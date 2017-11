“ესაა ჩვენი ყოველდღიურობა ამ ჰეტეროსექსისტურ გარემოში….არცერთი საჯარო სივრცე ჩვენთვის უსაფრთხო არაა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qselebi [1] => socialuri-qselebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188364 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qselebi [1] => socialuri-qselebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188364 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 794 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soc-qselebi [1] => socialuri-qselebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soc-qselebi [1] => socialuri-qselebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188364) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (794,8420) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183954 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-05 13:26:42 [post_date_gmt] => 2017-11-05 09:26:42 [post_content] => ქეით უინსლეტი არასდროს არც ერთ სოციალურ ქსელში არ დარეგისტრირებულა. მას არც ინსტაგრამი, არც ფეისბუქი და არც ტვიტერი აქვს. ოსკაროსანი მსახიობი სოციალურ ქსელებს სრულ იგნორირებას უკეთებს. ამის შესახებ მან "ჰარპერ ბაზართან" ინტერვიუსას განაცხადა. ბევრს გონია, რომ ცნობილი მსახიობი თავის პირად ცხოვრებას უფრთხილდება, რეალურად კი მიზეზი სხვაა "მე მეშინია სოციალური ქსელების იმ ზეგავლენის, რის ქვეშაც დღეს ახალგაზრდა გოგოები იმყოფებიან. ისინი გამუდმებით ცდილობენ იყვნენ იდეალურთან მიახლოებული, იმ სტანდარტებთან ახლოს , რასაც სამოდელო სააგენტოები უწესებენ მოდელებს. მე მუდმივად ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორი დამანგრეველი შეიძლება იყოს სოციალური ქსელები მოზარდებისთვის"- ამბობს ქეით უინსლეტი მსახიობმა თავის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ქეითი კარიერის დასრულებას ღრმა სიბერებმდე არ აპირებს. "მე არ მინდა ვიყო ის მსახიობი, რომელმაც ოსკარი აიღო და გაქრა. მე მინდა ვიყო ის ქალი, რომელიც 90 წლის ასაკშიც ბევრს გააკვირვებს" - განაცხადა ქეით უინსლეტმა [post_title] => რატომ ამბობს უარს სოციალურ ქსელებზე ქეით უინსლეტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-ambobs-uars-socialur-qselebze-qeit-uinsleti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-05 16:01:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-05 12:01:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183954 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178888 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-22 15:38:22 [post_date_gmt] => 2017-10-22 11:38:22 [post_content] => პოლიტიკოსი, დავით ზურაბიშვილი არჩევნების წინასწარ შედეგებთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში შემდეგი სახის სტატუსს აქვეყნებს არჩევნების შედეგები მოკლედ რომ შევაჯამო, რეალობა არის ასეთი: ამ ქვეყანაში უმრავლესობას ეს ხელისუფლება ურჩევნია სხვა პოლიტიკურ ძალებს თუნდაც ნაკლები ბოროტების პრინციპით. იმ უმცირესობაში, ვისაც ეს ხელისუფლება არ ურჩევნია ყველა სხვას, აბსოლუტური უმრავლესობა არის ნაცორიენტირებული, რომელთაგან ნაწილი ნაცმოძრაობის მომხრეა, ნაწილი ევროპული საქართველოსი, მაგრამ ეს ელექტორატი ძირითადად ისაა, ვინც 2014-ში და 2016-ში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭირა მხარი და ვინც ასეთი არაა, ის ნაცების მმართველობას მაინც ნაკლებ ბოროტებად მიიჩნევს. მოკლედ, შუა არის წარმატებით გაკრეფილი და ასე იქნება მანამ, სანამ ვინმე მორიგი გმირი მზეჭაბუკი არ გამოჩნდება, რომლის ნათელი ნაკლები ბოროტების ამომრჩეველ ნაცსა და ქოცს თანაბრად მოეფინების. მანამდე კი გვექნება კვლავ ცხრაწელმოძულეთა და ცხრაწელმოყვარეთა დუელი ალაგ-ალაგ და აქეთ-იქით გადაპორტირებებით. რომ ვთქვა, აღფრთოვანებული ვარ ამ რეალობით თქო, არ ვიქნები გულწრფელია, მაგრამ ასეა. https://www.facebook.com/david.zurabishvili/posts/10214295352602822?pnref=story [post_title] => "შუა გაკრეფილი იქნება, სანამ ვინმე გმირი მზეჭაბუკი არ გამოჩნდება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shua-gakrefili-iqneba-sanam-vinme-gmiri-mzechabuki-ar-gamochndeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 15:42:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 11:42:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 177098 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-18 18:39:03 [post_date_gmt] => 2017-10-18 14:39:03 [post_content] => სოციალური ქსელებში ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია #MeeToo (#მეც) დაიწყო. 15 ოქტომბერს, მსახიობმა ალისა მილანომ Twitter-ზე ფოლოუერებსა შესთავაზა საჯაროდ მოეთხროთ თავს გადამხდარი სექსუალური შევიწროებისა თუ ძალადობის ფაქტების შესახებ. კამპანიის მთავარ მიზანს საზოგადოების ინფორმირება წარმოადგენს. იდეის ავტორს სურს, საზოგადოებამ პრობლემის მასშტაბები კარგად დაინახოს თუ რამდენად ხშირად ხდებიან ქალები სხვადასხვანაირი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი. https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fimedinews.ge%2Fge%2Fmsoflio%2F32015%2Fmeetoo-internetshi-qalebis-seqsualur-shevitsroebaze-kampania-daitsko კამპანიას სოციალური ქსელების ქართველი მომხმარებლებიც შეუერთდნენ. https://www.facebook.com/baiabaia/posts/10159383829575133 https://www.facebook.com/natia.koberidze/posts/10155979773285572 https://www.facebook.com/TaoChalidze/posts/10212029386543853 https://www.facebook.com/emolasso/posts/10155775344087603 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1482033961845570&id=100001169428007 [post_title] => ქალების სექსუალურ შევიწროებაზე კამპანია დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qalebis-seqsualur-sheviwroebaze-kampania-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 18:39:03 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 14:39:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177098 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183954 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-05 13:26:42 [post_date_gmt] => 2017-11-05 09:26:42 [post_content] => ქეით უინსლეტი არასდროს არც ერთ სოციალურ ქსელში არ დარეგისტრირებულა. მას არც ინსტაგრამი, არც ფეისბუქი და არც ტვიტერი აქვს. ოსკაროსანი მსახიობი სოციალურ ქსელებს სრულ იგნორირებას უკეთებს. ამის შესახებ მან "ჰარპერ ბაზართან" ინტერვიუსას განაცხადა. ბევრს გონია, რომ ცნობილი მსახიობი თავის პირად ცხოვრებას უფრთხილდება, რეალურად კი მიზეზი სხვაა "მე მეშინია სოციალური ქსელების იმ ზეგავლენის, რის ქვეშაც დღეს ახალგაზრდა გოგოები იმყოფებიან. ისინი გამუდმებით ცდილობენ იყვნენ იდეალურთან მიახლოებული, იმ სტანდარტებთან ახლოს , რასაც სამოდელო სააგენტოები უწესებენ მოდელებს. მე მუდმივად ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორი დამანგრეველი შეიძლება იყოს სოციალური ქსელები მოზარდებისთვის"- ამბობს ქეით უინსლეტი მსახიობმა თავის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ქეითი კარიერის დასრულებას ღრმა სიბერებმდე არ აპირებს. "მე არ მინდა ვიყო ის მსახიობი, რომელმაც ოსკარი აიღო და გაქრა. მე მინდა ვიყო ის ქალი, რომელიც 90 წლის ასაკშიც ბევრს გააკვირვებს" - განაცხადა ქეით უინსლეტმა [post_title] => რატომ ამბობს უარს სოციალურ ქსელებზე ქეით უინსლეტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-ambobs-uars-socialur-qselebze-qeit-uinsleti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-05 16:01:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-05 12:01:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183954 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 28 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => abca2eae599d1421544bdfa0549e174b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )