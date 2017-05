ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 33%-ით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => eqsporti [2] => importi [3] => vachroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132431 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => eqsporti [2] => importi [3] => vachroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132431 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1645 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => eqsporti [2] => importi [3] => vachroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => eqsporti [2] => importi [3] => vachroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132431) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1779,2345,1645,8716) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131847 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 17:40:45 [post_date_gmt] => 2017-05-17 13:40:45 [post_content] => ინდონეზიას საქართველოდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი სურს. საკითხზე ქვეყნის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ფადლი ზონმა განაცხადა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე შეხვდა. კერესელიძემ ყურადღება ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე გაამახვილა. ინდონეზიას სურს განახორციელოს თხილისა და კაკლოვანი კულტურების, მინერალური წყლებისა და უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების იმპორტი. საუბარი ასევე შეეხო ინდონეზიიდან საქართველოში ყავისა და ტროპიკული ხილის იმპორტის შესაძლებლობებს. ინდონეზია საქართველოდან თხილსა და ბოსტნეულის წვენებს გაიტანს

ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა. 2017 წლის პირველ 4 თვეში ქვეყანამ მეზობლებისგან უკვე 887 მლნ კვტ.საათამდე ელექტროენერგია შეიძინა, რაც 1.8-ჯერ მეტია 2016 წლის მთლიან მონაცემზე. იმპორტი მაღალ მაჩვენებელზე შენარჩუნდა აპრილშიც. ესკო-ს მონაცემებით, ელექტროენერგია სამივე მეზობელი ქვეყნიდან შევიძინეთ: მათ შორის რუსეთიდან 17.82 მლნ კვტ/სთ, აზერბაიჯანიდან 88.25 მილიონი და სომხეთიდან 40.46 მლნ კვტ.სთ. იმპორტის ასეთ მკვეთრ ზრდას ენერგეტიკის სამინისტროში რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან, მათ შორის არის ცივი ზამთარი, რის გამოც ბუნებრივი აირის დღიური მოხმარება უპრეცედენტოდ მაღალი იყო. იმპორტის ზრდაზე გავლენა მოახდინა აფხაზეთის მომარაგებამ (ენგურჰესის გაჩერების გამო), ასევე "ჯორჯიან მაგანეზის" გაზრდილმა მოთხოვნამ - ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა სრული დატვირთვით მუშაობდა, რაც ექსპორტის მაჩვენებლებზეც აისახა. ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა

2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3.091 მლრდ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 17 პროცენტით მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, უცხოეთის ბაზრებზე ექსპორტის მოცულობამ 788 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ზრდა 30%-ია. მხოლოდ აპრილში ექსპორტით 212 მლნ დოლარის პროდუქცია გავიდა, რაც წლის მაქსიმუმია. ამავე პერიოდში იმპორტი 2.303 მლრდ აშშ დოლარი იყო (13 პროცენტით მეტი). საქსტატის ცნობითვე, უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-აპრილში 1.515 მლრდ აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49 პროცენტი შეადგინა. აპრილში ექსპორტით 212 მლნ დოლარის პროდუქცია გავიდა ინდონეზიას საქართველოდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი სურს. საკითხზე ქვეყნის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ფადლი ზონმა განაცხადა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე შეხვდა. კერესელიძემ ყურადღება ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე გაამახვილა. ინდონეზიას სურს განახორციელოს თხილისა და კაკლოვანი კულტურების, მინერალური წყლებისა და უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების იმპორტი. საუბარი ასევე შეეხო ინდონეზიიდან საქართველოში ყავისა და ტროპიკული ხილის იმპორტის შესაძლებლობებს.