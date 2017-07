“ეს არის ტყუილი” – მაია ასათიანი “იმედზე” გადასვლას არ ადასტურებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142862 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142862 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 102 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142862) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (102) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140052 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-21 13:06:15 [post_date_gmt] => 2017-06-21 09:06:15 [post_content] => მაია ასათიანი პასუხობს კრიტიკოსებს, რომლებიც წერენ, რომ მას, შვილის გარდაცვალების შემდეგ, არ შეჰფერის ისეთი გადაცემების კეთება, რომლებსაც ამზადებს და ის თემები, რასაც „პროფილში“ აშუქებს, აღარ უნდა გააშუქოს. ტელეწამყვანი წერს: „ვპასუხობ ყველას, ვისაც კითხვა გაუჩნდა, რატომ გადის პროფილში სხვადასხვა, მათ შორის მსუბუქი თემები და რატომ არ მაცვია მძიმე შავები. მე არ მაქვს უფლება, ჩემი ტრაგედიით ჩემი მაყურებელი დავამძიმო“. „პროფილის“ წამყვანს „ფეისბუქზე“ ურჩევენ, არ მიაქციოს ყურადღება ამგვარ კომენტარებს, რაზეც მაია პასუხობს: „თითქოს ჩემზე მეტად სტკივათ...“ მაიას მისი კოლეგა, მაკა რაზმაძეც ეხმაურება და აღნიშნავს: „მე მიხარია შენი დანახვა ყოველდღე და ზუსტად ვიცი, უამრავია ასე. ერთი ორი არსების მატრაკვეცობას ნუ უსმენ. ბევრი ადამიანის სტიმული ხარ და შენშია ის ყველაფერი, რის გამოც სხვასაც უხარია სიცოცხლე...“ [post_title] => მაია ასათიანი კრიტიკის საპასუხოდ - „თითქოს ჩემზე მეტად სტკივათ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-kritikis-sapasukhod-titqos-chemze-metad-stkivat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 13:06:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 09:06:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134436 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-26 13:49:32 [post_date_gmt] => 2017-05-26 09:49:32 [post_content] => "პროფილის" გუშინდელმა გადაცემამ ნანუკა ჟორჟოლიანს უმასპინძლა. მაია ასათიანსა და ნანუკას შორის ძალიან გულწრფელი დიალოგი შედგა, რომელსაც მაყურებელმა ინტერესით უყურა. გთავაზობთ ერთ-ერთ ნაწყვეტს, სადაც ნანუკამ და მაიამ თავიანთი შვილების მეგობრობაზე და ნუცა მახვილაძის ცხოვრების ბოლო წუთებზე ისაუბრეს. ნანუკამ აღნიშნა, რომ მაიასთან მისი გულწრფელი მეგობრობა მათი შვილების დამეგობრების შემდეგ დაიწყო. მაიამ თქვა, რომ მათ ურთიერთობაზე, რომელმაც სხვადასხვა ფაზა გაიარა, წიგნის დაწერაცაა შესაძლებელი... [fbvideo link="https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1365308983557789/" width="600" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => მაია ასათიანი და ნანუკა ჟორჟოლიანი საკუთარ ურთიერთობაზე - როგორ დაახლოვდნენ ნუცას გარდაცვალების შემდეგ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-da-nanuka-djordjoliani-sakutar-urtiertobaze-rogor-daakhlovdnen-nucas-gardacvalebis-shemdeg [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 21:33:10 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 17:33:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132383 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-19 14:16:30 [post_date_gmt] => 2017-05-19 10:16:30 [post_content] => მაია ასათიანი საკუთარი "ფეისბუქის" გვერდზე ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში, სადაც მისი გოგონა სწავლობდა, მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევაა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: "პარიზის ამერიკულ უნივერსიტეტში მენინგოკოკცემიის კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა! გოგონა საავამყოფოშია! ძალიან გთხოვთ, ყველას, ვისი შვილებიც იქ სწავლობენ ან აპირებენ სწავლას, მიაწვდინეთ ხმა!" შეგახსენებთ, რომ მაია ასათიანის ქალიშვილი, ნუცა მახვილაძე, სწორედ მენინგოკოკცემიით გარდაიცვალა რამდენიმე თვის წინ. [post_title] => მაია ასათიანის საგანგებო პოსტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatianis-sagangebo-posti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 14:16:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 10:16:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132383 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140052 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-21 13:06:15 [post_date_gmt] => 2017-06-21 09:06:15 [post_content] => მაია ასათიანი პასუხობს კრიტიკოსებს, რომლებიც წერენ, რომ მას, შვილის გარდაცვალების შემდეგ, არ შეჰფერის ისეთი გადაცემების კეთება, რომლებსაც ამზადებს და ის თემები, რასაც „პროფილში“ აშუქებს, აღარ უნდა გააშუქოს. ტელეწამყვანი წერს: „ვპასუხობ ყველას, ვისაც კითხვა გაუჩნდა, რატომ გადის პროფილში სხვადასხვა, მათ შორის მსუბუქი თემები და რატომ არ მაცვია მძიმე შავები. მე არ მაქვს უფლება, ჩემი ტრაგედიით ჩემი მაყურებელი დავამძიმო“. „პროფილის“ წამყვანს „ფეისბუქზე“ ურჩევენ, არ მიაქციოს ყურადღება ამგვარ კომენტარებს, რაზეც მაია პასუხობს: „თითქოს ჩემზე მეტად სტკივათ...“ მაიას მისი კოლეგა, მაკა რაზმაძეც ეხმაურება და აღნიშნავს: „მე მიხარია შენი დანახვა ყოველდღე და ზუსტად ვიცი, უამრავია ასე. ერთი ორი არსების მატრაკვეცობას ნუ უსმენ. ბევრი ადამიანის სტიმული ხარ და შენშია ის ყველაფერი, რის გამოც სხვასაც უხარია სიცოცხლე...“ [post_title] => მაია ასათიანი კრიტიკის საპასუხოდ - „თითქოს ჩემზე მეტად სტკივათ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-kritikis-sapasukhod-titqos-chemze-metad-stkivat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 13:06:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 09:06:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 29 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2745067faf97fed2179a65533f563961 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )