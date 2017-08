ეს უნდა ვისწავლოთ შვეიცარიისგან – პრემიერი კიდევ ერთი მთის კურორტის განვითარებაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtis-kurorti [1] => premieri [2] => kojori [3] => bioli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153524 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtis-kurorti [1] => premieri [2] => kojori [3] => bioli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153524 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3477 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mtis-kurorti [1] => premieri [2] => kojori [3] => bioli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mtis-kurorti [1] => premieri [2] => kojori [3] => bioli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153524) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18162,12686,3477,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152782 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-10 12:38:01 [post_date_gmt] => 2017-08-10 08:38:01 [post_content] => პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა შესაბამის ორგანოებს მოუწოდა, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ზემო ლარსის გამშვებ პუნქტში რიგში მდგომ ადამიანებს. კვირიკაშვილის თქმით, გამშვებ პუნქტზე შეფერხებები, ტურისტების გაზრდილმა ნაკადმა გამოიწვია. პრემიერმა დაანონსა, რომ მომავალში ეს პრობლემა ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ტირპარკებით გადაიჭრება. "მინდა, ვთხოვო შინაგან საქმეთა და ჯანდაცვის სამინისტროებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ იმ ადამიანების მდგომარეობას, რომლებსაც ტურისტების გაზრდილი ნაკადის გამო ზემო ლარსის გამშვებ პუნქტზე შექმნილი გარკვეული შეფერხებების გამო რიგში ლოდინი უწევთ. მიღებულია ზომები მათი სასმელი წყლითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფისთვის, თუმცა, განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურის პირობებში საჭიროა ყურადღება. ჩვენ უახლოეს პერიოდში გვექნება იქ უკვე ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ტირპარკები და დიდი იმედი მაქვს, ეს პრობლემაც გადაიჭრება. დღესდღეობით, ვიდრე ასეთი ინფრასტრუქტურა შეიქმნება, მინდა გთხოვოთ, ასეთ ყოველდღიურ რეჟიმში უზრუნველყოთ ის სერვისები, რომლებიც ამ ადამიანებს სჭირდებათ", – განაცხადა პრემიერმა. https://www.youtube.com/watch?v=P1aJmbkKpFk [post_title] => "ლარსის გამშვებ პუნქტზე რიგში მდგომ ხალხს წყლითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფენ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => larsis-gamshveb-punqtze-rigshi-mdgom-khalkhs-wylita-da-samedicino-momsakhurebit-uzrunvelyofen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 12:38:01 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 08:38:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152782 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148796 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 19:25:24 [post_date_gmt] => 2017-07-24 15:25:24 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ისრაელს ეწვია. ორი ქვეყნის პრემიერმინისტრის პირისპირ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკური თანამშრომლობის გააქტიურების მნიშვნელობაზე. აღინიშნა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის მონაცემების ზრდის დინამიკა და ამ მიმართულებით არსებული კიდევ უფრო დიდი პოტენციალი. საუბარი შეეხო უსაფრთხოების სფეროში ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობას. "ქართულ-ებრაული ისტორიის 2600 წელი გვაკავშირებს - ასი ათასობით ებრაელი საქართველოდან, ამჟამად აქ ცხოვრობს. მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა, მათი დიდი ნაწილი, მათ შორის, აქ დამსწრე პირები, ჩემს გულითად მეგობრად მოვიხსენიო. ორივე ქვეყანას დაცული და პროგრესზე ორიენტირებული მომავალი სურს. ჩვენს სახელმწიფოებს ბუნებრივი ადამიანური ურთიერთსიმპათიაც აკავშირებთ - ეს განპირობებულია როგორც ისრაელში მცხოვრებ ქართველთა წვლილით, ასევე საერთო სიმპათიებითა და ერთმანეთის კულტურის ღრმა პატივისცემით. მიმაჩნია, რომ თითოეული ჩვენგანი მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე იმყოფება - აქ წარმოდგენილი ორივე მხარე ერთნაირადაა შეშფოთებული სირიაში მიმდინარე მოვლენების გარეგანი ეფექტებით, რამაც სხვა, კონფლიქტში ნაკლებად ჩართულ ქვეყნებზეც შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ისლამური ტერორის დასამარცხებლად თანამშრომლობა გვმართებს", - განაცხადა ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრმა ბენიემინ ნეთანიაჰუმ. გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ ქართული მხარე ძალიან მოწადინებულია, გააღრმავოს ორმხრივი ურთიერთობები ამ განსაკუთრებულ ქვეყანასთან. მან პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ოფიციალური შეხვედრა გამართა და თბილისში მოიწვია. ისრაელის პრემიერმა მოწვევა მიიღო და განსაკუთრებული გაოცება გამოხატა, საქართველოში ისრაელის მოქალაქეების მიმართ გამოხატულ სითბოზე. "ებრაელებსა და ქართველებს შორის პირადი კავშირები და ურთიერთობები მართლაც სამაგალითოა. ამ მხრივ, 2017 წელი განსაკუთრებულია, რადგანაც სწორედ წელს აღინიშნება ჩვენს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25-ე წლისთავი, მაგრამ ჩვენს ურთიერთობებს, როგორც უკვე აღინიშნა, საუკუნეების წინ ჩაეყარა საფუძველი. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენს ერებს შორის არსებული ამ განსაკუთრებული მეგობრობით. ორმხრივი ურთიერთობები ისრაელსა და საქართველოს შორის სწრაფად ვითარდება, ხოლო მაღალი რანგის ვიზიტები კიდევ უფრო აძლიერებს ამ მუხტს. ქართული მხარე განუხრელად მიჰყვება ისრაელის სახელმწიფოსთან პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების გზას. ბატონი პრემიერ-მინისტრო, ნება მომეცით, მოგიწვიოთ საქართველოში, რათა თქვენ თავად იხილოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება და კიდევ ერთხელ შეიგრძნოთ ის დამოკიდებულება და სენტიმენტები, რომლებიც ქართველებს გააჩნიათ ებრაელი ხალხის მიმართ.", - განაცხადა კვირიკაშვილმა. [post_title] => "საქართველოში ისრაელის მოქალაქეთა მიმართ გამოხატული სითბოთი გაოცებული ვარ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-israelis-moqalaqeta-mimart-gamokhatuli-sitboti-gaocebuli-var [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 19:25:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 15:25:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148796 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148483 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 11:45:56 [post_date_gmt] => 2017-07-24 07:45:56 [post_content] => სოფელ სნოში, პატრიარქის რეზიდენციის ტერიტორიაზე სასტუმრო აშენდა. 34 ნომრიანი ახალი სასტუმრო შიოლა ღუდუშაურის სახელობის სულიერებისა და კულტურის ცენტრის მიმდებარედ გაიხსნა. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის განცხადებით, სასტუმრო ”სნო” უნდა იქცეს მაგალითად სხვა რეგიონებისთვის. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ სასტუმროს აშენების მიზანი მატერიალური სარგებელი არ არის. სასტუმროდან შემოსული თანხა სოფლის განვითარებას და ადგილობრივ მოსახლეობას მოხმარდება. "ადამიანი შეიძლება დაიღალოს, შეიძლება დაეცეს, მაგრამ იმდენი ძალა უნდა მოიკრიბოს, რომ ადგეს და გააგრძელოს გზა. ჩვენ ვიმყოფებით მეტად მნიშვნელოვან რეგიონში, ეს არის სნოს ხეობა, რომელიც იცავს საქართველოს ჩრდილოეთის მხრიდან. ეს სასტუმრო აშენდა არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ ისარგებლოს და მატერიალური სარგებელი ნახოს, ეს სასტუმრო აშენდა იმისთვის, რომ ნახოთ და გაიმეოროთ სხვა რეგიონებში მსგავსი მოქმედება. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, ვინ დაგვეხმარება, ვინ რას მოგვცემს, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, ჩვენ რას მივცემთ სამშობლოს, რას გავაკეთებთ. აი მე ვაჩვენე მაგალითი ამის”, - აღნიშნა უწმინდესმა სიტყვით გამოსვლისას. საპატრიარქოს შემოწირული თანხებით აშენებული სასტუმროს "სნო'' გახსნის ცერემონიაში პატრიარქთან ერთად პრეზიდენტმა და პრემიერმა მიიღო მონაწილეობა. https://www.youtube.com/watch?v=0viVx5V7Y50 [post_title] => პატრიარქის რეზიდენციის ტერიტორიაზე სასტუმრო აშენდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriarqis-rezidenciis-teritoriaze-sastumro-ashenda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 12:32:09 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 08:32:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148483 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152782 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-10 12:38:01 [post_date_gmt] => 2017-08-10 08:38:01 [post_content] => პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა შესაბამის ორგანოებს მოუწოდა, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ზემო ლარსის გამშვებ პუნქტში რიგში მდგომ ადამიანებს. კვირიკაშვილის თქმით, გამშვებ პუნქტზე შეფერხებები, ტურისტების გაზრდილმა ნაკადმა გამოიწვია. პრემიერმა დაანონსა, რომ მომავალში ეს პრობლემა ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ტირპარკებით გადაიჭრება. 