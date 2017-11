ეს ჩემი ბოლო თამაში იყო. გვაპატიეთ: დიდი ჯიჯი ბუფონი ტირის (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => bufoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186982 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => bufoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186982 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => bufoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => bufoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186982) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4172,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187111 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-14 15:54:11 [post_date_gmt] => 2017-11-14 11:54:11 [post_content] => მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი თითქმის დასრულდა, მისი მთავარი სენსაცია კი იტალიის ნაკრების მუნდიალს მიღმა დარჩენაა. თუმცა ”სკუადრა აძურა” ერთადერთი ძლიერი და ისტორიული გუნდი არ არის, რომელიც მსოფლიოს პირველობას გამოტოვებს. ასეთი კიდევ რამდენიმე ნაკრებია და უფრო მეტი - ძლიერი ფეხბურთელი. იმ ვარსკვლავებისაგან, რომლებიც მსოფლიო პირველობას დააკლდებიან, სიმბოლური გუნდების ჩამოყალიბებაც კი შეიძლება. ბუფონი (იტალია), ვალენსია (ეკვადორი), ალაბა (ავსტრია), ბონუჩი (იტალია), კოლაშინაცი (ბოსნია), ვიდალი (ჩილე), ვერატი (იტალია), სანჩესი (ჩილე), ჰამშიკი (სლოვაკეთი), ბეილი (უელსი), ობამეიანგი (გაბონი). ალტერნატიული ვარიანტი: ობლაკი (სლოვენია), იანმატი, ვან დეიკი (ჰოლანდია), მედელი (ჩილე), ბლინდი (ჰოლანდია), ჩალჰანოღლუ (თურქეთი), რემზი (უელსი), იარმოლენკო (უკრაინა), მხითარიანი (სომხეთი), მაჰრეზი (ალჟირი), ჯეკო (ბოსნია) და ერთიც: რობენი... "ლა ბოხიტასი" 2012 წელს შეიქმნა და იგი პროფესიონალი მოცეკვავეებსგან დაკომპლექტდა. ხუთი წელია "ლა ბოხიტასი" შეუცვლელი შემადგენლობითაა. "ბოკას" მენეჯმენტი გოგონათა გუნდის რამდენიმე წევრის საქციელით წლევანდელი ზაფხულიდან მოყოლებული უკმაყოფილოა. როგორც მენეჯენტმა დაადგინა ფემინისტური მოძრაობის ინიციატორი ანაბელა კროსეტი იყო, რომელმაც გუნდის კიდევ რვა წევრი აიყოლია. გოგონათა ახალი საგულშემატკივრო გუნდის შექმნას "ბოკა" არ გეგმავს. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=J85EZgDE40c [post_title] => საზოგადოებაზე უარყოფითად მოქმედებთ: ბოკა ხუნიორსმა გოგონები სახლში გაუშვა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadoebaze-uaryofitad-moqmedebt-boka-khuniorsma-gogonebi-sakhlshi-gaushva-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 12:09:03 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 08:09:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186966 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186953 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-14 12:02:14 [post_date_gmt] => 2017-11-14 08:02:14 [post_content] => წლის ბოლო მატჩში საქართველოს ნაკრები ქუთაისში ბელარუსს დაუპირისპირდა –მატჩიფრედ, 2:2 დასრულდა. 24-ე წუთზე სტუმრები დაწინაურდნენ: სწრაფი კონტრშეტევა ბელარუსების კაპიტანმა იგორ სტასევიჩმა დააგვირგვინა – 0:1. საქართველომ წონასწორობა 35-ე წუთზე აღადგინა: კუთხურის გათამაშების შემდეგ ბელარუსების კარი რთული პოზიციიდან ეროვნული ლიგის ბომბარდირმა ირაკლი სიხარულიძემ აიღო და ეროვნულ ნაკრებში სადებიუტო გოლი გაიტანა – 1:1. მეორე ტაიმში საქართველო სწრაფად დაწინაურდა და ისევ კუთხურის გათამაშების შემდეგ: 49-ე წუთზე ლაშა შერგელაშვილის მოწოდებულ ბურთს სტუმართა კარში ადგილი ნაკრებში დაბრუნებულმა პოლონური “პოგონის” მცველმა ლაშა დვალმა მიუჩინა – 2:1. საქართველოს ამის შემდეგ სხვაობის გაზრდა შეეძლო, მაგრამ ჯაბა კანკავამ და გიორგი ქვილითაიამ შესაძლებლობებით ვერ ისარგებლეს. 65-ე წუთზე კი ბელარუსების კონტრშეტევა პაველ ნეხაიჩიკმა გოლით დაასრულა – 2:2 და საბოლოოდ, მატჩი ასეც დასრულდა. ამ მატჩით საქართველოს ნაკრებმა 2017 წლის სეზონი დაასრულა. ვლადიმირ ვაისის გუნდი 2018 წლის შემოდგომაზე უეფას ერთა ლიგაზე მიიღებს მონაწილეობას, რომლის წილისყრა შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში 24 იანვარს გაიმართება. საქართველო - ბელარუსი 2:2 ქუთაისი, „რამაზ შენგელია“ საქართველო: კვასხვაძე, ხოჭოლავა, კაშია (46’ დვალი), აბურჯანია, კანკავა (62’ მერებაშვილი), სიხარულიძე (80’ ყაზაიშვილი), გვილია (88’ კაჭარავა), შერგელაშვილი, გეგეჭკორი (88’ კაკაბაძე), პაპუნაშვილი, ჯიღაური (62’ ქვილითაია) სათადარიგო შემადგენლობა: მაკარიძე, ლორია, გრიგალავა, ლობჟანიძე, კვეკვესკირი, ნავალოვსკი გოლები: 0:1 სტასევიჩი (24), 1:1 სიხარულიძე (35), 2:1 დვალი (50), 2:2 ნიახაიჩუკი (66) გაფრთხილება: 27 ვალაძკო, 31 სიხარულიძე, 45 ბიკაუ, 45+1 სტასევიჩი ვლადიმირ ვაისი - შეხვედრა საკმაოდ კარგ კარგ ტემპში წარვმართეთ, თუმცა სამწუხაროა, რომ ვერ მოვიგეთ. თამაშის ხასიათზე გავლენა მოახდინა ცვლილებებმაც, რაც დღეს მრავლად განვახორციელეთ. მთლიანობაში, ეს სასარგებლო საკონტროლო მატჩი იყო, რადგან საქართველოს ნაკრების პლუს-მინუსები ცხადად დავინახე. სეზონი ფრით დავამთავრეთ: მზერა ერთა ლიგისკენ 