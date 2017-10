“ევროკავშირში 90 ათასამდე ადამიანმა იმოგზაურა”– ევროკავშირის ელჩი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => uvizo-mimosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180745 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => uvizo-mimosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180745 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 115 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => uvizo-mimosvla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => uvizo-mimosvla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180745) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (115,1723) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179770 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 14:33:16 [post_date_gmt] => 2017-10-24 10:33:16 [post_content] => ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინტერნეტპროგრამა - "კულტურა და შემოქმედებითობა", ქართველ მომხმარებელს ახალ უფასო ონლაინ-კურსებს სთავაზობს. პროგრამის ორგანიზატორების ინფორმაციით, მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტებისა და ექსპერტების ინტერაქტიული გაკვეთილები დღეისათვის ყველაზე აქტუალურ და მნიშვნელოვან მიმართულებებს ეხება. კურსების გავლა დაინტერესებულ პირებს დაეხმარება, შეისწავლონ, როგორ მიიზიდოთ ფულადი სახსრები და რესურსები საკუთარი პროექტების განსახორციელებლად; როგორ განავითარონ კულტურული ინიციატივები და მოახდინოთ მათი რეალიზება ბიზნესში; როგორ განათავსოთ მედიასა და სოციალურ ქსელებში ინფორმაცია მათთვის ხელსაყრელად და სხვა. „თითოეულ კურსში მრავლადაა მოყვანილი ამა თუ იმ იდეის რეალიზების მაგალითი, დამატებითი ინფორმაცია, ცხრილები და განმარტებები. ყველას, ვინც გაივლის და წარმატებით დაასრულებს ონლაინ-კურსებს, ევროკავშირის პროგრამის სერტიფიკატები გადაეცემა. ეს ხელს შეუწყობს როგორც ახალგაზრდა კანდიდატებს, რომლებიც მხოლოდ ახლა იწყებენ კარიერას და სურთ რეზიუმე გაიუმჯობესონ, ასევე იმ სპეციალისტებსაც, რომლებიც უკვე მუშაობენ კულტურულ მენეჯმენტში“, –აცხადებენ პროგრამის ორგანიზატორები. მათივე ინფორმაციით, კურსის – "DIGITAL-კომუნიკაციები", განმავლობაში შეისწავლიან, როგორ ჩამოაყალიბონ და წარმატებით განახორციელონ ონლაინ-კომუნიკაციის სტრატეგია. ამ კურსის ლექტორია ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის „კულტურა და შემოქმედებითობა" სპეციალისტი ანასტასია ნურჟინსკაია. „ანასტასია ნურჟინსკაია უკვე 15 წელია ატარებს მასშტაბურ საინფორმაციო კამპანიებს კულტურული ინდუსტრიების განვითარების, რეფორმების განხორციელებისა და სოციალური ცვლილებების მიმართულებით. ექსპერტი სამი ლექციის განმავლობაში მოგითხრობთ ვებსაიტების მენეჯმენტზე, სოციალური ქსელების ეფექტურად გამოყენებაზე; შეგასწავლით, როგორ შეიძლება გახადოთ კონტენტი მიმზიდველი და სასარგებლო ინტერნეტაუდიტორიისთვის“, – აცხადებენ ორგანიზატორები. (DIGITAL-კომუნიკაციების კურსის დაწყება: https://www.culturepartnership.eu/publishing/digital-communication) კურსი "კულტურული სტრატეგიები" ოთხი ლექციისგან შედგება. მისი გავლა დაინტერესებულ პირებს დაეხმარებათ დაეხმარებათ, აითვისოთ, როგორ იქმნება სტრატეგია კულტურული ორგანიზაციისთვის, როგორ დგება დოკუმენტაცია, რომელიც რეალურ ეფექტს იძლევა. კურსს უძღვება ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის "კულტურა და შემოქმედებითობა" სპეციალისტი რანგარ სიილი, რომელიც ათ წელზე მეტია სახელმწიფო, არაკომერციულ და ბიზნესორგანიზაციებთან მუშაობს. ლექციებზე სპეციალისტი ორგანიზაციის საქმიანობის ანალიზის, მათი პოტენციალის გაზომვისა და მუშაობის ეფექტურობის ახალ მეთოდებზე გაამახვილებს ყურადღებას. ("კულტურული სტრატეგიების" კურსის დაწყება: https://www.culturepartnership.eu/publishing/cultural-strategy) „კურსი ფინანსების მოსაზიდად "ფანდრაიზინგის სტრატეგიები" ”როგორ უნდა მოძებნოთ ფინანსური დონორები საკუთარი პროექტების განსახორციელებლად კულტურის სფეროში და როგორ უნდა დაამყაროთ მათთან ხანგრძლივი თანამშრომლობა — ამის თაობაზე ოთხი ლექციის განმავლობაში გესაუბრებათ ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის "კულტურა და შემოქმედებითობა" ხელმძღვანელი ტიმ უილიამსი. ის უკვე 20 წელზე მეტია ხელმძღვანელობს საერთაშორისო პროექტებს კულტურულ სექტორში. ექსპერტი გიამბობთ დაფინანსების მოძიებისა და მიზიდვის ძირითად ეტაპებზე, დაწყებული კვლევებითა და აუცილებელი დონორების შერჩევით, დასრულებული პირადი კონტაქტების დამყარებით“, – აცხადებენ ორგანიზატორები. ("ფანდრაიზინგის სტრატეგიების" კურსის დაწყება:https://www.culturepartnership.eu/publishing/fundraising-strategy) მათივე ინფორმაციით, კურსი – "შემოქმედებით ეკონომიკაში ფასეულობების შექმნა", მსმენელებს შემოთავაზებული ექვსი ლექცია შესაძლებლობას მისცემს გაერკვნენ კრეატიული ეკონომიკის ძირითად ელემენტებში და ასევე შეისწავლონ, თუ რა არის მნიშვნელოვანი კულტურული პროექტის ჩამოსაყალიბებლად. კურსის ლექტორია სააგენტო PPV Knowledge Networks-ის ეკონომიკური განვითარების დირექტორი ვლადიმირ ვორობეი. ("შემოქმედებით ეკონომიკაში ფასეულობების შექმნის" კურსის დაწყება:https://www.culturepartnership.eu/publishing/creating-value-in-creative-economy) მათივე ინფორმაციით, კურსის – "კულტურული ჟურნალისტიკა", ხელმძღვანელია ცნობილი ბრიტანელი ჟურნალისტი და კრიტიკოსი მაია ჯაგი, რომელიც უკვე 25 წელია თანამშრომლობს The Guardian-თან, Financial Times-თან, Economist-თან და სხვა მსოფლიო სახელის მქონე. ("კულტურული ჟურნალისტიკის" კურსის დაწყება:https://www.culturepartnership.eu/publishing/cultural-journalism-course) კურსის – "კომუნიკაციები“, ხუთი ლექცია მსმენელებს დაეხმარება ისწავლონ, თუ როგორ უნდა შეუწყონ ხელი უფრო ეფექტურად მატი პროექტის წინსვლას. „ევროკავშირის პროგრამის ექსპერტი კომუნიკაციების განხრით ანდრეი კულაკოვი იმ ძირითად წესებსა და რეკომენდაციებზე გიამბობთ, რომლებიც მედიასთან და სხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან სამუშაოდაა საჭირო. ("კომუნიკაციების" კურსის დაწყება: https://www.culturepartnership.eu/publishing/communication-course). ევროკავშირის პროგრამა ქართულ აუდიტორიას უფასო ონლაინ-გაკვეთილებს სთავაზობს

