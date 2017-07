ეროტიკული სერია ქართულ ელიტაზე – როდიდან გამოვა ეკრანებზე „ელიტარული დახმარება“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nuca-shanshiashvili [1] => elitaruli-dakhmareba [2] => giorgi-jafaridze [3] => nana-nebieridze [4] => zura-sharia [5] => zura-ingoroyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145052 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nuca-shanshiashvili [1] => elitaruli-dakhmareba [2] => giorgi-jafaridze [3] => nana-nebieridze [4] => zura-sharia [5] => zura-ingoroyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145052 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 100 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nuca-shanshiashvili [1] => elitaruli-dakhmareba [2] => giorgi-jafaridze [3] => nana-nebieridze [4] => zura-sharia [5] => zura-ingoroyva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nuca-shanshiashvili [1] => elitaruli-dakhmareba [2] => giorgi-jafaridze [3] => nana-nebieridze [4] => zura-sharia [5] => zura-ingoroyva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145052) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17137,17138,17139,100,17141,17140) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 85968 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-03 18:16:10 [post_date_gmt] => 2016-11-03 14:16:10 [post_content] => ნუცა შანშიაშვილი „ფეისბუქზე“ თავს გადახდენილი ამბის შესახებ წერს, ვრცელ სტატუსში. მისი თქმით, რუსეთის აეროპორტში დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. „ნუ, არ შემიძლია არ გიამბოთ... მოკლედ, რუსეთი არის დიდ ტრაგიკომიკული ქვეყანა, თუ არ ჩავთვლით ჩემს უძვირფასეს რუს ხელოვან ხალხს. მოკლედ, მოვედი აეროპორტში დიდი ლოდინისა და სკანდალის მერე მოგვართვეს ავტობუსი, რომლის მძღოლი ჩვეულებრივ პახმელიაზე იყო. სახეზე ეტყობოდა. მოკლედ, ყველა ბიზნესი თუ ეკონომი ერთად შეგვყარეს და რატომღაც მძღოლმა გადაწყვიტა, სასწაული სიჩქარით მოთოვლილ, მოყინულ ტრასაზე... გავქანებულიყავით... მივქრივართ!!)))))))) და მესმის ორი ჩემთან ახლოს მდგომი იაპონელი კაცების შეწუხებული ხელების ქნევა, თურმე „ვსტრეჩნი“ ტრასაზე ნისლში მოდის ჩვენზე თვითმფრინავი. დიდება უფალს!!!!!!!)))))) მძღოლი მოვიდა აზრზე და უეცრად))))))დაამუხრუჭა)))))))))))მე დამეცა ერთი დიდი რუს კაცი. მისი ჩემოდანი მოხვდა თავში იაპონელს))) წარმოიდგინეთ, 3 მეტრში დავამუხრუჭეთ თვითმფრინავისგან... ოოოოოიოო, ამის მერე ცოტა ხალხი ჭკუაზე რო მოვედით. მძღოლმა გარკვეული პაუზის მერე ჩაგვირთო ისტერიკული გათბობა, მიაჭირა გაზს და ისევ გაქანდა. ოღონდ ახლა უკვე გავცდით ყველა თვითმფრინავს))) წავედით ტყისკენ, გავცდით აეროპორტის ზონას, ამ დროს სასოწარკვეთილი ხმით იკივლა ვიღაცა ქალმა, მერე ვიღაც