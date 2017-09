ევრო 2020-ის წილისყრა დაიგეგმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evro-2020 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169007 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evro-2020 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169007 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evro-2020 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evro-2020 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169007) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8747,156,462,632) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168654 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-28 18:21:57 [post_date_gmt] => 2017-09-28 14:21:57 [post_content] => გამოცემა ”მარკას” ინფორმაციით, კრიშტიანო რონალდომ ”რეალს” ხელფასის გაზრდა სთხოვა. პორტუგალიელს სურს, რომ მისი ხელფასი მინიმუმ 25 მლნ ევრო იყოს. რონალდოს სურვილია მისი ანაზღაურება იმდენივე ან მეტი იყოს, ვიდრე ნეიმარისა და ლიონელ მესის ხელფასებია. გავრცელებული ცნობებით, მესის და ნეიმარის წლიური ანაზღაურება 30 მლნ ევროა. რონალდო ”რეალში” 2009 წლიდან თამაშობს. ჩემპიონთა ლიგაზე დორტმუნდის ”ბორუსიასთან” მატჩი მისთვის ”სამეფო კლუბში” რიგით მე-400 იყო. მიმდინარე სეზონში პორტუგალიელმა 6 მატჩში 5 გოლის გატანა შეძლო. მე უფრო მეტი ხელფასი მინდა: რონალდოს მორიგი ახირება

ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში იტალიური "რომა" ბაქოში ჩავიდა "ყარაბაღთან" სათამაშოდ. აზერბაიჯანში "რომას" ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის მორიგი მატჩის წინ სასტუმროდან სტადიონზე საქართველოში რეგისტრირებული ავტობუსით მივიდნენ. ბაქოში ჩასულ რომაელ ფეხბურთელებს ქართული ნომრებით ავტობუსი ემსახურებოდა. ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეოკადრები "რომას" ოფიციალურ გვერდსა და იტალიურ მედიაში გავრცელდა. თამაში კი "რომამ" 2:1 მოიგო. https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=KuQwQSMa2Qg

რომაელებმა ბაქოში ქართული ავტობუსით იარეს (ვიდეო) ზაზა ფაჩულია NBA-ს საუკეთესო ცენტრებშია

ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის მოახლოებული სეზონის წინ, ინტერნეტგვერდმა hoopshype.com-მა ლიგის საუკეთესო ცენტრების რეიტინგი გამოაქვეყნა, კერძოდ, 30 კალათბურთელისგან შემდგარი სია. აღნიშნულ ჩამონათვალში "გოლდენ სტეიტის" ქართველი ცენტრი ზაზა ფაჩულია მოხვდა. ვებგვერდმა საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი 29-ე ადგილზე დააყენა. hoopshype.com-ის აზრით, NBA-ში საუკეთესო ცენტრების ათეული ასე გამოიყურება: 1. კარლ-ენტონი თაუნსი ("მინესოტა"), 2. ნიკოლა იოკიჩი ("დენვერი"), 3. დემარკუს კაზინსი ("ნიუ ორლეანი"), 4. რუდი გობერი ("იუტა"), 5. მარკ გასოლ ("მემფისი"), 6. ჰასან უაითსაიდი ("მაიამი"), 7. დეანდრე ჯორდანი ("კლიპერსი"), 8. მაიკლ ტერნერი ("ინდიანა"), 9. ელ ჰორფორდი ("ბოსტონი"), 10. ჯოელ ემბიდი ("ფილადელფია"). მე უფრო მეტი ხელფასი მინდა: რონალდოს მორიგი ახირება

გამოცემა "მარკას" ინფორმაციით, კრიშტიანო რონალდომ "რეალს" ხელფასის გაზრდა სთხოვა. პორტუგალიელს სურს, რომ მისი ხელფასი მინიმუმ 25 მლნ ევრო იყოს. რონალდოს სურვილია მისი ანაზღაურება იმდენივე ან მეტი იყოს, ვიდრე ნეიმარისა და ლიონელ მესის ხელფასებია. გავრცელებული ცნობებით, მესის და ნეიმარის წლიური ანაზღაურება 30 მლნ ევროა. რონალდო "რეალში" 2009 წლიდან თამაშობს. ჩემპიონთა ლიგაზე დორტმუნდის "ბორუსიასთან" მატჩი მისთვის "სამეფო კლუბში" რიგით მე-400 იყო. მიმდინარე სეზონში პორტუგალიელმა 6 მატჩში 5 გოლის გატანა შეძლო.