შენგენის ზონაში მგზავრობის წესები, შესაძლოა, გამკაცრდეს. ეს ინიციატივა ევროკომისიიდან წამოვიდა. ევროკავშირის წევრების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ აუცილებელია რეგულაციები გამკაცრდეს და საზღვრის დაცვა ამ ფორმით მოხდეს. მთავარი გამოწვევა, რის წინაშეც ორგანიზაცია დგას – ტერიტორიზმია. მათი თქმით, გამაცრებული რეგულაციებით, ისინი ამ საფრთხის შემცირებას შეძლებენ. საუბარია სამგზავრო დოკუმენტის აღებაზე, რომელიც ელექტრონული ვერსიით იქნება წარმოდგენილი. დოკუმენტის შესავსებად აუცილებელია შემდეგი ინფორმაცია: საცხოვრებელი ადგილი, დაბადების ადგილი, საპასპორტო მონაცემები, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერები, რომელ ქვეყანაში აპირებს პირი წასვლას, რამდენი ხნით და რომელ სასტუმროში დაბინავდება. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, დოკუმენტის შევსების შემდეგ, პირს გასაუბრებაზე დაიბარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებს აღნიშნულ დოკუმენტზე თანხმობას. ძირითად შემთხვევაში კი ონლაინ აპლიკაცია 72 საათში დადასტურდება. მისი საფასური 10 ევრო იქნება, ვადა კი - 3 წელი. ახალი წესები უკლებლივ ყველა ქვეყანაზე გავრცელდება. როგორც ევროპარლამენტარმა ანა მომეშმა „საზოგადოებრივ მაუწყებელთან განაცხადა, ეს არ არის სავიზო ვალდებულება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამსახურებმა უნდა იცოდნენ ვინ აპირებს მოგზაურობას შენგენის ზონაში. „ყველა პირი ვალდებული იქნება მონაცემები სამგზავრო ნებართვის ელექტრონულ ვერსიაში განათავსოს. მონაცემებს ევროპოლის, ინტერპოლისა და შენგენის საინფორმაციო სისტემის შესაბამისი ორგანოები გადაამოწმებენ. ეს არის ამერიკული მოდელის მსგავსი სისტემა.პროცესი იქნება სწრაფი. ევროპარლამენტი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ახალი წესებით არ მოხდება მოქალაქეების უფლებების შელახვა და დაცული იქნება მათი პირადი ინფორმაცია",– განაცხადა ევროპარლამენტარმა ანა მომეშმა. მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ გადაწყვეტილება ევროპარლამენტმა გუშინ მიიღო. ამასთან დაკავშირებით, კენჭისყრა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების, მართლმსაჯულებისა და საშინაო საკითხების კომიტეტში შედგა. რეგულაციას მხარი კომიტეტის უმრავლესობამ დაუჭირა. ახალი წესები და რეგულაციები, შესაძლოა ძალაში, 2020 წლისთვის შევიდეს. "ფორტუნამ" სცადა გაერკვია, რა ინფორმაცია აქვთ ამასთან დაკავშირებით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ გაგზავნილ კითხვებზე პასუხებს ამ დრომდე ველოდებით. უფრო დეტალურ ინფორმაციას, უწყებიდან პასუხების მიღებისთანავე შემოგთავაზებთ. რა დამატებითი დოკუმენტები დაგჭირდებათ შენგენის ზონაში მოგზაურობისთვის

სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრაზე საქართველოსთვის სოფლის განვითარების პოლიტიკის საუკეთესო მოდელის პოვნისა და ევროკავშირის სოფლის განვითარების ჩარჩო პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისკენ სწრაფვის საკითხები განიხილეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღონისძიება უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ნოდარ კერესელიძემ გახსნა. შეხვედრის მონაწილეებმა სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის ეფექტიან განხორციელებაზე, 2018-2020 წლების სოფლის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიმდინარე საკითხებზე, სამომავლო გეგმებსა და გამოწვევებზე იმსჯელეს. ნოდარ კერესელიძემ ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე ორიენტირებულ სამთავრობო პროგრამებში სოფლის განვითარების ინტეგრირების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელის მოადგილის, კაიდო სირელის განცხადებით, ევროპული