“ეს გარყვნილ ევროპაში ხდება, დაგვიბარეს მშობლები და კატეგორიულად გაგვაფრთხილეს..”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => internetdamokidebuleba [1] => nugzar-sulashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165022 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => internetdamokidebuleba [1] => nugzar-sulashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165022 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12594 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => internetdamokidebuleba [1] => nugzar-sulashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => internetdamokidebuleba [1] => nugzar-sulashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165022) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12594,19332) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 104173 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-26 14:14:50 [post_date_gmt] => 2017-01-26 10:14:50 [post_content] => სოციალური ქსელებისა და პირადი ფოსტის ხშირად შემოწმება ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. ამ საკითხს ბრიტანელი სოციოლოგები რამდენიმე თვის განმავლობაში იკვლევდნენ. მათი აზრით, თანამედროვე რეალობაში ინტერნეტი კიდევ ერთი მავნე ჩვევაა და მას გულის უკმარისობის, ჰიპერტენიისა და კუჭ-ნაწლავის სისტემის პრობლემების გამოწვევა შეუძლია. საქმე ისაა, რომ ინფორმაციის შემოწმების დროს ადამიანი დიდ სტრესს განიცდის, რადგან არ სურს, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი გამორჩეს. შედეგად, უამრავ მომხმარებელს ინტერნეტდამოკიდებულებაც კი უნვითარდება. ამიტომ, მისი დამარცხება ხშირად სპეციალისტების გარეშე ძალიან რთულია. [post_title] => ინტერნეტდამოკიდებულება ჯანმრთელობისთვის საზიანოა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => internetdamokidebuleba-janmrtelobistvis-sazianoa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-26 14:15:00 [post_modified_gmt] => 2017-01-26 10:15:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104173 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 104173 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-26 14:14:50 [post_date_gmt] => 2017-01-26 10:14:50 [post_content] => სოციალური ქსელებისა და პირადი ფოსტის ხშირად შემოწმება ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. ამ საკითხს ბრიტანელი სოციოლოგები რამდენიმე თვის განმავლობაში იკვლევდნენ. მათი აზრით, თანამედროვე რეალობაში ინტერნეტი კიდევ ერთი მავნე ჩვევაა და მას გულის უკმარისობის, ჰიპერტენიისა და კუჭ-ნაწლავის სისტემის პრობლემების გამოწვევა შეუძლია. საქმე ისაა, რომ ინფორმაციის შემოწმების დროს ადამიანი დიდ სტრესს განიცდის, რადგან არ სურს, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი გამორჩეს. შედეგად, უამრავ მომხმარებელს ინტერნეტდამოკიდებულებაც კი უნვითარდება. ამიტომ, მისი დამარცხება ხშირად სპეციალისტების გარეშე ძალიან რთულია. [post_title] => ინტერნეტდამოკიდებულება ჯანმრთელობისთვის საზიანოა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => internetdamokidebuleba-janmrtelobistvis-sazianoa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-26 14:15:00 [post_modified_gmt] => 2017-01-26 10:15:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104173 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => de5fed53e442a6cb9bcdac8e5b7e7c90 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )