„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ცესკო-ს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელს შეიტანს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => cesko [2] => tinatin-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183862 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => cesko [2] => tinatin-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183862 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => cesko [2] => tinatin-bokuchava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => cesko [2] => tinatin-bokuchava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183862) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,341,13417) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183114 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 14:30:34 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:30:34 [post_content] => "მე მჯერა, რომ ცალკე აღებულ ყოველ ამ ცვლილებას ისინი მხარს უჭერენ,"-ამის შესახებ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, გიორგი კახიანმა, ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის განცხადებების საპასუხოდ განაცხადა. "არ შეიძლება არ უჭერდნენ მხარს მაგალითად, ბონუსების გაუქმებას, მაგრამ არც ის ილუზია მქონია, რომ ამას გამოხატავდნენ, გამომდინარე იქიდან რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მათგან ვხედავდით დესტრუქციულ დამოკიდებულებას. ამას მნიშვნელობა არ აქვს მიიღებენ თუ არა მონაწილებას ამ პროცესში, ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ამ ცვლილებებს",-განაცხადა გიორგი კახიანმა. "ნაციონალური მოძრაობა" და "ევროპული საქართველო" საკონსტიტუციო ცვლილებების განმხილველ კომისიაში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. [post_title] => მჯერა, ცალკე აღებულ ყველა ცვლილებას ოპოზიცია მხარს უჭერს - გიორგი კახიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mjera-calke-aghebul-yvela-cvlilebas-opozicia-mkhars-uchers-giorgi-kakhiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:30:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 10:30:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183102 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 14:17:08 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:17:08 [post_content] => საკონსტიტუციო ცვლილებების განმხილველი კომისიის მუშაობაში საპარლამენტო ოპოზიცია მონაწილეობას არ მიიღებს. დეპუტატები ამ პროცესს "ფარსს" უწოდებენ და ამბობენ, რომ იმ კომისიაში მონაწილეობის მიღებას აზრი არ აქვს, სადაც გადაწყვეტილება წინასწარ არის ცნობილი. „რა აზრი აქვს მონაწილეობის მიღებას იმ კომისიაში, როდესაც წინასწარ იცი შედეგიან რომელი კომისია ყოფილა სადაც ოპოზიციის აზრი იყო გათვალისწინებული. აქ მონაწილეობა იმას ნიშნავს, რომ მხარს ვუჭერთ ამ კონსტიტუციას. ნაწილობრივ ცვლილებებს ვერ დავეთანხმებით და ვერ გავამართლებთ მთლიანობაში ამ უკიდურესად უარყოფით საკონსტიტუციო პროცესს,“-აცხადებს „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი რომან გოცირიძე და დასძენს, რომ მმართველმა გუნდმა ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია არ გაიზიარა. „ევროპული საქართველოს“ წევრი სერგო რატიანის თქმით კი ის ფაქტი, რომ კონსტიტუცია მიღებისთანავე იცვლება და ამის ინიციატორები თავად მმართველი გუნდია ნიშნავს იმას, რომ ეს კონსტიტუცია არის ცუდი. „პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არსებითად მათ არ უნდათ შეცვლა არაფრის და მეტიც, ისინი ამბობენ, რომ არანაირ განხილვას არ ექვემდებარება დამატებითი მოთხოვნები და ის არსებითი მოთხოვნები, რომელიც აქვს მთლიანად ოპოზიციას, ამიტომ ამ ფარსში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ“-განაცხადა სერგო რატიანმა. [post_title] => საკონსტიტუციო ცვლილებების განმხილველ კომისიაში საპარლამენტო ოპოზიცია არ ჩაერთვება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-cvlilebebis-ganmkhilvel-komisiashi-saparlamento-opozicia-ar-chaertveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:17:08 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 10:17:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183102 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182977 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:31:56 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:31:56 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობა" ცესკო-ს მიერ ხელმოწერილ ოქმებს კანონით დადგენილ ვადებში ასაჩივრებს და სასამართლოში ამ ოქმების ბათილობას მოითხოვს. პარტიის საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, რომ ადილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, კარუსელების პრაქტიკას, მოსყიდვასა და დაშინებას. "პარტიული ნიშნით დაკომპლექტებულმა ცესკო-მ იდილიურ გარემოში შეაჯამა თბილისის მერის და საკრებულოს არჩევნების შედეგები და დაამტკიცა შემაჯამებელი ოქმები. ეს ოქმები არ ასახავს ამომრჩევლის ნებას, ეს არჩევნები არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. წინასარჩევნო გარემო არაკონკურენტულ გარემოში ჩატარდა, არჩევნების დღეს ადგილი ჰქონდა ფუნდამენტურ დარღვევებს, რამაც გავლენა იქონია შედეგებზე. ეს არჩევნები იყო სხვა არაფერი თუ არა სპეცოპერაცია,"- აღნიშნა ბიბილაშვილმა. [post_title] => "ნაციონალური მოძრაობა" ცესკო-ს ხელმოწერილ ოქმებს ასაჩივრებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionaluri-modzraoba-cesko-s-khelmoweril-oqmebs-asachivrebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 12:31:56 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 08:31:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182977 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183114 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 14:30:34 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:30:34 [post_content] => "მე მჯერა, რომ ცალკე აღებულ ყოველ ამ ცვლილებას ისინი მხარს უჭერენ,"-ამის შესახებ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, გიორგი კახიანმა, ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის განცხადებების საპასუხოდ განაცხადა. "არ შეიძლება არ უჭერდნენ მხარს მაგალითად, ბონუსების გაუქმებას, მაგრამ არც ის ილუზია მქონია, რომ ამას გამოხატავდნენ, გამომდინარე იქიდან რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მათგან ვხედავდით დესტრუქციულ დამოკიდებულებას. ამას მნიშვნელობა არ აქვს მიიღებენ თუ არა მონაწილებას ამ პროცესში, ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ამ ცვლილებებს",-განაცხადა გიორგი კახიანმა. "ნაციონალური მოძრაობა" და "ევროპული საქართველო" საკონსტიტუციო ცვლილებების განმხილველ კომისიაში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. [post_title] => მჯერა, ცალკე აღებულ ყველა ცვლილებას ოპოზიცია მხარს უჭერს - გიორგი კახიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mjera-calke-aghebul-yvela-cvlilebas-opozicia-mkhars-uchers-giorgi-kakhiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:30:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 10:30:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 197 [max_num_pages] => 66 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 67d0f07a9f71fc97e37d28e2659a93fe [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )