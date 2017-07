„ეს იყო გაფრთხილება“ – რა ელით ელიავს ბაზრობის მოვაჭრეებს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => eliavas-bazroba [2] => fortunas-temebi [3] => khandzari-eliavas-bazrobaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143039 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => eliavas-bazroba [2] => fortunas-temebi [3] => khandzari-eliavas-bazrobaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143039 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => eliavas-bazroba [2] => fortunas-temebi [3] => khandzari-eliavas-bazrobaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => eliavas-bazroba [2] => fortunas-temebi [3] => khandzari-eliavas-bazrobaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143039) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14770,16375,1780,16921) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143037 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-03 13:46:46 [post_date_gmt] => 2017-07-03 09:46:46 [post_content] => ელიავას ბაზრობის მეორე სექტორის დამფუძნებელი ქეთევან ლოლაძე ვარაუდობს, რომ ხანძარი ელექტროგაყვანილობის გამო არ გაჩენილა. მისი თქმით, ხელახალი დაზღვევა, დაახლოებით, 1 თვის წინ გააკეთეს და ელექტროგაყვანილობა და სადენები შემოწმებული იყო. „ამისი ბრალი რომ ყოფილიყო, მაშინ გაჩნდებოდა ხანძარი, დღის განმავლობაში, როცა ობიექტი უფრო დატვირთულია, ჩართულია კონდიცირება, კომპიუტერები და ა.შ.“ - განაცხადა ლოლაძემ. მას არ სჯერა, რომ ხანძარი ხელოვნურად გააჩინეს და ეს ელიავას ბაზრობის გადატანას უკავშირდება. ქეთევან ლოლაძე სთხოვს ხელისუფლებას, დაზარალებულ მოვაჭრეებს დაეხმაროს. ხანძარი ელექტროგაყვანილობის გაუმართაობის გამო არ გაჩენილა - ელიავას ბაზრობის დირექტორი

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის ხელოვნურად გაჩენას გამორიცხავენ და ამბობენ, რომ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. გედევან ფოფხაძის განცხადებით,თუკი ხანძარი ვინმემ მიზანმიმართულად გააჩინა, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად დადგება. ფოფხაძე მიიჩნევს, რომ ასეთ დროს, მოქალაქეებს სახელმწიფოს დახმარების იმედი ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ. დეპუტატი ზაზა ხუციშვილი კი ამბობს, რომ ბოლო თვეების მანძილზე დედაქალაქში რამდენიმე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა და ეს ძალიან სამწუხაროა, თუმცა იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო შეძლებს, დაზარალებულებს დაეხმაროს. საპარლამენტო უმრავლესობა ხანძრის ხელოვნურად გაჩენას გამორიცხავს

ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია და ბრალდებები, რომ თითქოს სახანძრო ეკიპაჟები გვიან გავიდნენ ადგილზე, არ ჰქონდათ წყალი, ან შეგნებულად არ აქრობდნენ ხანძარს, სიცრუეა, ამის შესახებ მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ვიდრე არ არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, "გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიერ გაკეთებული ცილისმწამებლური განცხადებები ყოვლად გაუმართლებელი და მიუღებელია" : "გვსურს მოვუწოდოთ ყველას, რომ მოვაჭრეების ემოციური ფონი და დამდგარი მძიმე შედეგები პოლიტიკური მიზნებისთვის არ გამოიყენონ. რაც შეეხება დაზიანებულ საქონელს, შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს ზარალს ჩამოაწერენ. შესაბამისი სამუშაოები დილიდან დაიწყება. ხანძრის გაჩენის შემდეგ სულ ოთხი ადამიანია ჰოსპიტალიზირებული. როგორც შს სამინისტროში განაცხადეს, დაშავებულებს შორის ერთ-ერთი მეხანძრეა. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება," - ნათქვამია მერიის განცხადებაში. ელიავას დაზარალებულ მოვაჭრეებს ზარალს ჩამოაწერენ - თბილისის მერია ხანძარი ელექტროგაყვანილობის გაუმართაობის გამო არ გაჩენილა - ელიავას ბაზრობის დირექტორი