირიცხა, რაც 14,3%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, საიდანაც საქართველოში ივლისში 12,7 მლნ დოლარზე მეტი გადმოირიცხა, რაც 16%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. შემდეგ მოდის იტალია — 12,1 მლნ აშშ დოლარი (21,2%), საბერძნეთი — 10,6 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (3%), ისრაელი — 10,5 მლნ აშშ დოლარი (112, 5%) და თურქეთი — 9,3 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (28,2%). საბოლოო ჯამში, 2017 წლის პირველ ნახევარში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობა 20%-ით გაიზარდა 2016 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდთან შედარებით და 629 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოდან საზღვარგარეთ 15,8 მლნ აშშ დოლარი გადაირიცხა, რაც 1%-ით მეტია გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. ფულადი გზავნილები ექსპორტთან, ტურიზმთან და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან ერთად საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინების მნიშვნელოვანი წყაროა. ფულადი გადარიცხვებით საქართველოში რუსეთი ლიდერობს

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი, ჯეიმს მეტისი, 24 აგვისტოს უკრაინას ვიზიტით ეწვევა, რაც უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას ემთხვევა. ვიზიტის ფარგლებში აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინის პრეზიდენტს, პეტრო პოროშენკოს და თავდაცვის მინისტრს, სტეპან პოლტორაკს, შეხვდება.ამის შესახებ პენტაგონის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. გარდა უკრაინისა, დაგეგმილია ვიზიტი თურქეთსა და იორდანიაში. პენტაგონის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ჯეიმს მეტისი მათ კვლავ დაუდასტურებს, რომ „აშშ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასევე ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თავდაცვით პარტნიორობას". აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინაში ჩადის