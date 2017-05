„ერისიონმა“ საქართველოს რეგიონებში ტრადიციული ტურნე დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erisioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132491 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erisioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132491 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7626 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erisioni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erisioni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132491) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7626) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 70228 [post_author] => 6 [post_date] => 2016-08-16 13:37:43 [post_date_gmt] => 2016-08-16 09:37:43 [post_content] => 13 აგვისტოს, "ბლექ სი არენამ" პირველ ქართულ პროექტს უმასპინძლა. ქართველი და უცხოელი აუდიტორიის დაინტერესება "ერისიონის" კონცერტის მიმართ საკმაოდ დიდი გახლდათ. ყველას აინტერესებდა ის შოუ, რომელიც წლების წინ სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლმა ფრანგ პროდიუსერებთან ერთად მოიფიქრა. მართალია, მას მერე სახელიც გადაარქვეს და ახლა "ქართული საგანძური" ჰქვია, ძირითადი ნომრები შენარჩუნებული, თუმცა სახეცვლილია. "ქართული საგანძურისთვის" "ერისიონმა" ის ფრანგი გამნათებლები მოიწვია, რომლებიც ანსამბლთან ერთად ამ შოუზე მუშაობდნენ და უცხოელი აუდიტორიის დიდი აპლოდისმენტები დაიმსახურეს. ჯემალ ჭკუასელმა კონცერტისწინა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დაკვირვებული მაყურებელი სიახლეებსაც შეამჩნევდა, რომლებიც პროგრამაშია შეტანილი. "ქართული საგანძურის" სანახავად 9500-ზე მეტი მაყურებელი შეიკრიბა. მათ შორის იყვნენ ბიძინა ივანიშვილი ოჯახთან ერთად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, კულტურის მინისტრი, მიხეილ გიორგაძე და სხვა ოფიციალური პირები. [gallery columns="4" link="file" ids="70274,70275,70276,70277"] შოუმ სულ ორ საათს გასტანა. იყო შესვენება ორ განყოფილებას შორის. პირველ ნაწილში ვნახეთ "ერისიონის" უამრავი ცნობილი ცეკვა, მათ შორის "ნარნარიც", რომლის ხაზებიც კვლავ აღფრთოვანებას იმსახურებს. ასევე პატარა მედოლე ბიჭუნები, რომლებმაც, სამართლიანად უნდა ვთქვათ, დიდებზე მეტი ცეცხლი დაანთეს და უფრო დიდი აპლოდისმენტებიც დაიმსახურეს. ყველა ელოდებოდა, როდის შესრულდებოდა "აჭარული" და როდის წარდგებოდა მაყურებლოს წინაშე ცნობილი თეთრწვეროსანი ბაბუა... ეს ყოველივე, "შატილის ასულოსა" და "სიმდთან" ერთად, მეორე განყოფილებაში ვიხილეთ. საკმაოდ დიდი ნაწილი დაეთმო სიმღერასაც, უფრო მეტი, ვიდრე ეს "ქართულ ლეგენდაშია". კულმინაცია იყო სცენაზე ჯემალ ჭკუასელის გამოჩენა, რომელმაც ერთ სიმღერას უდირიჟორა. ბოლოს, რასაკვირველია, ქართული დროშა აფრიალდა, რასაც დარბაზიდან უწყვეტი ტაში მოჰყვა... შოუს დასასრულს, "ერისიონმა" გვამცნო, რომ ისინი შსს-ა უსაფრთხო მართვის აქციას შეუერთდნენ და მოცეკვავეები სპეციალური მაისურებით წარდგნენ ჩვენ წინაშე. თავად ანსამბლის წევრები და მაყურებელიც ამ შეხვედრით კმაყოფილებას კონცერტის შემდეგ გამოთქვამდნენ. „ბლექ სი არენაზე" 13 აგვისტოს „ერისიონის" კონცერტს წარმოგიდგენთ. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს სასტუმრო „რუმსში" პრესკონფერენცია გაიმართა, რომელსაც ანსამბლის წარმომადგენელი, ჯემალ ჭკუასელი და ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, გიორგი ჩოგოვაძე, „ბლექ სი არენის" ივენთების დირექტორ ანი კავლელიშვილთან ერთად დაესწრნენ. როგორც გიორგი ჩოგოვაძე მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, „ბლექ სი არენას" და ამ უახლესი აპარატურით აღჭურვილ დარბაზში დაგეგმილი ღონისძიებების წყალობით, ტურისტებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, არამედ ჩვენი თანამოქალაქეებისთვისაც კიდევ ერთი საინტერესო გასართობი ადგილი შეიქმნა, რითაც დამსვენებლებს მრავალფეროვანი გართობის საშუალება მიეცემათ და დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებს მიიღებენ. ანი კავლელიშვილის თქმით, „ერისიონს" აქამდე არ ჰქონდა საშუალება, ასეთი დიდი მასშტაბის კონცერტი ჩაეტარებინა, „ბლექ სი არენის" ტექნიკური აღჭურვილობა და გრანდიოზული სცენა კი ანსამბლს სრულ თავისუფლებასა და ფანტაზიის გაშლის შესაძლებლობას აძლევს. საინტერესო ის გახლავთ, რომ პროექტს „ქართული საგანძური", რითაც „ერისიონმა" საზღვრებს გარეთ ათი ათასობით მაყურებლის მოხიბლვა შეძლო, ამ მასშტაბით პირველად წარადგენენ ქართველი მაყურებლის წინაშე. როგორც ჯემალ ჭკუასელმა აღნიშნა, იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლეც, პროექტის ფარგლებში. მისივე თქმით, სცენა იმდენად დიდია, რომ პროექტი სწორედ „ბლექ სი არენას" მოარგეს. ჯემალ ჭკუასელი: ბედნიერი ვარ, რომ ამ სცენაზე გამოსვლის საშუალება გვექნება. იმდენად მოხიბლული ვარ არენით, რომ სიტყვებით ვერ აღვწერ. ჩვენი გამოსვლისთვის სპეციალურად ფრანგი გამნათებლებისა და გამხმოვანებლების ჯგუფი ჩამოვა, რომლებიც საზღვრებს გარეთ ჩვენთან ერთად მუშაობენ. როდესაც მათ არენის ტექნიკური მახასიათებლები გავუგზავნეთ, გაკვირვებულები დარჩნენ და გვეკითხებოდნენ, მართლა არის თუ არა ამის საშუალება საქართველოში (იღიმის). ახლახან დავბრუნდით საფრანგეთიდან და ვემზადებით შოუსთვის, რომ მაყურებელს მოლოდინი გავუმართლოთ და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ასეც იქნება. დარბაზიდან გასვლისას ყველა იტყვის, ეს რა ვნახეთო... შეგახსენებთ, რომ „ერისიონის" კონცერტზე დასწრების საშუალება 13 აგვისტოს გექნებათ. ბილეთები 29 ივლისიდან, დილის 9 საათიდან, tkt.ge-ზე გაიყიდება საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად. ნინო მურღულია „ერისიონის" კონცერტზე დასასწრები ბილეთის ფასი 7 ლარიდან იწყება!.. "ქართული საგანძურისთვის" "ერისიონმა" ის ფრანგი გამნათებლები მოიწვია, რომლებიც ანსამბლთან ერთად ამ შოუზე მუშაობდნენ და უცხოელი აუდიტორიის დიდი აპლოდისმენტები დაიმსახურეს. ჯემალ ჭკუასელმა კონცერტისწინა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დაკვირვებული მაყურებელი სიახლეებსაც შეამჩნევდა, რომლებიც პროგრამაშია შეტანილი. "ქართული საგანძურის" სანახავად 9500-ზე მეტი მაყურებელი შეიკრიბა. მათ შორის იყვნენ ბიძინა ივანიშვილი ოჯახთან ერთად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, კულტურის მინისტრი, მიხეილ გიორგაძე და სხვა ოფიციალური პირები. [gallery columns="4" link="file" ids="70274,70275,70276,70277"] შოუმ სულ ორ საათს გასტანა. იყო შესვენება ორ განყოფილებას შორის. პირველ ნაწილში ვნახეთ "ერისიონის" უამრავი ცნობილი ცეკვა, მათ შორის "ნარნარიც", რომლის ხაზებიც კვლავ აღფრთოვანებას იმსახურებს. ასევე პატარა მედოლე ბიჭუნები, რომლებმაც, სამართლიანად უნდა ვთქვათ, დიდებზე მეტი ცეცხლი დაანთეს და უფრო დიდი აპლოდისმენტებიც დაიმსახურეს. ყველა ელოდებოდა, როდის შესრულდებოდა "აჭარული" და როდის წარდგებოდა მაყურებლოს წინაშე ცნობილი თეთრწვეროსანი ბაბუა... ეს ყოველივე, "შატილის ასულოსა" და "სიმდთან" ერთად, მეორე განყოფილებაში ვიხილეთ. საკმაოდ დიდი ნაწილი დაეთმო სიმღერასაც, უფრო მეტი, ვიდრე ეს "ქართულ ლეგენდაშია". კულმინაცია იყო სცენაზე ჯემალ ჭკუასელის გამოჩენა, რომელმაც ერთ სიმღერას უდირიჟორა. ბოლოს, რასაკვირველია, ქართული დროშა აფრიალდა, რასაც დარბაზიდან უწყვეტი ტაში მოჰყვა... შოუს დასასრულს, "ერისიონმა" გვამცნო, რომ ისინი შსს-ა უსაფრთხო მართვის აქციას შეუერთდნენ და მოცეკვავეები სპეციალური მაისურებით წარდგნენ ჩვენ წინაშე. თავად ანსამბლის წევრები და მაყურებელიც ამ შეხვედრით კმაყოფილებას კონცერტის შემდეგ გამოთქვამდნენ. "ბლექ აი არენაზე" კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი საღამო შედგა. ნინო მურღულია