ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი დააკავეს: ფიფას კორუფცია გრძელდება

„ბარსელონამ" 2016/17 წლების სეზონში 708 მილიონი ევრო იშოვა. კატალონიელები გეგმავენ, რომ უახლოეს 4 წელიწადში წლიურად მილიარდ ევროზე გავიდნენ. „ბარსელონას" სარეკორდო შემოსავლები დაგეგმილს 13 მილიონით აჭარბებს. კლუბი ასევე იუწყება, რომ სუფთა მოგებამ საანგარიშო პერიოდში 18 მილიონ ევროს მიაღწია. კლუბის ვალების 24,5 მილიონით შემცირებამ საშუალება მისცა ეს მაჩვენებელი 247 მილიონამდე დაეწიათ. ფინანსურ წელს კლუბმა ხარჯების 66% ხელფასებზე მიმართა. გასულ სეზონში „ბარსამ" ესპანეთის თასი მოიგო, ლა ლიგაში მეორე იყო და ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში გავიდა. კატალონიელებმა „ფორბსის" ვერსიით ყველაზე მდიდარი სპორტული კლუბების სიაში მეოთხე ადგილი დაიკავეს. ბარსას სარეკორდო შემოსავლები და მილიარდიანი გეგმები მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩებზე დასასწრები ყველაზე იაფი ბილეთი 1280 მანეთი, დაახლოებით 22 დოლარი ეღირება. ამის შესახებ მუნდიალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსეი სოროკინმა განაცხადა. „ყველაზე იაფი ბილეთის ფასი იქნება 1280 მანეთი. ეს უკვე დიდი ხანია შეთანხმებულია ფიფა-სთან. ვცდილობთ, დავარწმუნოთ საერთაშორისო ფედერაცია, რომ გააფართოვოს ეს კატეგორია და რაც შეიძლება ბევრი ბილეთი იყოს ხელმისაწვდომი რიგითი გულშემატკივრებისთვის", - განაცხადა სოროკინმა. ფასის მიხედვით მეოთხე კატეგორიის (ყველაზე იაფი) ბილეთის შეძენა მხოლოდ ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ. რუსეთში მსოფლიოს ჩემპიონატი 2018 წელს, 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე გაიმართება.

რა ეღირება მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთები სლოვენიაში ჩასულმა საქართველოს ნაკრებმა პირველი ვარჯიში გამართა. თბილისიდან მგზავრობის შემდეგ ეს გახლდათ ეგრედ წოდებული აღდგენითი ვარჯიში, რომელზეც მოთამაშეებს ძირითადად კუნთების ტონუსში მოყვანა და მოთელვები დაევალათ. ვარჯიშის დაწყებამდე, საღამოს შეუერთდა ნაკრებს თორნიკე შენგელია, რომელიც სლოვენიაში ესპანეთიდან ჩავიდა. „ბასკონიას" ქართველმა ფორვარდმა მწვრთნელები და მოთამაშეები მოინახულა, ვარჯიშზეც იმყოფებოდა, თუმცა მოედანზე მიმდინარე პროცესებში არ ჩაბმულა. შენგელია, ისევე როგორც ტრავმისშემდგომ რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ბექა ბურჯანაძე თავდაპირველად ინდივიდუალურად ივარჯიშებს. ილიას ზუროსმა პირველად ნახა ვარჯიშში ნაკრების ახალწვეული ილია ლონდარიძე, ასევე „ბ" ნაკრებიდან ეროვნულში გამოძახებული მოთამაშეები - ნოდარ გოგოძე და გიორგი გამყრელიძე. ვარჯიშის დაწყებამდე და დასასრულს მთავარი მწვრთნელი კალათბურთელებს მოკლედ გაესაუბრა და აუხსნა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი პერიოდი ელით წინ. კომბინირებული ვარჯიში მეორე დღეს ეროვნული ზუროსმა გუნდი კომბინირებულად ავარჯიშა. ბერძენმა სპეციალისტმა ნაკრების 16 მოთამაშე შუაზე გაჰყო და საკალათბურთო და სატრენაჟორო დარბაზებში პარალელურად და მონაცვლეობით ავარჯიშა. https://www.youtube.com/watch?v=uRxb3caaWB0 საკალათბურთო დარბაზში მიმდინარე ვარჯიშებს თავად ზუროსი და მისი ასისტენტები - იურიცა გოლემაცი, მილოშ გლიგორიევიჩი, კოტე ტუღუში და ირაკლი ხოშტარია უძღვებოდნენ და მოთამაშეებს ძირითადად ფარქვეშ შესვლა-გარღვევებში, სროლებსა და ბლოკის სწორად დაყენებაში ავარჯიშებდნენ. ფიტენეს-ოთახში კი ფიზმომზადების ბერძენი სპეციალისტი გიორგი ვავეცისი იმყოფებოდა და კალათბურთელებს სიმძიმეების დაძლევაში და სხვადასხვა საჭირო მოძრაობების სწორედ შესრულებაში ეხმარებოდა. თორნიკე შენგელიამ მხოლოდ ფიტნეს-დარბაზში ივარჯიშა, ხოლო ბექა ბურჯანაძემ პირიქით - ფიტნეს-ოთახში არ შესულა და მოედნის მიღმა, ფიზმომზადების მწვრთნელის- ავთო ბერიძისა და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ვარჯიშობდა.

ნაკრებმა ვარჯიში დაიწყო: როგორი მზადება ელით ბიჭებს (ფოტო, ვიდეო) „ბარსელონამ" 2016/17 წლების სეზონში 708 მილიონი ევრო იშოვა. კატალონიელები გეგმავენ, რომ უახლოეს 4 წელიწადში წლიურად მილიარდ ევროზე გავიდნენ. „ბარსელონას" სარეკორდო შემოსავლები დაგეგმილს 13 მილიონით აჭარბებს. კლუბი ასევე იუწყება, რომ სუფთა მოგებამ საანგარიშო პერიოდში 18 მილიონ ევროს მიაღწია. კლუბის ვალების 24,5 მილიონით შემცირებამ საშუალება მისცა ეს მაჩვენებელი 247 მილიონამდე დაეწიათ. ფინანსურ წელს კლუბმა ხარჯების 66% ხელფასებზე მიმართა. გასულ სეზონში „ბარსამ" ესპანეთის თასი მოიგო, ლა ლიგაში მეორე იყო და ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში გავიდა. კატალონიელებმა „ფორბსის" ვერსიით ყველაზე მდიდარი სპორტული კლუბების სიაში მეოთხე ადგილი დაიკავეს.

ბარსას სარეკორდო შემოსავლები და მილიარდიანი გეგმები