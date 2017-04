ეროვნული ბანკი სავალუტო ბაზარზე უხეშად ერევა და ლარს „აფუჭებს“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123815 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123815 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3741 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123815) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3741,10609) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122024 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-12 12:08:26 [post_date_gmt] => 2017-04-12 08:08:26 [post_content] => საწვავი არ გაიაფდება - ამის შესახებ დღევანდელი „რეზონანსი“ წერს. საერთაშრისო ბაზარზე ნავთობრპოდუქტებზე ფასი ყოველდღიურად მატულობს, შესაბამისად საწვავის გაიაფება საქართველოში ფაქტობრივად გამორიცხულია. იმპორტიორთა მტკიცებით, რომ არა ლარის გამყარება საქმე გაძვირებაზე მიდგებოდა. მიკროსაფინანსოების მიერ დასაკუთრებული ქონება 51%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ სტატია „ახალ თაობაშია“ გამოქვეყნებული, სადაც აღნიშნულია, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ დასაკუთრებული ქონების შესახებ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის თანახმად, 2016 წელს მე-4 კვარტალში საფასურმა 14,354,536 ლარი შეადგინა, რაც 2015 წლის მე-4 კვარტლის მონაცემებს 4,861 მილიონით ლარით არემატება. ბენზინი არ გაიაფდება: მადლობა ლარს, რომ არ ძვირდება

აღდგომამადე ლარი გამყარებას გააგრძელებს. სადღესასწაულო დღეების შემდეგ სავალუტო ბაზარზე კვლავ რყევები იქნება - ამის შესახებ „რეზონანსი" წერს. ლარის გამყარების ტენდენცია 4 აპრილიდან დაიწყო და ჯერ ისევ გრძელდება. ფინანსისტები „რეზონანსთან" ღიად ამბობენ, რომ ეს ტენდენცია ორი კვირა შენარჩუნდება, ხოლო შემდეგ ისევ რყევას ელოდებიან. „რეზონანსი" ქვეყნის მოსახლეობის გაღარიბებაზეც წერს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ დღეს ქვეყანაში 10-15% ღარიბებში გადადის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამდენივე პროცენტით შემცირდა საშუალო ფენა. „რეზონანსი" წერს, რომ საქართველოში სულ უფრო მეტი ადამიანია დამოკიდებული საბანკო სესხებზე და ეს თანდათან გადაუჭრელი პრობლემა ხდება. აღდგომის მერე ლარი ისევ რყევებს დაიწყებს

ლარის კურსის ზედა ზღვარი 2,5, ქვედა კი 2,4 - ასეთი სათაურით სტატიას „რეზონანსი" აქვეყნებს და წერს, რომ ლარმა ყველა რთული პერიოდი გადალახა და ფინანსისტები მიიჩნევენ, რომ დიდი მერყეობის პერიოდი დასრულდა. ახალი სტაბილური კურსი კი 2,4-2,5 ფარგლებში იქნება. „რეზონანსი" ასევე განაგრძობს ონლაინ სესხებზე წერას. დღევანდელ სტატიაში ყურადღება იმ ახალ რეგულაციებს ეხება, რომელიც კომპანიებმა საკუთარ ინტერესებს მოარგეს. „რეზონანსი" წერს, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და ონლაინ სესხების ფინანსურ მაქინაციებში მოსახლეობა ხშირად ებმება. დაუსაბუთებლად დიდია სასესხო ლიმიტები. "მართალი ცოტა ხნის წინ მთავრობამ ონლაინ გამსესხებლებს შეუტია, მაგრამ საბოლოოდ არც მათ დააყოვნეს და ჯავრი საკუთარ მომხმარებელზე იყარეს", - წერს „რეზონანსი". სტატიას სათაურით - ონლაინ გამსესხებლები ხალხის ყვლეფას არხეინად განაგრძობენ - ასეთი სათაურით სტატია „რეზონანსში" წაიკითხავთ. ლარმა რთული პერიოდი გადალახა: მოსახლეობა ფინანსურ მაქინაციებში ხშირად ებმება 