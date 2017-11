ესპანური მედიის ცნობით, ბინის ძარცვის ბრალდებით ორი ქართველი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => dzarcva [2] => saqartvelos-moqalaqeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187209 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => dzarcva [2] => saqartvelos-moqalaqeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187209 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 312 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => dzarcva [2] => saqartvelos-moqalaqeebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => dzarcva [2] => saqartvelos-moqalaqeebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187209) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (495,312,7911) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187207 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 17:36:55 [post_date_gmt] => 2017-11-14 13:36:55 [post_content] => თურქეთში არალეგალი მიგრანტების გადაყვანის ბრალდებით საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები დააკავეს. თურქული მედიის ცნობით, სანაპირო დაცვის სამსახურმა ეგეოსის ზღვაში 45 მიგრანტი დააკავა, რომლებიც საბერძნეთის ტერიტორიაზე მოხვედრას რეზინის ნავებით ცდილობდნენ. 22 სირიელი მიგრანტი ბოდრუმის სანაპიროსთან აიყვანეს. მეორე ოპერაცია კი, ფეთიეს ყურეში ჩატარდა. რეზინის ნავში 23 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან ერთი ქართველი და სამი უკრაინელი აღმოჩნდა. გამოძიების ვერსიით, ისინი მიგრანტების უკანონო გადაყვანის ორგანიზატორები არიან. სანაპირო დაცვის სამსახურმა დაკავებულები ფეთიეს უსაფრთხოების სამსახურს გადასცა. თურქეთში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს

ესპანელმა სამართალდამცველებმა სპეცოპერაციის შედეგად 46 წლის ქართველი მამაკაცი დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მას 33 ბინის გაქურდვაში ედება ბრალი. პოლიციამ ეჭვმიტანილი ვალენსიაში აიყვანა. გამოძიების ცნობით, დაკავებულს ბინიდან ფული და ძვირფასეულობა მიჰქონდა, ნივთების საერთო ღირებულება კი, ასობით ათას ევროს შეადგენს. სამართალდამცველები ეჭვმიტანილის თანამზრახველებს ეძებენ. ესპანეთში, სპეცოპერაციის შედეგად, 33 ბინის გაქურდვაში ბრალდებული საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

2017 წლის ოქტომბრის მონაცემებით, გერმანიაში თავშესაფარი 15 170 ადამიანმა მოითხოვა, აქედან საქართველოს 380-მა მოქალაქემ. ინფორმაციას ამის შესახებ გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, გასულ თვეში საქართველო გერმანიაში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის მიხედვით მეცხრე ადგილზე იყო. ამ მხრივ პირველ ადგილზეა სირია – ოქტომბერში გერმანიაში თავშესაფარი 3301-მა სირიელმა მოითხოვა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სექტემბრის მაჩვენებლით, თავშესაფრის ქართველ მაძიებელთა რიცხვი გერმანიაში 262-ს შეადგენდა, აგვისტოს მონაცემებით კი – 217-ს. გერმანიას თავშესაფარი საქართველოს 380-მა მოქალაქემ სთხოვა თურქეთში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს

თურქეთში არალეგალი მიგრანტების გადაყვანის ბრალდებით საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები დააკავეს. თურქული მედიის ცნობით, სანაპირო დაცვის სამსახურმა ეგეოსის ზღვაში 45 მიგრანტი დააკავა, რომლებიც საბერძნეთის ტერიტორიაზე მოხვედრას რეზინის ნავებით ცდილობდნენ. 22 სირიელი მიგრანტი ბოდრუმის სანაპიროსთან აიყვანეს. მეორე ოპერაცია კი, ფეთიეს ყურეში ჩატარდა. რეზინის ნავში 23 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან ერთი ქართველი და სამი უკრაინელი აღმოჩნდა. გამოძიების ვერსიით, ისინი მიგრანტების უკანონო გადაყვანის ორგანიზატორები არიან. სანაპირო დაცვის სამსახურმა დაკავებულები ფეთიეს უსაფრთხოების სამსახურს გადასცა.