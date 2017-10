ესპანეთის სენატმა კატალონიას ავტონომია შეუჩერა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => espanetis-mtavroba [3] => kataloniis-damoukidebloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181127 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => espanetis-mtavroba [3] => kataloniis-damoukidebloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181127 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 312 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => espanetis-mtavroba [3] => kataloniis-damoukidebloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => espanetis-mtavroba [3] => kataloniis-damoukidebloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181127) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (312,20109,394,20135) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180818 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 11:02:47 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:02:47 [post_content] => ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ე.წ. წარმომადგენლობის ბარსელონაში გახსნის თაობაზე მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააკეთა. „ესპანეთი ისევე, როგორც ევროკავშირის დანარჩენი წევრი ქვეყნები, „სამხრეთ ოსეთს“ მიიჩნევს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად. „სამხრეთ ოსეთი“ არ არის აღიარებული გაეროს წევრი თითქმის არცერთი ქვეყნის მიერ. საქმე ეხება დე-ფაქტო ერთეულს, რომელსაც საერთაშორისო სამართლის თანახმად, არ გააჩნია ე.წ. წარმომადგენლობის ქონის უფლება ევროკავშირის არცერთ ქვეყანაში და საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრ თითქმის არც ერთ სახელმწიფოში. ესპანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სრულ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში",- ნათქვამია ესპანეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. ესპანეთი ცხინვალის რეგიონს საქართვლოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს - ესპანეთის საგარეო უწყება

ესპანეთის მთავრობა საკუთარ ამოცანად კატალონიაში კანონის აღდგენასა და არჩევნების ჩატარებას მიიჩნევს. ამის შესახებ ესპანეთის მთავრობის თავმჯდომარემ, მარიანო რახოიმ, განაცხადა. „პირველ რიგში, საჭიროა, კანონიერება აღვადგინოთ. ამიტომაც ავამოქმედეთ კონსტიტუციის 155-ე მუხლი. შემდეგ უნდა ჩავატაროთ არჩევნები ექვსი თვის განმავლობაში," - აღნიშნა მარიანო რახოიმ. მან კატალონიის მთავრობას ნორმალური თანაცხოვრების აღდგენისკენ მოუწოდა. მარიანო რახოის განცხადებით, „სიტუაცია საკმაოდ რთული გახდა, ვინაიდან კატალონიის მთავრობის თავმჯდომარემ და ჟენერალიტეტმა საკუთარი თავი კანონგარეშედ დააყენეს". კატალონიაში არჩევნები 6 თვის ვადაში უნდა ჩავატაროთ - ესპანეთის მთავრობის თავმჯდომარე

კატალონიის ავტონომიური მთავრობის მიერ ცალმხრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებას მადრიდი 155-ე მუხლის ამოქმედებით უპასუხება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ავტონომია გაუქმდება. საგანგებო სხდომა უკვე დანიშნულია. თუმცა, კატალონიის რეგიონული მთავრობა უკან დახევას მაინც არ აპირებს. მწვავე პოლიტიკური განცხადებების ფონზე, ესპანეთის ქალაქები კატალონიის დამოუკიდებლობის და მოწინააღმდეგეების კონტრაქციებმა მოიცვა. მორიგი საპროტესტო ტალღა ბარსელონაში ორი კატალონიელი პოლიტიკოსის დაკავებას მოჰყვა. გადაწყვეტილება მიღებულია -კატალონიის ავტონომიურ მთავრობას მადრიდი პასუხობს 