ეროვნული ბანკი: ლარის გაუფასურება დროებითია

ბიზნესს, მოსახლეობას აქვს მოლოდინი, რომ წლის ბოლოს ლარი გაუფასურდება და როდესაც შემოსავლები უჩნდებათ, ცდილობენ მეოთხე კვარტლის დასაწყისში ვალუტის შეძენა მოახდინონ, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ საფინანსო-საბიუჯეტი კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, სადაც 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტს განიხილავენ. გიორგი კაკაურიძეს დეპუტატებმა შეკითხვები ლარის კურსთან დაკავშირებითაც დაუსვეს. როგორც გიორგი კაკაურიძემ აღნიშნა, 2014 წლის ნოემბერში დაიწყო ლარის კურსმა პირველი რყევა და მას შემდეგ იყო საკმაოდ დიდი რყევები. „თუ ჩვენ ვნახავთ, რა სიტუაცია იყო მაშინ ჩვენს სავაჭრო პარტნიორებში - თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და ა.შ. მათი ვალუტების მნიშვნელოვანი გაუფასურება მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი მცდელობა იყო და მილიარდობით რეზერვი იქნა გამოყენებული, რათა ჩვენს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს მათი ვალუტების ცვალებადობა არ მოეხდინათ, ამან ვერ უშველა. მიუხედავად, მცირე პერიოდით შენარჩუნების, დოლართან მიმართებაში არაერთი ჩვენი სავაჭრო პარტნიორის ვალუტის მყისიერი გაუფასურება მოხდა“, - განაცხადა კაკაურიძემ და დასძინა, რომ სავაჭრო პარტნიორების ვალუტის გაუფასურება როცა ხდება, გამორიცხულია ეს არ აისახოს ქვეყნის გაცვლით კურსზე. რაც შეეხება დღევანდელ სიტუციას, გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ყველანაირი ფაქტორი, რომელიც გაცვლით კურსზე მოქმედებს, დადებითია. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, დღევანდელი სიტუაცია არ არის გამოწვეული იმ ფუნდამენტური ფაქტორებიდან, რაც გაცვლით კურსზე მოქმედებს. გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, დღეს ლარის ცვალებადობაში დიდწილად როლი ითამაშა შექმნილმა მოლოდინებმა. „სამწუხაროდ, ეს მოლოდინები შექმნილია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ქვეყანაში ჩამოყალიბდა მოლოდინი, რომ ყოველ წელს მეოთხე კვარტალში ლარი უნდა გაუფასურდეს. მცირე ბიზნესს, შეიძლება მსხვილ ბიზნესს, მოსახლეობას აქვს მოლოდინი, რომ წლის ბოლოს ლარი გაუფასურდება და როდესაც შემოსავლები უჩნდებათ, ცდილობენ მეოთხე კვარტლის დასაწყისში ყოველთვის მოახდინონ ვალუტის შეძენა. სამწუხაროდ, გვაქვს ეს მოცემულობა. ეს მოცემულობა ალბათ, სამართავია და უნდა მოხდეს მისი მართვა, რომ მოლოდინები სწორად იქნას ჩამოყალიბებული. ეს მოლოდინები ახდენს დღეს დიდ გავლენას, რომელიც ლარის კურსზე მოქმედებს“, - განაცხადა კაკაურიძემ. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს. 31 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და 2.6112 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.5873 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 2.39 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, რომლის კურსი 3.0368 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3.0106 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 2.62 თეთრი შეადგინა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები, ხვალიდან 1 ნოემბრიდან შევა ძალაში. კერძო ბანკების კურსი ოფიციალურისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. საქართველოს ბანკში გაყიდვის კურსი 2.65-ს აჭარბებს. სავარაუდოდ, ეს მაჩვენებელი ხვალიდან კიდევ უფრო გაიზრდება. რაც შეეხება ვალუტის გადასახურდავებელ ჯიხურებს, აქ სხვადასხვა კურსი მოქმედებს. ლარმა გაუფასურება, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან 2 დღეში დაიწყო. ექსპერტები ამბობდნენ, რომ ეს არასწორ მოლოდინებს უკავშირდებოდა, რადგან არსებობდა იმის ეჭვიც, რომ არჩევნებამდე ეროვნული ბანკი კურსს ხელოვნურად იჭერდა. აღნიშნული ეჭვი ბანკის პრეზიდენტმა უარყო. ნახეთ ექსპერტების მოსაზრებები ჩვენს სტატიაში: „საქართველოში ლარი პირველი იყივლებს ხოლმე" – რატომ ძვირდება ეროვნული ვალუტა "საქართველოს ეროვნული ბანკი უკვე მეექვსედ უერთდება მსოფლიო დაზოგვის დღის აღნიშვნას, რომლის გამართვა ჩვენს ქვეყანაში უკვე ტრადიციად იქცა და ფინანსური განათლების მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია. აღნიშნული ღონისძიების მიზანია ყველა ჩვენთაგანმა კარგად ვისწავლოთ საკუთარი შემოსავლებისა და ხარჯების სწორად განაწილება. აუცილებელია, რომ დაზოგვის კულტურისადმი ინტერესი ადრეული ასაკიდანვე გავუღვივოთ მომავალ თაობას, რაც თავის მხრივ, მათი ფინანსური კეთილდღეობისთვის გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია", - განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. მსოფლიო დაზოგვის დღეს დიდი ისტორია აქვს: ის 1925 წლიდან ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნება და მოსახლეობაში დაზოგვის წახალისებას ემსახურება. გერმანული შემნახველი ბანკები დაახლოებით 90 წელია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ფინანსურ ინსტიტუტებთან კოორდინაციით აღნიშნავენ ამ დღეს. მსოფლიო დაზოგვის დღე, ან მსოფლიო მომჭირნეობის დღე, როგორც მას ადრე უწოდებდნენ, მსოფლიო შემნახველი ბანკების ინსტიტუტის (WSBI) მიერ დაარსდა და ის საზოგადოებაში სახლში დაგროვებული ფულის ბანკში შენახვის იდეის გავრცელებას ისახავდა მიზნად. შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის (SBFIC) ახორციელებს პროექტს "პასუხისმგებლობიანი დაფინანსება კავკასიაში". პროექტის მხარდამჭერია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრო. https://www.youtube.com/watch?v=4S_oXVttN54 [post_title] => საქართველო მსოფლიო დაზოგვის დღეს აღნიშნავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-msoflio-dazogvis-dghes-aghnishnavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 11:15:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 07:15:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181988 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183192 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-02 17:19:40 [post_date_gmt] => 2017-11-02 13:19:40 [post_content] => ბიზნესს, მოსახლეობას აქვს მოლოდინი, რომ წლის ბოლოს ლარი გაუფასურდება და როდესაც შემოსავლები უჩნდებათ, ცდილობენ მეოთხე კვარტლის დასაწყისში ვალუტის შეძენა მოახდინონ, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ საფინანსო-საბიუჯეტი კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, სადაც 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტს განიხილავენ. გიორგი კაკაურიძეს დეპუტატებმა შეკითხვები ლარის კურსთან დაკავშირებითაც დაუსვეს. როგორც გიორგი კაკაურიძემ აღნიშნა, 2014 წლის ნოემბერში დაიწყო ლარის კურსმა პირველი რყევა და მას შემდეგ იყო საკმაოდ დიდი რყევები. „თუ ჩვენ ვნახავთ, რა სიტუაცია იყო მაშინ ჩვენს სავაჭრო პარტნიორებში - თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და ა.შ. მათი ვალუტების მნიშვნელოვანი გაუფასურება მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი მცდელობა იყო და მილიარდობით რეზერვი იქნა გამოყენებული, რათა ჩვენს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს მათი ვალუტების ცვალებადობა არ მოეხდინათ, ამან ვერ უშველა. მიუხედავად, მცირე პერიოდით შენარჩუნების, დოლართან მიმართებაში არაერთი ჩვენი სავაჭრო პარტნიორის ვალუტის მყისიერი გაუფასურება მოხდა“, - განაცხადა კაკაურიძემ და დასძინა, რომ სავაჭრო პარტნიორების ვალუტის გაუფასურება როცა ხდება, გამორიცხულია ეს არ აისახოს ქვეყნის გაცვლით კურსზე. რაც შეეხება დღევანდელ სიტუციას, გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ყველანაირი ფაქტორი, რომელიც გაცვლით კურსზე მოქმედებს, დადებითია. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, დღევანდელი სიტუაცია არ არის გამოწვეული იმ ფუნდამენტური ფაქტორებიდან, რაც გაცვლით კურსზე მოქმედებს. გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, დღეს ლარის ცვალებადობაში დიდწილად როლი ითამაშა შექმნილმა მოლოდინებმა. „სამწუხაროდ, ეს მოლოდინები შექმნილია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ქვეყანაში ჩამოყალიბდა მოლოდინი, რომ ყოველ წელს მეოთხე კვარტალში ლარი უნდა გაუფასურდეს. მცირე ბიზნესს, შეიძლება მსხვილ ბიზნესს, მოსახლეობას აქვს მოლოდინი, რომ წლის ბოლოს ლარი გაუფასურდება და როდესაც შემოსავლები უჩნდებათ, ცდილობენ მეოთხე კვარტლის დასაწყისში ყოველთვის მოახდინონ ვალუტის შეძენა. სამწუხაროდ, გვაქვს ეს მოცემულობა. ეს მოცემულობა ალბათ, სამართავია და უნდა მოხდეს მისი მართვა, რომ მოლოდინები სწორად იქნას ჩამოყალიბებული. ეს მოლოდინები ახდენს დღეს დიდ გავლენას, რომელიც ლარის კურსზე მოქმედებს“, - განაცხადა კაკაურიძემ. 