ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა გაიზარდა

რა გამოწვევები აქვს საქართველოს? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ცდილობს. ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილის ტაო ჟენგის განცხადებით, საქართველოს მთავარი გამოწვევა ვიწრო საექსპორტო ბაზაა. მეორე გამოწვევა ჟენგის თქმით, შრომის ბაზარია. მესამე გამოწვევად კი სავალუტო ფონდი შრომის ბაზრის შესაბამისი უნარების არარსებობას ასახელებს. "საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის სამუშაო ადგილები. ჩვენი ვალდებულებაა შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც მოსახლეობა და ახალგაზრდა თაობა საკუთარი თავის რეალიზებას უკეთ შეძლებს. ასევე მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში იყოს ისეთი გარემო, რომელიც განავითარებს სხვადასხვა შესაძლებლობებს უცხოური ინვესტიციებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლებასთან ეფექტური თანამშრომლობის გზით წარმატებით განვახორციელებთ დაგეგმილ პროგრამებს", - განცხადა ტაო ჟენგმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადისკუსიო პანელზე. შეხვედრაში, სადაც გამომსვლელებმა გამომსვლელებმა ისაუბრეს მთავრობის ოთხ-პუნქტიან გეგმაზე, საქართველოს პასუხზე საგარეო შოკსა და ქვეყნის მთავარ გამოწვევებზე, მონაწილეობდნენ სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილე ტაო ჟენგი, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე, საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე. დისკუსიაში აქტიურად ჩაერთვნენ სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ISET-ის სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები, ღონისძიებას ესწრებოდნენ ასევე ეროვნული ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს განვითარების ბანკის დაფუძნების შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა დღეს ჩინეთის ქალაქ პეკინში, სადაც მიმდინარეობს საერთაშორისო ფორუმი „ერთი სარტყელი - ერთი გზა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის". ახალი ბანკის გაცხადებული კაპიტალი 1 მლრდ. აშშ დოლარი, ხოლო შევსებული კაპიტალი - 300 მლნ აშშ დოლარი იქნება. ბანკის დამფუძნებლები არიან ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კორპორაცია „CEFC China Energy Company Limited"-ი და კომპანია „Eurasian Invest LLC". დეკლარაციას საქართველოს მხრიდან ხელი პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა მოაწერა. დეკლარაციის თანახმად, ორივე კომპანიამ აიღო ვალებულება, რომ საქართველოში ახალ კომერციულ ბანკს შექმნიან. დიმიტრი ქუმსიშვილის ინფორმაციით, მათ უკვე მიმართეს საქართველოს ეროვნულ ბანკს იმისათვის, რომ დაიწყოს შესაბამისი განხილვების ოფიციალური პროცედურები. „ჩვენი საბანკო სისტემისათვის და ეკონომიკის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კონკურენცია საბანკო სექტორში," - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა დეკლარაციაზე ხელმოწერის შემდეგ. მისი თქმით, საქართველოში კიდევ ერთი დიდი ბანკის მხრიდან მუშაობის დაწყება მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის განვითარებისათვის.

[post_title] => საქართველოში 1 მილიარდი დოლარის კაპიტალის მქონე ჩინური ბანკი გაიხსნება 2017 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 17 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 14 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 1 - უცხოური ბანკის ფილიალით. მარტში, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 0.4 მლრდ ლარით, ანუ 1.5 პროცენტით გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 4.8 პროცენტით) და 29.8 მლრდ ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 4.3 მლრდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 14.5 პროცენტია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა (არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლით), 2017 წლის მარტში, წინა თვესთან შედარებით 307.4 მლნ ლარით (1.6 პროცენტით) შემცირდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 1.8 პროცენტით გაიზარდა) და 2017 წლის პირველი აპრილისთვის 18.4 მლრდ ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში, ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 396.6 მლნ ლარით (5.8 პროცენტით) გაიზარდა, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 704.1 მლნ ლარით (5.9 პროცენტით) შემცირდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 0.6 პროცენტით შემცირდა). რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2017 წლის მარტის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 2.1 მლრდ ლარის (წინა თვესთან შედარებით 4.6 პროცენტით მეტი), ხოლო უცხოური ვალუტით - 6.2 მლრდ ლარის (4.4 პროცენტით ნაკლები) მოცულობის სესხი (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 0.9 პროცენტით მეტი). 2017 წლის მარტის განმავლობაში 0.7 პროცენტით ანუ 63.2 მლნ ლარით შემცირდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის პირველი აპრილისათვის 9.3 მლრდ ლარი შეადგინა. მიმდინარე წლის პირველი აპრილისათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 39.07 პროცენტი შეადგინა. პირველი მარტის მდგომარეობასთან შედარებით, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, მთლიანი სესხების ლარიზაცია 1.46 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა.

[post_title] => კომერციული ბანკის აქტივები გაიზარდა [post_title] => ტაო ჟენგი: საქართველოს სამი მთავარი გამოწვევა აქვს "საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის სამუშაო ადგილები. ჩვენი ვალდებულებაა შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც მოსახლეობა და ახალგაზრდა თაობა საკუთარი თავის რეალიზებას უკეთ შეძლებს. ასევე მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში იყოს ისეთი გარემო, რომელიც განავითარებს სხვადასხვა შესაძლებლობებს უცხოური ინვესტიციებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლებასთან ეფექტური თანამშრომლობის გზით წარმატებით განვახორციელებთ დაგეგმილ პროგრამებს", - განცხადა ტაო ჟენგმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადისკუსიო პანელზე. შეხვედრაში, სადაც გამომსვლელებმა გამომსვლელებმა ისაუბრეს მთავრობის ოთხ-პუნქტიან გეგმაზე, საქართველოს პასუხზე საგარეო შოკსა და ქვეყნის მთავარ გამოწვევებზე, მონაწილეობდნენ სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილე ტაო ჟენგი, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე, საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე. დისკუსიაში აქტიურად ჩაერთვნენ სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ISET-ის სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები, ღონისძიებას ესწრებოდნენ ასევე ეროვნული ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 