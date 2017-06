„ეს იყო შეცდომით ქორწინება, ბექა ნასვამი იყო…“ – ბექა ჩხაიძისა და თეონა ჯაფარიძის ქორწინების კიდევ ერთი სკანდალი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => alilo [1] => beqa-chkhaidze [2] => tako-dolaberidze [3] => teona-jafaridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142349 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => alilo [1] => beqa-chkhaidze [2] => tako-dolaberidze [3] => teona-jafaridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142349 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3300 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => alilo [1] => beqa-chkhaidze [2] => tako-dolaberidze [3] => teona-jafaridze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => alilo [1] => beqa-chkhaidze [2] => tako-dolaberidze [3] => teona-jafaridze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142349) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3300,9255,9476,16872) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140551 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-22 14:57:21 [post_date_gmt] => 2017-06-22 10:57:21 [post_content] => „ალილოს“ წევრის, ბექა ჩხაიძის მესამე ქორწინება თეონა ჯაფარიძესთან სკანდალურად დასრულდა. ბექას ექსმეუღლემ სოციალურ ქსელში დაუწერა მომღერალს, რომ ის მისი ღირსი არ არის და მისგან მიდის. ამ სტატუსმა ბექას მეგობრები აღაშფოთა, მათ შორის ცნობილი ივენთმენეჯერი, თაკო დოლაბერიძე. მას შემდეგ, რაც თაკომ თავისი აღშფოთება გამოხატა, მას თეონას მეგობრები დაუპირისპირდნენ. როგორც თაკო ჩვენთან საუბრისას ამბობს, მას მუქარაც შეუთვალეს... თაკო დოლაბერიძე: მართალი გითხრათ, ასეთი არაფერი მსმენია და მინახავს... ეს ურთიერთობა ბექამ დაასრულა. ოთხი თვეა, ერთად აღარ არიან. თეონას გაერიდა და თბილისში არ იყო დიდი ხნის განმავლობაში სწორედ ამ მიზეზით. ვინ არ გათხოვილა და ვის არ მოუყვანია ცოლი და ვინ არ გაშორებია? ვინმეს თბილისში გათხოვება და გაშორება უკვირს?!. ამ გოგოს არ ვიცნობ, ისე მალე დაშორდნენ ერთმანეთს, რომ გაცნობა ვერ მოვახერხე, არადა, ბექა ჩემი ახლო მეგობარია, ხომ წარმოგიდგენიათ? როცა დაშორდნენ, მინდოდა თეონასთან შეხვედრა, მარტო იყო დარჩენილი და შემეცოდა, ვიფიქრე, ქალურ თანაგრძნობას გამოვიჩენ-მეთქი და კიდევ კარგი, რომ ეს შეხვედრა არ შედგა, თორემ კიდევ უარეს რაღაცებს მოიგონებდა ჩემზე... ეს კონფლიქტი როგორ დაიწყო? ერთმანეთს დაშორდნენ, მაგრამ ამ დროს ქალი ხარ და ჩუმად უნდა იყო. ხომ არ შეიძლება, შენი პირადი ცხოვრება „ფეისბუქზე“ გამოფინო. ბექას დაუწერა, შენგან მივდივარ, რადგან ჩემი ღირსი არ ხარო. ვერ მოვითმინე და მივწერე, საიდან მიდიხარ ან სად იყავი-მეთქი. ამის შემდეგ შემომესივნენ მისი მეგობრები, რაღაც კასტა. არ ვიცი, ვინ არიან. ბექა შენ გიყვარს და შენთვის გინდაო, დამიწერეს (იცინის). მერე ჩემი ფოტოები დადეს, აი, მახინჯიაო. არ მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ლამაზმანი ვარ, მაგრამ ასეთ დონემდე შეიძლება დაეშვას ადამიანი?!. ბოლო ნაბიჯი იყო, როცა მისმა ახლობლებმა მომწერეს მუქარები, ხომ იცი, თეონა სად მუშაობსო. არ ვიცი-მეთქი და შსს-შიო და არ გეშინია, რომ „ვაიბერს“ და „ფეისბუქს“ გაგიტეხავთ და მოგისმენთო? ასეთი რამ წარმოგიდგენიათ? ადამიანი იყენებს თავის სამსახურს ბოროტად. შემდეგ ატყდა ჩემთან რეკვა, როგორც ჩანს, სამსახურში პრობლემები შეექმნა და მთხოვეს, არაფერი აღარ დაუწეროო, თვითონ წაუშლია ყველაფერი, ის სტატუსიც, რომელიც ბექას დაუწერა. მანამდე მე მომნიშნა სტატუსზე, სადაც აღნიშნული ჰქონდა: „ქალბატონო თაკო, თქვენი ნასროლი ტალახი მე არ მხვდება, ხელზე დაიხედეთ, ჭუჭყიანი არ დაგრჩეთ...“ ამას რა უნდა ვუპასუხო, არ ვიცი... როგორც ჩანს, მან ადამიანების ამოჩემება იცის. ჯერ ბექა ამოიჩემა, მერე მე. თავად არ დაურეკავს შენთან? არა, ეტყობა, ვერ გამიბედა დარეკვა. ბექა როგორ ჩაერია ამ ამბავში? აპირებდა ჩარევას, მაგრამ იმის გარდა, რომ მე დამიწერა, თურმე შეყვარებულები ვყოფილვართო, ჩემი თხოვნით აღარ ჩაერია. ზოგადად, ამ ამბავზე ძალიან ცუდი რეაქცია ჰქონდა... ნინო მურღულია [post_title] => რატომ იეჭვიანა ბექა ჩხაიძის ყოფილმა ცოლმა თაკო დოლაბერიძეზე - „ოთხი თვეა, ერთად აღარ არიან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-iechviana-beqa-chkhaidzis-yofilma-colma-tako-dolaberidzeze-otkhi-tvea-ertad-aghar-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 14:57:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 10:57:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 113718 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-09 12:53:07 [post_date_gmt] => 2017-03-09 08:53:07 [post_content] => ტელეწამყვანი ეკო ფანგანი ჟურნალ „სარკესთან“ საუბრობს, მათ შორის საკუთარ რომანზე ბექა ჩხაიძესთან, რომელიც, მისივე თქმით, კონფლიქტით დასრულდა. ეკო აღნიშნავს, რომ ახლა მარტოა და თავს კარგად გრძნობს. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ მოახერხეს ერთმანეთთან ცივილიზებულად დაშორება ისე, რომ ერთმანეთი არ დაეხოცათ და როგორ შეხვდა ყოფილი საყვარელი მამაკაცის დაქორწინებას, მოდელი და ტელესახე პასუხობს: „კი, დავხოცეთ ერთმანეთი. ძალიან დიდი ხანია, არ შემხვედრია, მაგრამ ერთმანეთს კარგა ხანს გამარჯობას არ ვეუბნებოდით. ბექა კი ამბობს, არ დაგვიხოცავს ერთმანეთიო, მაგრამ დავხოცეთ! როგორ გრძნობაა? ბექა სულ ისტორიებშია. მის თავს რაც უნდა მოხდეს ამქვეყნად, ჩემთვის ნოვაცია არ იქნება. ბექას მოხარშულს ვიცნობ. ბექასთან არანაირი ურთიერთობა არ მაქვს, მაგრამ მისი ოჯახის წევრებთან, დედასთან, დებთან, თუკი ვინმე ახლობელი ჰყავსმ დღემდე ყველასთან ძალიან კარგად ვარ, ყველა მიყვარს, დიდ პატივს ვცემ. ვიცი, რომ ვინც ცოლად მოიყვანა, ძალიან