ფინელმა თავის ენაზე დაიწყო ჩხუბი და მძღოლის შუშაზე ბრახუნი... მოკლედ, ბოლოს სხვა მანქანა დაგვაწიეს გზაში. გაგვაჩერეს და უკან აეროპორტში დიდი წრეების მერე მოგვაბრუნეს))))))))) აღმოჩნდა, რომ მძღოლი ვერ პოულობდა თვითფრინავს))))) გვერდით ძალიან სიმპათიური ხანში შესული ქალი მედგა,რომელიც დაცემის მერე მე წამოვაყენე. მან მითხრა, ალბათ ავტობუსით მივდივართ ჰელსინკამდეო)))))“ - წერს ნუცა. [post_title] => ნუცა შანშიაშვილი სიკვდილს გადაურჩა - „სამ მეტრში დავამუხრუჭეთ თვითმფრინავისგან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nuca-shanshiashvili-sikvdils-gadaurcha-sam-metrshi-davamukhruchet-tvitmfrinavisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-03 18:16:10 [post_modified_gmt] => 2016-11-03 14:16:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=85968 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 84543 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-27 14:53:36 [post_date_gmt] => 2016-10-27 10:53:36 [post_content] => მომღერალი ნუცა შანშიაშვილი "ფეისბუქის" საკუთარ გვერდზე ოქროს ბეჭდის ფოტოს აქვეყნენს და წერს, რომ მას ეს ნივთი აჩუქეს. "ხო გეუბნებით, ბეჭდებში ბედი მაქვს-მეთქი)))))) ესეც ოქროს ბეჭედი, უცხო ქალმა მაჩუქა ქუჩაში))))))))))) თან დაჟინებით მიმტკიცებდა, რო ეს ვენის საჩუქარია სახსოვრად)) ავსტრიიდან))))))))))))))))))).... სასწაულიიიიიიიიი... ვზივარ ახლა კათოლიკურ ტაძარში და ვფიქრობ ცხოვრების უცნაურ სიურპრიზებზე...♡♡♡♡♡" [post_title] => ნუცა შანშიაშვილს უცნობმა ქალმა ოქროს ბეჭედი აჩუქა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nuca-shanshiashvils-ucnobma-qalma-oqros-bechedi-achuqa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-27 14:53:36 [post_modified_gmt] => 2016-10-27 10:53:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=84543 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 56888 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-06-10 14:20:08 [post_date_gmt] => 2016-06-10 10:20:08 [post_content] => „მაჩუქე ფრთები“ ანრი ჯოხაძის ახალი სიმღერაა, რომელიც ნუცა შანშიაშვილთან დუეტში შეასრულა და მასზე კლიპიც თავად გადაიღო. 9 ივნისს, კინოთეატრ „ამირანში“ შოუბიზნესის წევრებისა და ჟურნალისტებისთვის კლიპის პრემიერა შედგა. შეკრებილ საზოგადოებას ანრიმ გვამცნო, რომ ნუცა შანშიაშვილმა ეს სიმღერა ძალით დააწერინა და როგორც იქნა, მან დღის სინათლე იხილა. დიდ ეკრანზე ნაჩვენები კლიპის პირველივე კადრებს ხანგრძლივი ემოციები და შეძახილები მოჰყვა. უნდა ითქვას, რომ როგორც რეჟისორს, ანრის უკვე რამდენიმე ვიდეო დაუგროვდა და როგორც საღამოზე აღინიშნა, მისი ხელწერა ყველგან იგრძნობა. ვიდეო მეორედაც აჩვენეს არანაკლები ტაშის ფონზე. კლიპის პრემიერის შემდეგ საზოგადოებას და ღონისძიების მთავარ გმირებს შთაბეჭდილებების გაზიარება ვთხოვეთ. ნინო ძოწენიძე: ძალიან ემოციური სიმღერაა. ანრიმ ზუსტად იცის თავისი