ევროკავშირის პროგრამა ქართულ აუდიტორიას უფასო ონლაინ-გაკვეთილებს სთავაზობს

სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრაზე საქართველოსთვის სოფლის განვითარების პოლიტიკის საუკეთესო მოდელის პოვნისა და ევროკავშირის სოფლის განვითარების ჩარჩო პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისკენ სწრაფვის საკითხები განიხილეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღონისძიება უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ნოდარ კერესელიძემ გახსნა. შეხვედრის მონაწილეებმა სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის ეფექტიან განხორციელებაზე, 2018-2020 წლების სოფლის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიმდინარე საკითხებზე, სამომავლო გეგმებსა და გამოწვევებზე იმსჯელეს. ნოდარ კერესელიძემ ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე ორიენტირებულ სამთავრობო პროგრამებში სოფლის განვითარების ინტეგრირების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელის მოადგილის, კაიდო სირელის განცხადებით, ევროპული სახელმწიფოების მაგალითები ცხადყოფს, რომ სოფლის ეფექტიან განვითარებას მოაქვს უამრავი შესაძლებლობა, რომელიც პასუხობს ქვეყნის მოსახლეობის საჭიროებებს, კერძოდ კი, სიღარიბესთან ბრძოლას, განათლების ხარისხის ზრდას, ჯანდაცვასა და გარემოს დაცვას, ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას. სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მხარდაჭერითა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის ხელშეწყობით ჩატარდა. [post_title] => სოფლის განვითარების ეფექტიან მოდელზე იმსჯელეს

ტერორიზმის გაზრდილი საფრთხის გამო ევროპარლამენტი ევროპულ საბჭოსთან შენგენის ზონაში მგზავრობის წესების გასამკაცრებლად მოლაპარაკებებს იწყებს. ამ წინადადებით ევროკომისიამ საკანონმდებლო ორგანოს მიმართა და ევროპარლამენტმა მოლაპარაკებების დასაწყებად მანდატი დღეს მიიღო. კენჭისყრა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების, მართლმსაჯულებისა და საშინაო საკითხების კომიტეტში შედგა. რეგულაციას მხარი დაუჭირა კომიტეტის უმრავლესობამ. ევროპარლამენტის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად, სამგზავრო ნებართვის აღება მოუწევთ მესამე ქვეყნის მოლაქეებს, რომლებიც ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით სარგებლობენ და სავიზო ვალდებულებისგან გათავუსუფლებული არიან. სამგზავრო ნებართვის აღების ღირებულება 10 ევრო იქნება. გადასახადისგან გათავისუფლებული იქნებიან სტუდენტები, ევროკავშირის მოქალაქეების ოჯახის ნათესავები, 18 წლამდე ასაკის პირები. ელექტრონული აპლიკაციის ავტორიზაცია 72 საათში მოხდება და მისი გამოყენების ვადა იქნება სამი წელი. მესამე ქვეყნების მოქალაქეების მონაცემს ევროპოლის, ინტერპოლის შენგენის საინფორმაციო სისტემის შესაბამისი ორგანოები შეამოწმებენ. განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოხდება აპლიკანტის გასაუბრებაზე დაბარება. უარის მიღების დროს, სამგზავრო დოკუმენტის მიღების მსურველი პირი დეტალურ განმარტებას მიიღებს. [post_title] => ტერორიზმის გაზრდილი საფრთხის გამო შესაძლოა შენგენის ზონაში მგზავრობის წესები გამკაცრდეს

"საქართველოში მიღწეული პროგრესი აშკარაა, თუმცა, მზად ვართ რეფორმების გასაგრძელებლად," - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა. კომიტეტის ფარგლებში საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, ასოცირების დღის წესრიგსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებულ სამიტზე ისაუბრეს. "ველოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს. ჩვენ გვაქვს მიზანი, წარმატებას მივაღწიოთ 6 მიმართულებით: გვსურს მეტი ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან, დიალოგის გაქაქტიურება სექტორალური თანამშრომლობის მიმართულებით, ფიზიკური ინგეგრაცია კომუნიკაციისა და ენერგეტიკულ სფეროებში, განათლებისა და სოციალურ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურება," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. [post_title] => ევროსტრუქტურებთან მეტი ინტეგრაცია გვსურს - მიხეილ ჯანელიძე

სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრაზე საქართველოსთვის სოფლის განვითარების პოლიტიკის საუკეთესო მოდელის პოვნისა და ევროკავშირის სოფლის განვითარების ჩარჩო პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისკენ სწრაფვის საკითხები განიხილეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღონისძიება უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ნოდარ კერესელიძემ გახსნა. შეხვედრის მონაწილეებმა სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის ეფექტიან განხორციელებაზე, 2018-2020 წლების სოფლის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიმდინარე საკითხებზე, სამომავლო გეგმებსა და გამოწვევებზე იმსჯელეს. ნოდარ კერესელიძემ ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე ორიენტირებულ სამთავრობო პროგრამებში სოფლის განვითარების ინტეგრირების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელის მოადგილის, კაიდო სირელის განცხადებით, ევროპული სახელმწიფოების მაგალითები ცხადყოფს, რომ სოფლის ეფექტიან განვითარებას მოაქვს უამრავი შესაძლებლობა, რომელიც პასუხობს ქვეყნის მოსახლეობის საჭიროებებს, კერძოდ კი, სიღარიბესთან ბრძოლას, განათლების ხარისხის ზრდას, ჯანდაცვასა და გარემოს დაცვას, ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას. სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მხარდაჭერითა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის ხელშეწყობით ჩატარდა. 