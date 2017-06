ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => eshmakis-borbali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139002 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => eshmakis-borbali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139002 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => eshmakis-borbali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => eshmakis-borbali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139002) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,16554) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138315 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-13 17:13:13 [post_date_gmt] => 2017-06-13 13:13:13 [post_content] => საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის მნიშვნელობაზე ყაზახეთის პრეზიდენტი საუბრობს. "საქართველოდან შავ ზღვასა და ევროპაში მიმავალი გზა ძალიან მნიშვნელოვანი დერეფანია", - აღნიშნა ნურსულთან ნაზარბაევმა გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას. ყაზახეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბათუმის პორტის როლი. ყაზახური მედიის ცნობით, ბათუმის პორტი ყაზახური კომპანიის მფლობელობაშია და შეხვედრაზე ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ის პრობლემატური საკითხები განიხილეს, რომელიც ბათუმის პორტს უკავშირდება. „თუ ორი ქვეყნის სამინისტროები ტარიფებზე შეთანხმდება, ეს გზა შესაძლოა გახდეს ყველაზე მომგებიანი, როგორც ჩინეთისთვის, ასევე ყაზახეთსა და საქართველოსთვის, რაც გაზრდის ყვეყნის სატრანზიტო მიმზიდველობას“, - განაცხადა ნაზარბაევმა. შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, რომ საქართველოს და ყაზახეთს ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის უდიდესი პოტენციალი გააჩნია და უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა იქნეს გამოყენებული ამ პოტენციალის ასათვისებლად. „ზაფხული იწყება აქ" - ამ სლოგანით ზაფხულის ტურისტული სეზონი აჭარაში ოფიციალურად 9 ივნისს გაიხსნება. 4 საათიდან ალი და ნინოს ძეგლთან სპეციალური, საზაფხულო დეკორაციებით მორთულ პლაჟზე სტუმრებს გასართობი მუსიკალური შოუ ელოდებათ. მთელი დღის განმავლობაში სტუმრების განწყობაზე ელექტორნული მუსიკით friendly Mosquito, Autumn tree, Gabunia, Mzhavia და ლაშა გურული, იზრუნებენ. პლაჟზევე იფუქნციონირებს ღია ბარი და კაფეები - Radio Bar, Pipes Burger Joint, Pirate Bay Bar, Cold Bar, Martini Bar, სადაც სასმელებისა და კერძების შეკვეთა შეღავათიან ფასად იქნება შესაძლებელი. დღის განმავლობაში იგეგმება სხვადასხვა აქტივობებიც. მათ შორის ველო მარათონი, ქუჩის რაგბი, ფრანები შოუ, დღის ფეირვერკი. ბავშვებისთვის კი სახის მოხატვა, ქვებზე ხატვა, უფასო ჰელიუმისა და საპნის ბუშტები. ამავე დღეს, კლუბი მანდარინის მიმდებარე ტერიტორაზე იფუნქციონირებს უფასო შეზლონგები და ქოლგები. 6-დან 7-საათამდე კი წყლის გასართობი საშუალებები - სკუტერი, პარაშუტი და იახტები იქნება უფასო. საღამოს, პლაჟზე დაინთება უზარმაზარი კოცონი, რომელთან მისასვლელი გზაც ჩირაღდნებით განათდება. სეზონის გახნის ღონისძიება გრანდიოზული ფეირვერკით დასრულდება. 8 ივნისს, კი ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიების წინასწარი ანონსი ქუჩის კონცერტებით დაწყება. ადგილობრივი ბენდები საბაგიროსთან, უნივერსიტეტთან და ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელთან დაუკრავენ და სტუმრებს სეზონის გახნის ღონისძიებაზე დაპატიჟებენ. მიმდინარე წელს, ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნის ოფიციალური ღონისძიება აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინსიტროს ორგანიზებით და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მხარდაჭერით იმართება. საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის მნიშვნელობაზე ყაზახეთის პრეზიდენტი საუბრობს. "საქართველოდან შავ ზღვასა და ევროპაში მიმავალი გზა ძალიან მნიშვნელოვანი დერეფანია", - აღნიშნა ნურსულთან ნაზარბაევმა გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას. ყაზახეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბათუმის პორტის როლი. ყაზახური მედიის ცნობით, ბათუმის პორტი ყაზახური კომპანიის მფლობელობაშია და შეხვედრაზე ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ის პრობლემატური საკითხები განიხილეს, რომელიც ბათუმის პორტს უკავშირდება. „თუ ორი ქვეყნის სამინისტროები ტარიფებზე შეთანხმდება, ეს გზა შესაძლოა გახდეს ყველაზე მომგებიანი, როგორც ჩინეთისთვის, ასევე ყაზახეთსა და საქართველოსთვის, რაც გაზრდის ყვეყნის სატრანზიტო მიმზიდველობას", - განაცხადა ნაზარბაევმა. შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, რომ საქართველოს და ყაზახეთს ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის უდიდესი პოტენციალი გააჩნია და უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა იქნეს გამოყენებული ამ პოტენციალის ასათვისებლად. 