საქმე. ყველა ამ სიმღერას ასრულებს. ნუცა ულამაზესი და უნიჭიერესია. ვფიქრობ, ანრის შემოქმედებაში ეს ერთ-ერთი საუკეთესო დუეტია. სიმღერა და კლიპიც, ორივე ერთნაირად მომეწონა. ვერ გამოვყოფ ცალ-ცალკე. ანრიმ ძალიან კარგად იცის, როგორ მოუხდინოს სიმღერას კლიპი. სალომე ბაკურაძე: ვულოცავ, პირველ რიგში. ანრისგან მიჩვეულები ვართ ლამაზ-ლამაზ რაღაცებს, მაგრამ მოლოდინს ნამდვილად გადააჭარბა. გამაჟრიალა, მელოდიაც ისეთია, რომ მგონი, ძალიან მალე შეუყვარდება მსმენელს, დიდ თაობასაც და ახალგაზრდა თაობასაც. ვფიქრობ, ანრის, როგორც რეჟისორს, თავისი ხელწერა ჩამოუყალიბდა, რომელიც აქაც იგრძნობოდა, კამერის მოძრაობასა თუ ფერებში. ერთ-ერთ კადრზე დამწყდა გული, ისეთი ლამაზი და ემოციური იყო, მინდოდა გაგრძელებულიყო... ანრი ჯოხაძე: კარგია, თუკი ამბობენ, რომ ჩემი ხელწერა იგრძნობა. ველოდებოდი ასეთ შეფასებებს. სწორად გამიგეთ, არ ველი ქებას. სხვა საკითხია, ვის მოსწონს და ვის - არა, მაგრამ არსაც მე ვაკეთებ, გულწრფელია. არ ვმღერი გვირილებსა და ვარდებზე, ვმღერი იმაზე, რაც მაწუხებს. იმ მუსიკალურ მოტივს, რასაც აქ მოისმენთ, სხვაგან ვერსად შეხვდებით. „რატომღაც მგონია, ყველა მიყვარდა, ვისთანაც კი რამე მქონია“ - ამას ქართულ სიმღერაში ვერ მოისმენთ. ეს მარტო მე შევძელი, მარტივად და ლამაზად გადმომეცა ორი ადამიანის პირადი ცხოვრება... შენ გქონია პირადში ასეთი შეგრძნება? რა თქმა უნდა, აბა, ნუცამ ხომ არ დამაძალა, რომ დამეწერა? ჩემი უახლესი ისტორიიდან გადმოვიტანე რაღაც ამბავი და გადმოვეცი სიმღერაში. ნუცას სიმღერა რომ მოვასმენინე, მოკვდა ტირილით. ვერ მოვასულიერე, ისეთ დღეში ჩავარდა. როგორ ფიქრობ, ასეთი ტექსტის გამო, ხომ არ არის უფროსი ასაკის მსმენელისთვის? სიყვარულს ასაკი არ აქვს. აქ ისეთ ამბავზეა ლაპარაკი, რომ შეიძლება, 15 წლის შეყვარებულები დაშორდნენ და 5 წლის შემდეგ შეიყარონ და გაუზიარონ ერთმანეთს ემოციები... ფართო აუდიტორია როდის იხილავს კლიპს? კვირას, „იმედის დროში“. ნუცა შანშიაშვილი: უსაზღვროდ გახარებული ვარ, ეს არის საერთაშორისო პროდუქტი, მთელი მსოფლიოსთვის. ნიუ-იორკში ვაპირებთ პრემიერას, ჩემი პროდიუსერი მეუღლე გეგმავს. ჩემი მიზანი იყო, რომ ყოფილიყო ნიჭიერი, ლამაზი, ქარიზმატული კომპოზიტორის ნამუშევარი და ჩემი ინიციატივით ვთხოვე ანრის სიმღერის დაწერა. თავად სიმღერაზე შემიძლია გითხრათ, რომ გადმოცემულია ორი ადამიანის ურთიერთობა, ცრემლები, დაშორება, ურთიერთარგაგება და ბოლოს იმის ყვირილი - მაჩუქე ფრთები... ფოტოები: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="56903,56904,56905,56906,56907,56908,56909,56910,56911,56912,56913,56914,56915,56916,56917,56918,56919,56920,56921,56922,56923,56924,56925,56926,56927,56928,56929,56930,56931,56932,56933,56934,56935,56936,56937,56938,56939,56947,56946,56942,56943,56945,56941,56940,56944"] [post_title] => ანრი ჯოხაძისა და ნუცა შანშიაშვილის ახალი კლიპის პრემიერას ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით შეხვდნენ (ფოტოგალერეა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anri-jokhadzisa-da-nuca-shanshiashvilis-akhali-klipis-premieras-khangrdzlivi-aplodismentebit-shekhvdnen-fotogalerea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-10 14:20:08 [post_modified_gmt] => 2016-06-10 10:20:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=56888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 85968 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-03 18:16:10 [post_date_gmt] => 2016-11-03 14:16:10 [post_content] => ნუცა შანშიაშვილი „ფეისბუქზე“ თავს გადახდენილი ამბის შესახებ წერს, ვრცელ სტატუსში. მისი თქმით, რუსეთის აეროპორტში დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. „ნუ, არ შემიძლია არ გიამბოთ... მოკლედ, რუსეთი არის დიდ ტრაგიკომიკული ქვეყანა, თუ არ ჩავთვლით ჩემს უძვირფასეს რუს ხელოვან ხალხს. მოკლედ, მოვედი აეროპორტში დიდი ლოდინისა და სკანდალის მერე მოგვართვეს ავტობუსი, რომლის მძღოლი ჩვეულებრივ პახმელიაზე იყო. სახეზე ეტყობოდა. მოკლედ, ყველა ბიზნესი თუ ეკონომი ერთად შეგვყარეს და რატომღაც მძღოლმა გადაწყვიტა, სასწაული სიჩქარით მოთოვლილ, მოყინულ ტრასაზე... გავქანებულიყავით... მივქრივართ!!)))))))) და მესმის ორი ჩემთან ახლოს მდგომი იაპონელი კაცების შეწუხებული ხელების ქნევა, თურმე „ვსტრეჩნი“ ტრასაზე ნისლში მოდის ჩვენზე თვითმფრინავი. დიდება უფალს!!!!!!!)))))) მძღოლი მოვიდა აზრზე და უეცრად))))))დაამუხრუჭა)))))))))))მე დამეცა ერთი დიდი რუს კაცი. მისი ჩემოდანი მოხვდა თავში იაპონელს))) წარმოიდგინეთ, 3 მეტრში დავამუხრუჭეთ თვითმფრინავისგან... ოოოოოიოო, ამის მერე ცოტა ხალხი ჭკუაზე რო მოვედით. მძღოლმა გარკვეული პაუზის მერე ჩაგვირთო ისტერიკული გათბობა, მიაჭირა გაზს და ისევ გაქანდა. ოღონდ ახლა უკვე გავცდით ყველა თვითმფრინავს))) წავედით ტყისკენ, გავცდით აეროპორტის ზონას, ამ დროს სასოწარკვეთილი ხმით იკივლა ვიღაცა ქალმა, მერე ვიღაც ფინელმა თავის ენაზე დაიწყო ჩხუბი და მძღოლის შუშაზე ბრახუნი... მოკლედ, ბოლოს სხვა მანქანა დაგვაწიეს გზაში. გაგვაჩერეს და უკან აეროპორტში დიდი წრეების მერე მოგვაბრუნეს))))))))) აღმოჩნდა, რომ მძღოლი ვერ პოულობდა თვითფრინავს))))) გვერდით ძალიან სიმპათიური ხანში შესული ქალი მედგა,რომელიც დაცემის მერე მე წამოვაყენე. მან მითხრა, ალბათ ავტობუსით მივდივართ ჰელსინკამდეო)))))“ - წერს ნუცა. [post_title] => ნუცა შანშიაშვილი სიკვდილს გადაურჩა - „სამ მეტრში დავამუხრუჭეთ თვითმფრინავისგან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nuca-shanshiashvili-sikvdils-gadaurcha-sam-metrshi-davamukhruchet-tvitmfrinavisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-03 18:16:10 [post_modified_gmt] => 2016-11-03 14:16:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=85968 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e3b1f901ca6784d310d28e220c48f4e8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )