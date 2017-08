ეს არის აშშ-ის მყარი მხარდაჭერის დემონსტრირება – ირაკლი კობახიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => irakli-kobakhidze [2] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [3] => generali-khrulovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152842 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => irakli-kobakhidze [2] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [3] => generali-khrulovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152842 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1920 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => irakli-kobakhidze [2] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [3] => generali-khrulovi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => irakli-kobakhidze [2] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [3] => generali-khrulovi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152842) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18021,1920,18053,8259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152871 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-10 15:27:59 [post_date_gmt] => 2017-08-10 11:27:59 [post_content] => "არაერთი პოპულისტური განცხადების მიუხედავად, ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა წარმატებით ჩიარა. აფხაზურ-რუსული სტრატეგიული თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება," - ამ განცხადებით ოკუპირებული აფხაზეთის ე. წ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვლადიმერ პუტინის სოხუმში ვიზიტზე ქართული მხარის განცხადებებს პასუხობს. აფხაზეთის ე.წ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყებაში ნათქვამია, რომ NATO-ს სამხედრო წვრთნის ფონზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების და სტაბილურობისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს, აშშ-ის ვიცე პრეზიდენტ მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტისგან განსხვავებით, ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში ვიზიტს მხოლოდ მშვიდობიანი ხასიათი ჰქონდა, რამაც დამატებითი გარანტიები შექმნა აფხაზეთის უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის. ვლადიმერ პუტინმა სოხუმში ჩასვლა აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავს დაამთხვია, რაც ქართულმა მხარემ პროვოკაციად შეაფასა. ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. ხელისუფლება პუტინის სოხუმში ვიზიტზე ქართული მხარის განცხადებებს პასუხობს

„ქართული ოცნება" თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით საკრებულოების წევრების, თავმჯდომარისა და და გამგებელ/მერების კანდიდატების წარდგენას 25 აგვისტოდან დაიწყებს - ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განუცხადა. მისივე თქმით, სია იქნება განახლებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თვითმართველობებში დასაქმებულთა შემადგენლობა სრულად შეიცვლება. „მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება, თუმცა ასევე გვეყოლება კანდიდატები, რომელიც ბოლო წლებში ადგილობრივ ხელისუფლებაში თავიანთ მოვალეობებს ასრულებდნენ," - განაცხადა კობახიძემ. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა ახალი გუბერნატორების დანიშვნას და აღნიშნა, რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და არჩევნებს არ უკავშირდება. „საქართველოში დამთავრდა ის დრო, როცა გუბერნატორები ერთგვარი კომისრის როლს თამაშობდნენ და ძალიან უხეშად იყვნენ ჩართული საარჩევნო პროცესებში," - განაცხადა კობახიძემ. „ქართული ოცნება" თვითმმართველობებში არჩევნებისთვის კანდიდატებს 25 აგვისტოდან წარადგენს

"დარწმუნებული ვარ, ღიაობის პრინციპს, პარლამენტთან ერთად, აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც დაიცავენ," - ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც სასამართლოს მიერ საჯარო ინფორმაციის არგაცემის გამო იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის სამართალდამრღვევად ცნობას შეეხებოდა. კობახიძის თქმით, პარლამენტი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ღიაობის და გამჭვრივალობის პრინციპი იყოს მაქსიმალურად დაცული. ის დარწმუნებულია, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც ასეთივე მიდგომით იმუშავებენ. დარწმუნებული ვარ, ღიაობის პრინციპს აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც დაიცავენ - ირაკლი კობახიძე "არაერთი პოპულისტური განცხადების მიუხედავად, ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა წარმატებით ჩიარა. აფხაზურ-რუსული სტრატეგიული თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება," - ამ განცხადებით ოკუპირებული აფხაზეთის ე. წ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვლადიმერ პუტინის სოხუმში ვიზიტზე ქართული მხარის განცხადებებს პასუხობს. აფხაზეთის ე.წ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყებაში ნათქვამია, რომ NATO-ს სამხედრო წვრთნის ფონზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების და სტაბილურობისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს, აშშ-ის ვიცე პრეზიდენტ მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტისგან განსხვავებით, ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში ვიზიტს მხოლოდ მშვიდობიანი ხასიათი ჰქონდა, რამაც დამატებითი გარანტიები შექმნა აფხაზეთის უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის. ვლადიმერ პუტინმა სოხუმში ჩასვლა აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავს დაამთხვია, რაც ქართულმა მხარემ პროვოკაციად შეაფასა.

ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. ხელისუფლება პუტინის სოხუმში ვიზიტზე ქართული მხარის განცხადებებს პასუხობს