ეს ყველაფერი საოცრად ემოციური იყო: „ჯიფსი კინგის“ კონცერტმა ანშლაგით ჩაიარა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => black-sea-arena [2] => jifsi-kingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155167 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => black-sea-arena [2] => jifsi-kingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155167 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 127 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => black-sea-arena [2] => jifsi-kingi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => black-sea-arena [2] => jifsi-kingi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155167) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5971,18386,127) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153171 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-11 13:19:58 [post_date_gmt] => 2017-08-11 09:19:58 [post_content] => შეკვეთილში, საკონცერტო დარბაზ „ბლექ სი არენასთან“ მრავალფუნქციური შადრევანი ამოქმედდა. შადრევანი 1 300 კვ.მ. ფართობის კომპლექსს მოიცავს, რომელშიც ერთმანეთთანაა დაკავშირებული ერთი დიდი და რვა მცირე ზომის აუზი. შადრევანი ლაზერითა და სპეციალური პროექტორითაა აღჭურვილი, რომელთა მეშვეობითაც წყლის ფარდაზე ნებისმიერი სახის ვიდეო და ფოტომასალის გადატანაა შესაძლებელი. ადგილზე "ქართუ ჯგუფის” საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, გიორგი უძილაური და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, მერაბ ჭანუყვაძე იმყოფებოდნენ. „ფონდმა „ქართუმ“ „ბლექ სი არენასთან“ 5 მილიონი ლარის ღირებულების შადრევანი დაამონტაჟა. ტექნიკური აღჭურვითა და სისტემის სირთულით, შეკვეთილის საკონცერტო დარბაზის მრავალფუნქციურ შადრევანს საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია. იგი აღაფრთოვანებს მნახველებს,“ - განაცხადა ოზურგეთის მუნიციპალიიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ. კომპლექსი ფონდმა „ქართუმ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად გადასცა. ფონდმა „ქართუმ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მანამდე „მუსიკოსების პარკი“ და წვერმაღალის ულტრათანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღი გადასცა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="153186,153185,153183,153182,153177,153178,153179,153184,153180,153181,153176,153175,153174,153173"] [post_title] => შეკვეთილში 5 მილიონიანი შადრევანი ამოქმედდა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekvetilshi-5-milioniani-shadrevani-amoqmedda-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 13:21:00 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 09:21:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153171 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153031 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-10 22:15:29 [post_date_gmt] => 2017-08-10 18:15:29 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრემიერი ამ წუთებში BLACK SEA ARENA-ზე ერიკ ბენეს კონცერტს ესწრება. ბიძინა ივანიშვილი კონცერტზე მეუღლესთან და შვილებთან ერთად მივიდა. ამის შესახებ შეკვეთილიდან რადიო "ფორტუნას" ჟურნალისტი იუწყება. ერიკ ბენესა და სი ლო გრინის ერთობლივი "სოულის ღამე" ორ საათს გაგრძელდება. [post_title] => ბიძინა ივანიშვილი ერიკ ბენეს კონცერტს ესწრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bidzina-ivanishvili-erik-benes-koncerts-eswreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 22:16:02 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 18:16:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153031 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151939 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-08 10:43:48 [post_date_gmt] => 2017-08-08 06:43:48 [post_content] => ამერიკელი მუსიკოსები, CeeLo Green და Eric Benet ამ წუთებში ბათუმის აეროპორტში ჩაფრინდნენ. მათ "ბლექ სი არენას" გუნდი და ჟურნალისტები დახვდნენ. მუსიკოსები საქართველოში გრანდიოზულ კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოფრინდნენ მოსამზადებლად. შეგახსენებთ, რომ 10 აგვისტოს, "ბლექ სი არენაზე" სოულის ღამე გაიმართება. ეს ერიკ ბენეს პროექტია და მისი განსაკუთრებული სტუმარია 5 "გრემის" მფლობელი სილო გრინი, რომელიც, ბენესგან განსხვავებით, საქართველოში პირველადაა. ერიკ ბენეს 45-წუთიანი, ხოლო სილო გრინის ერთსაათიანი პროგრამა სიურპრიზებით იქნება სავსე. მუსიკოსები რამდენიმე ერთობლივ კომპოზიციასაც შემოგვთავაზებენ. შეგახსენებთ, ბილეთების შეძენა ჯერ კიდევ შეგიძლიათ საიტზე tkt.ge. ნინო მურღულია [post_title] => CeeLo Green-ისა და Eric Benet-ს თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში დაეშვა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ceelo-green-isa-da-eric-benet-s-tvitmfrinavi-batumis-aeroportshi-daeshva-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 10:56:27 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 06:56:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151939 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153171 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-11 13:19:58 [post_date_gmt] => 2017-08-11 09:19:58 [post_content] => შეკვეთილში, საკონცერტო დარბაზ „ბლექ სი არენასთან“ მრავალფუნქციური შადრევანი ამოქმედდა. შადრევანი 1 300 კვ.მ. ფართობის კომპლექსს მოიცავს, რომელშიც ერთმანეთთანაა დაკავშირებული ერთი დიდი და რვა მცირე ზომის აუზი. შადრევანი ლაზერითა და სპეციალური პროექტორითაა აღჭურვილი, რომელთა მეშვეობითაც წყლის ფარდაზე ნებისმიერი სახის ვიდეო და ფოტომასალის გადატანაა შესაძლებელი. ადგილზე "ქართუ ჯგუფის” საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, გიორგი უძილაური და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, მერაბ ჭანუყვაძე იმყოფებოდნენ. „ფონდმა „ქართუმ“ „ბლექ სი არენასთან“ 5 მილიონი ლარის ღირებულების შადრევანი დაამონტაჟა. ტექნიკური აღჭურვითა და სისტემის სირთულით, შეკვეთილის საკონცერტო დარბაზის მრავალფუნქციურ შადრევანს საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია. იგი აღაფრთოვანებს მნახველებს,“ - განაცხადა ოზურგეთის მუნიციპალიიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ. კომპლექსი ფონდმა „ქართუმ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად გადასცა. ფონდმა „ქართუმ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მანამდე „მუსიკოსების პარკი“ და წვერმაღალის ულტრათანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღი გადასცა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="153186,153185,153183,153182,153177,153178,153179,153184,153180,153181,153176,153175,153174,153173"] [post_title] => შეკვეთილში 5 მილიონიანი შადრევანი ამოქმედდა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekvetilshi-5-milioniani-shadrevani-amoqmedda-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 13:21:00 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 09:21:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153171 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 84 [max_num_pages] => 28 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 35529c57f57b9bc2f04eff634f39ccc9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )