ესპანეთში ოთხი ტონა კოკაინით დატვირთული ხომალდი დააკავეს

ესპანეთის სამეფოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში საქართველო სრულად უჭერს მხარს. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. „საქართველო სრულად უჭერს მხარს ესპანეთის სამეფოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. საქართველო იმედს გამოთქვამს, რომ ვითარება ესპანეთის სამეფოში მშვიდობიანად დარეგულირდება ქვეყნის კანონმდებლობის, კონსტიტუციისა და სამართლის პრინციპების სრული დაცვით," - ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტოროს განცხადებაში. Marca-ს ცნობით, იმ შემთხვევაში თუ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია კატალონურ გუნდებს ლა ლიგაში თამაშის საშუალებას არ მისცემს, მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი უწყება ეროვნულ ნაკრებს მუნდიალიდან მოკვეთავს. ამჟამად ლა ლიგაში სამი კატალონური გუნდი, "ბარსელონა", "ესპანიოლი" და "ჟირონა" თამაშობს. აქამდე გავრცელებული ცნობის თანახმად, კატალონიის დამოუკიდებლობის შემთხვევაში, იქაური კლუბები საფრანგეთისა და ინგლისის ჩემპიონატში აპირებენ გადანაცვლებას. მოგეხსენებათ, კატალონიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული რეფერენდუმი ბარსელონაში გუშინ დიდი არეულობის ფონზე გაიმართა. ამავე მიზეზით, "ბარსელონასა" და "ლას პალმასის" შეხვედრა ცარიელი ტრიბუნების წინაშე ჩატარდა. პოლიციის მიერ კატალონიის რეფერენდუმის ჩატარების ჩაშლის მცდელობა, ასობით დაშავებულით დასრულდა. რეფერენდუმი, რომელიც ესპანეთის მთავრობამ არაკანონიერად ცნო, პოლიციამ ვერ ჩაშალა. ბარსელონას პოლიციის ოფიცერის თქმით, დაშავებულთა რიცხვი 460 -მდე გაიზარდა. ასევე, ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დაზარალდნენ პოლიციის ოფიცრებიც. ესპანური მედია წერს, რომ ესპანეთის პოლიციამ კატალონიაში გახსნილი 207 საარჩევნო უბანი დახურა, თუმცა კატალონიის მთავრობა ამბობს, რომ ამომრჩეველთა 50%-მა ხმის მიცემა შეძლო. მათ არჩევანი იმ უბნებზე დააფიქსირეს, სადაც სამართალდამცველები არ შესულან. 