კარგი გოგოა, რაც გულწრფელად გამიხარდა. ბექას ძლიერი ადამიანი თუ არ ეყოლება გვერდით, კაცმა არ იცის, რას იზამს. მინდა, რომ კარგად იყოს, ჯანმრთელი და ბედნიერი. მას თუ გვერდით ეყოლება ის ადამიანი, ვინც მოუვლის და მიხედავს, ძალიან გამიხარდება. მის მიმართ არანაირი ბრაზი და ბოროტება არ მაქვს. ბექა სულ ისტორიებში იყო, მაგრამ სერიოზული არაფერი ყოფილა, რაღაცებს იგონებდა, ხან სხვები უგონებდნენ. ჩვენ რომ დავშორდით, უნდოდა, რომ ცოლი ჰყოლოდა. ვიცოდი, რომ დღეს თუ ხვალ მოიყვანდა და მოიყვანა კიდეც“- აღნიშნავს ეკო ფანგანი „სარკესთან“ ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ „ალილოს“ წევრმა, ბექა ჩხაიძემ თეონა ჯაფარიძე ცოლად ახლახან მოიყვანა. ამ ქორწინებას ყვითელ პრესაში მითქმა-მოთქმა მოჰყვა, რადგან ერთ-ერთი გამოცემის ცნობით, ბექას ერთდროულად ორ ქალთან ჰქონდა რომანი და ბოლოს ერთ-ერთ მათგანზე გააკეთა არჩევანი. [post_title] => ეკო ფანგანი: „მე და ბექა ჩხაიძემ ერთმანეთი დავხოცეთ და ისე დავშორდით...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eko-fangani-me-da-beqa-chkhaidzem-ertmaneti-davkhocet-da-ise-davshordit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-09 12:56:28 [post_modified_gmt] => 2017-03-09 08:56:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113718 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112876 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-06 11:42:08 [post_date_gmt] => 2017-03-06 07:42:08 [post_content] => „ალილოს“ მომღერალი ბექა ჩხაიძე სკანდალური პირადი ცხოვრებით გამოირჩევა და შესაბამისად, ყვითელი პრესის გემრიელი საკბილოც გახლავთ. ამჯერად მისი ცხოვრებით გაზეთი „პრაიმტაიმი“ დაინტერესდა და ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა. საბაბი გახლდათ ის, რომ ბექა ახლახან მეორედ დაქორწინდა, მისი რჩეული თეონა ჯაფარიძეა. გაზეთი იხსენებს შემსრულებლის ბობოქარი პირადი ცხოვრების დეტალებს. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, პირველი ქორწინების შემდეგ ბექას მორიგი სიყვარული ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილის შვილი გახლდათ. ისინი გაიპრანენ, თუმცა ბიზნესმენს ბექა სიძედ არ სურდა, ამიტომაც ქალიშვილს მის წინააღმდეგ ჩვენება მიაცემინა და ამის შედეგად, ჩხაიძე ორი თვით ციხეში იჯდა. მისი შემდგომი სიყვარული ცნობილ ტელეწამყვან ეკო ფანგანს უკავშირდება. წყვილი ერთად საკმაო დროის განმავლობაში იყო, შემდეგ კი ტელესახის ინიციატივით დაშორდნენ, ვინაიდან ბექას თვალი სხვა ქალებისკენ გაურბოდა. „ალილოს“ მომღერლის შემდეგი რჩეული სუხიშვილების ყოფილი მოცეკვავე ლიკა თორია გახლდათ - „იმ პერიოდში, როდესაც ბექამ გოგონას მიმართ ინტერესი გამოხატა, მას სასწავლებლად ამერიკაში გამგზავრება ჰქონდა გადაწყვეტილი და დიდი ხნის განმავლობაში ბიჭს სიყვარულზე არ პასუხობდა. ბექა ლიკას ოჯახის შექმნაზე ელაპარაკებოდა, დაჰყავდა მეგობრების წრეში, გააცნო მშობლები, ნათესავები, უძღვნიდა სიმღერებს, მის ფოტოებს დებდა „ფეისბუქზე“. ბოლოს ლიკამაც გააცნო მშობლები ბექას და როცა უკვე ყველაფერი ნიშნობამდე მივიდა, ბექა დაქორწინდა, ოღონდ სხვაზე... მომღერლის რჩეული შსს-ს თანამშრომელი თეონა ჯაფარიძეა“ - აღნიშნულია „პრიამტაიმის“ სტატიაში. გამოცემა დაუკავშირდა ლიკა თორიას, რომელმაც დაადასტურა, რომ ბექას შეყვარებული იყო, თუმცა სხვა კითხვებზე პასუხის გაცემა არ ისურვა. ბექა კი საკუთარი ნაცნობებში გოგონას სახელითა და გვარით ლიკა თორია, საერთოდ ვერ იხსენებს - „ლიკა თორია? [gallery link="file" ids="112877,112878,112879"]

[post_title] => ბექა ჩხაიძეს დაქორწინებამდე რომანი ორ ქალთან ერთდროულად ჰქონდა ვინმეს თბილისში გათხოვება და გაშორება უკვირს?!. ამ გოგოს არ ვიცნობ, ისე მალე დაშორდნენ ერთმანეთს, რომ გაცნობა ვერ მოვახერხე, არადა, ბექა ჩემი ახლო მეგობარია, ხომ წარმოგიდგენიათ? როცა დაშორდნენ, მინდოდა თეონასთან შეხვედრა, მარტო იყო დარჩენილი და შემეცოდა, ვიფიქრე, ქალურ თანაგრძნობას გამოვიჩენ-მეთქი და კიდევ კარგი, რომ ეს შეხვედრა არ შედგა, თორემ კიდევ უარეს რაღაცებს მოიგონებდა ჩემზე... ეს კონფლიქტი როგორ დაიწყო? ერთმანეთს დაშორდნენ, მაგრამ ამ დროს ქალი ხარ და ჩუმად უნდა იყო. ხომ არ შეიძლება, შენი პირადი ცხოვრება „ფეისბუქზე“ გამოფინო. ბექას დაუწერა, შენგან მივდივარ, რადგან ჩემი ღირსი არ ხარო. ვერ მოვითმინე და მივწერე, საიდან მიდიხარ ან სად იყავი-მეთქი. ამის შემდეგ შემომესივნენ მისი მეგობრები, რაღაც კასტა. არ ვიცი, ვინ არიან. ბექა შენ გიყვარს და შენთვის გინდაო, დამიწერეს (იცინის). მერე ჩემი ფოტოები დადეს, აი, მახინჯიაო. არ მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ლამაზმანი ვარ, მაგრამ ასეთ დონემდე შეიძლება დაეშვას ადამიანი?!. ბოლო ნაბიჯი იყო, როცა მისმა ახლობლებმა მომწერეს მუქარები, ხომ იცი, თეონა სად მუშაობსო. არ ვიცი-მეთქი და შსს-შიო და არ გეშინია, რომ „ვაიბერს“ და „ფეისბუქს“ გაგიტეხავთ და მოგისმენთო? ასეთი რამ წარმოგიდგენიათ? ადამიანი იყენებს თავის სამსახურს ბოროტად. შემდეგ ატყდა ჩემთან რეკვა, როგორც ჩანს, სამსახურში პრობლემები შეექმნა და მთხოვეს, არაფერი აღარ დაუწეროო, თვითონ წაუშლია ყველაფერი, ის სტატუსიც, რომელიც ბექას დაუწერა. მანამდე მე მომნიშნა სტატუსზე, სადაც აღნიშნული ჰქონდა: „ქალბატონო თაკო, თქვენი ნასროლი ტალახი მე არ მხვდება, ხელზე დაიხედეთ, ჭუჭყიანი არ დაგრჩეთ..." ამას რა უნდა ვუპასუხო, არ ვიცი... როგორც ჩანს, მან ადამიანების ამოჩემება იცის. ჯერ ბექა ამოიჩემა, მერე მე. თავად არ დაურეკავს შენთან? არა, ეტყობა, ვერ გამიბედა დარეკვა. ბექა როგორ ჩაერია ამ ამბავში? აპირებდა ჩარევას, მაგრამ იმის გარდა, რომ მე დამიწერა, თურმე შეყვარებულები ვყოფილვართო, ჩემი თხოვნით აღარ ჩაერია. ზოგადად, ამ ამბავზე ძალიან ცუდი რეაქცია ჰქონდა... ნინო მურღულია

[post_title] => რატომ იეჭვიანა ბექა ჩხაიძის ყოფილმა ცოლმა თაკო დოლაბერიძეზე - „ოთხი თვეა, ერთად აღარ არიან..."