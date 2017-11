ევროკავშირი საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინისთვის 300 მილიონ ლარს გამოყოფს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => dafinanseba [2] => granti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182824 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => dafinanseba [2] => granti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182824 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 115 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => dafinanseba [2] => granti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => dafinanseba [2] => granti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182824) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3931,115,4160) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182841 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-01 17:44:22 [post_date_gmt] => 2017-11-01 13:44:22 [post_content] => თბილისის არჩეული მერის, კახა კალაძის ინფორმაციით, გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მზად არის თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ინვესტიციები განახორციელოს. ამის შესახებ კახა კალაძემ ჟურნალისტებს გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KFW) წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. ”ზოგადი მიმართულებები ვუთხარით, თუ რის განხორციელებას ვაპირებთ მომდევნო წლების განმავლობაში. მოვისმინეთ მათი პოზიცია, რომელი მიმართულებით აქვთ ინტერესი. მზად არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაში მიიღონ მონაწილეობა, ასევე ენერგოეფექტურობის მიმართულებით იმ შემთხვევაში, თუკი იქნება ვინმეს მხრიდან ინიციატივა ქარის სადგურების და მზის პანელების პროექტის განხორციელების. საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რაც შეეხება, როგორც ავტობუსების განახლების მიმართულებით, ასევე მეტროს სარეაბილიტაციო თანხების გამოყოფაზე გამოთქვეს მზადყოფნა. ჩვენ ფინანსთა სამინისტროსთან გავივლით კონსულტაციებს და რამდენიმე ხანში იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები პროექტებთან დაკავშირებით”, - განაცხადა კახა კალაძემ. [post_title] => KFW მზადაა თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ინვესტიცია ჩადოს 28-29 ოქტომბერს თბილისში ქართულ-სომხური სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მორიგი დიალოგი გაიმართა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების პრევენციის საკითხებს მიეძღვნა. მხარეებმა განიხილეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის ჩართულობის ასპექტები პრობლემების თავიდან აცილების კუთხით იმ პირობებში, როდესაც კავკასიის რეგიონში ორი რადიკალურად განსხვავებული ეკონომიკური კავშირი ამოქმედდა. ერთი მხრივ, ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი, მეორე მხრივ კი ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრეულება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით. პირველი კავშირის წევრი სომხეთია, ხოლო მეორე ხელშეკრულების კი - საქართველო. შესაბამისად, შეხვედრაზე განიხილეს, თუ როგორ შეიძლება, მოხდეს ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების თანხვედრა და შესაძლებლობების გამოყენება, ფაქტობრივად, ორი კონკურენტი ეკონომიკური სისტემის მეზობლობის პირობებში. ამ პროცესში ქართული და სომხური სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ უკვე შემუშავდა პოლიტიკის 5 დოკუმენტი, რომელიც ეხება ორი კონკურენტი ეკონომიკური გაერთიანების პირობებში პორბლემების თავიდან აცილების ინსტრუმენტებს. აღნიშნულ შეხვედრაზე სწორედ პროექტის ფარგლებში ქართული და სომხური მხარეების მიერ მომზადებული პოლიტიკის დოკუმენტები განიხილეს და ქვეყნების მთავრობების მიმართ რეკომენდაციები შეიმუშავეს. აღინიშნა, რომ კონკურენცია შეიცავს გამოწვევებს, მაგრამ ამავე დროს შესაძლებლობებსაც, რომელთა გამოყენებაც შეუძლია ორივე მხარის ეკონომიკურ და ბიზნეს სტრუქტურებს. პროექტი უკვე ერთი წელია, მიმდინარეობს და მის ფარგლებში უკვე მოეწყო სამოქალაქო ორგანიზაციების, ექსპერტებისა და მშვიდობის საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტების შეხვედრა პროექტს ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ახორციელებს საერთაშორისო ქსელი - გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციისათვის (Global Partnership for Prevention of Armed Conflicts www.gppac.net) და GPPAC -ს წევრი საქართველოში კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი. სომხეთში პროექტის პარტნიორია ჰელსინკის სომხეთის კომიტეტი. მომავალ წელს იგეგემება პროექტის გეოგრაფიული არეალის გაფართოება.

[post_title] => თბილისში ქართულ-სომხური სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგი გაიმართა ევროპელი მამაკაცები სპორტით უფრო მეტად არიან დაკავებულები, ვიდრე ქალები და შესაბამისად, სუსტი სქესის წარმომადგენლები ჭარბი წონით უფრო მეტად იტანჯებიან. სპორტულ აქტივობას ევროკავშირში მცხოვრები მამაკაცების 38% უთმობს დროს, ქალბატონებში კი სპორტისთვის მხოლოდ 26% იცლის. ყველაზე ნაკლებად სპორტი რუმინეთში უყვართ, ყველაზე სპორტის მოყვარეები კი ფინელები და დანიელები აღმოჩნდნენ. რაც შეეხება ჭარბ წონას, ყველაზე ნაკლები ჭარბ წონიანი მამაკაცი ჰოლანდიასა და საფრანგეთში ცხოვრობს, ხოლო ყველაზე მეტი ხორვატიაში. ევროკავშირში მაცხოვრებელი ქალბატონებიდან ყველაზე ნაკლებად წონა იტალიელებს აწუხებთ, ყველაზე მეტად კი მალტელებს. მონაცემებს ევროპის სტატისტიკური სამსახური ევროსტატი The life of women and men in Europe 2017-ზე დაყრდნობით ავრცელებს, რომელიც ქალებისა და მამაკაცების მახასიათებლებს ეძღვნება.

[post_title] => ევროპაში სპორტი კაცებს უყვართ [post_title] => KFW მზადაა თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ინვესტიცია ჩადოს

თბილისის არჩეული მერის, კახა კალაძის ინფორმაციით, გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მზად არის თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ინვესტიციები განახორციელოს. ამის შესახებ კახა კალაძემ ჟურნალისტებს გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KFW) წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. "ზოგადი მიმართულებები ვუთხარით, თუ რის განხორციელებას ვაპირებთ მომდევნო წლების განმავლობაში. მოვისმინეთ მათი პოზიცია, რომელი მიმართულებით აქვთ ინტერესი. მზად არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაში მიიღონ მონაწილეობა, ასევე ენერგოეფექტურობის მიმართულებით იმ შემთხვევაში, თუკი იქნება ვინმეს მხრიდან ინიციატივა ქარის სადგურების და მზის პანელების პროექტის განხორციელების. საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რაც შეეხება, როგორც ავტობუსების განახლების მიმართულებით, ასევე მეტროს სარეაბილიტაციო თანხების გამოყოფაზე გამოთქვეს მზადყოფნა. ჩვენ ფინანსთა სამინისტროსთან გავივლით კონსულტაციებს და რამდენიმე ხანში იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები პროექტებთან დაკავშირებით", - განაცხადა კახა კალაძემ.