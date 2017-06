„ერთი საღამო ევროპაში“ – ლიზა ბათიაშვილისა და გოტიე კაპუსიონის კონცერტი 17 ივნისს იგეგმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => liza-batiashvili [2] => gotie-kapusioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137977 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => liza-batiashvili [2] => gotie-kapusioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137977 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => liza-batiashvili [2] => gotie-kapusioni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => liza-batiashvili [2] => gotie-kapusioni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137977) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16458,15972,269) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133576 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 16:28:44 [post_date_gmt] => 2017-05-23 12:28:44 [post_content] => მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილისა და ჩელისტ გოტიე კაპუსიონის კონცერტი 17 ივნისს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარდგებიან მაყურებლის წინაშე. ისინი საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრის თანხლებით დაუკრავენ, დირიჟორი - ნიკოლოზ რაჭველი. ამ კონცერტის შესახებ სცენარისტი თეონა ჯორბენაძე სოციალურ ქსელში წერს: „დაიდება თუ არა ბილეთები, მაშინვე რომ უნდა შეიძინოთ ის ამბავია :) www.tkt.ge 17 ივნისს მთავარი მოვლენა მუსიკის ფანებისთვის - ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული მუსიკალური ცენტრის სეზონის დახურვა! სწორედ ამ დღეს Artists Union Conceptart მუსიკალურ ცენტრთან ერთად, თბილისის მერიის მხარდაჭერით, მსოფლიო მნიშვნელობის არტისტებს წარმოგიდგენთ. მხოლოდ ერთი დღით და ერთ სცენაზე - აღიარებული ქართველი მევიოლინე - ლიზა ბათიაშვილი, საუკუნის ელჩად წოდებული ჩელისტი გოტიე კაპუსიონი. საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. და რაღა თქმა უნდა, დაუღალავი და მუსიკისთვის თუ მუსიკით მაცოცხლებელი მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი!“ [post_title] => ლიზა ბათიაშვილისა და გოტიე კაპუსიონის კონცერტი 17 ივნისს გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => liza-batiashvilisa-da-gotie-kapusionis-koncerti-17-ivniss-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 16:28:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 12:28:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133576 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131265 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-16 13:18:30 [post_date_gmt] => 2017-05-16 09:18:30 [post_content] => 18 მაისს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში კონცერტი გაიმართება. მისი სახელწოდებაა „კაპელა და მეგობრები“. ბათუმის გუნდთან ერთად სცენაზე გამოვლენ ნინო ქათამაძე, ნიკოლოზ რაჭველი, გოჩა ყაჭეიშვილი, საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მუსიკოსები. კაპელის ქორმაისტერი ლელა დოლიძე გახლავთ, კონცერტმაისტერი თამარ თოფურიძე. ბილეთების შეძენა უკვე შეგიძიათ საიტზე biletebi.ge [post_title] => ნინო ქათამაძე და ნიკოლოზ რაჭველი ბათუმის კაპელასთან ერთად წარდგებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-qatamadze-da-nikoloz-rachveli-batumis-kapelastan-ertad-wardgebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 13:18:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 09:18:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131265 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131090 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 17:56:40 [post_date_gmt] => 2017-05-15 13:56:40 [post_content] => ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის გენერალური დირექტორი, ნინო ნახუცრიშვილი მეგობარს, ნიკოლოზ რაჭველს, დაბადების დღეს ემოციური პოსტით ულოცავს. „ერთად იმდენი რამ გამოვიარეთ... პენსიაზე რომ გავალ და მემუარების წერას დავიწყებ - ალბათ, ყველაფრის მოყოლისთვის დრო არ მეყოფა. ამდენი სირთულის გადალახვა ერთი ცხოვრებისთვის ნამეტანია, თუმცა იმდენი სიხარული და ბედნიერი წუთები ახლავს - აუცილებლად გავუძლებთ!!! მინდა იყო პირველყოვლისა ჯანმრთელი, ვინაიდან სხვა ყველაფერი მხოლოდ შენზეა დამოკიდებული... აუცილებლად გვექნება საკუთარი დარბაზიც, ახალი ინსტრუმენტებიც, მუსიკოსებისთვის მაღალი ანაზღაურებაც და სეზონის რამდენიმე წლით ადრე დაგეგმვასაც შევძლებთ... აი, მერე რაღაზე უნდა ვინერვიულო, აღარ ვიცი, მაგრამ ვიპოვნი რამეს :) სულ მახსენდება ერთი ადამიანის სიტყვები, რომელმაც 12 წლის წინ მითხრა - ინანებ, ნიკასთან თუ წახვალ სამუშაოდო... ჰოდა მადლობა ღმერთს, რომ არ დავუჯერე... გილოცავ, ვულოცავ საკუთარ თავს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც შენი ფასი იცის... პირველმა შენ თუ დამტოვე - იცი უკვე, რასაც ვაპირებ :-) და მე თუ დაგასწარი, იმედია, პანაშვიდზე რომ დამიკრავ, „ფეისბუქზე“ არ დადებს ვინმე...“ - აღნიშნავს ნინო ნახუცრიშვილი. 