სახელმწიფოების მაგალითები ცხადყოფს, რომ სოფლის ეფექტიან განვითარებას მოაქვს უამრავი შესაძლებლობა, რომელიც პასუხობს ქვეყნის მოსახლეობის საჭიროებებს, კერძოდ კი, სიღარიბესთან ბრძოლას, განათლების ხარისხის ზრდას, ჯანდაცვასა და გარემოს დაცვას, ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას. სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მხ [post_title] => სოფლის განვითარების ეფექტიან მოდელზე იმსჯელეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soflis-ganvitarebis-efeqtian-modelze-imsjeles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 16:08:03 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 12:08:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177533 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179770 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 14:33:16 [post_date_gmt] => 2017-10-24 10:33:16 [post_content] => ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინტერნეტპროგრამა - "კულტურა და შემოქმედებითობა", ქართველ მომხმარებელს ახალ უფასო ონლაინ-კურსებს სთავაზობს. პროგრამის ორგანიზატორების ინფორმაციით, მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტებისა და ექსპერტების ინტერაქტიული გაკვეთილები დღეისათვის ყველაზე აქტუალურ და მნიშვნელოვან მიმართულებებს ეხება. კურსების გავლა დაინტერესებულ პირებს დაეხმარება, შეისწავლონ, როგორ მიიზიდოთ ფულადი სახსრები და რესურსები საკუთარი პროექტების განსახორციელებლად; როგორ განავითარონ კულტურული ინიციატივები და მოახდინოთ მათი რეალიზება ბიზნესში; როგორ განათავსოთ მედიასა და სოციალურ ქსელებში ინფორმაცია მათთვის ხელსაყრელად და სხვა. „თითოეულ კურსში მრავლადაა მოყვანილი ამა თუ იმ იდეის რეალიზების მაგალითი, დამატებითი ინფორმაცია, ცხრილები და განმარტებები. ყველას, ვინც გაივლის და წარმატებით დაასრულებს ონლაინ-კურსებს, ევროკავშირის პროგრამის სერტიფიკატები გადაეცემა. ეს ხელს შეუწყობს როგორც ახალგაზრდა კანდიდატებს, რომლებიც მხოლოდ ახლა იწყებენ კარიერას და სურთ რეზიუმე გაიუმჯობესონ, ასევე იმ სპეციალისტებსაც, რომლებიც უკვე მუშაობენ კულტურულ მენეჯმენტში“, –აცხადებენ პროგრამის ორგანიზატორები. მათივე ინფორმაციით, კურსის – "DIGITAL-კომუნიკაციები", განმავლობაში შეისწავლიან, როგორ ჩამოაყალიბონ და წარმატებით განახორციელონ ონლაინ-კომუნიკაციის სტრატეგია. ამ კურსის ლექტორია ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის „კულტურა და შემოქმედებითობა" სპეციალისტი ანასტასია ნურჟინსკაია. „ანასტასია ნურჟინსკაია უკვე 15 წელია ატარებს მასშტაბურ საინფორმაციო კამპანიებს კულტურული ინდუსტრიების განვითარების, რეფორმების განხორციელებისა და სოციალური ცვლილებების მიმართულებით. ექსპერტი სამი ლექციის განმავლობაში მოგითხრობთ ვებსაიტების მენეჯმენტზე, სოციალური ქსელების ეფექტურად გამოყენებაზე; შეგასწავლით, როგორ შეიძლება გახადოთ კონტენტი მიმზიდველი და სასარგებლო ინტერნეტაუდიტორიისთვის“, – აცხადებენ ორგანიზატორები. (DIGITAL-კომუნიკაციების კურსის დაწყება: https://www.culturepartnership.eu/publishing/digital-communication) კურსი "კულტურული სტრატეგიები" ოთხი ლექციისგან შედგება. მისი გავლა დაინტერესებულ პირებს დაეხმარებათ დაეხმარებათ, აითვისოთ, როგორ იქმნება სტრატეგია კულტურული ორგანიზაციისთვის, როგორ დგება დოკუმენტაცია, რომელიც რეალურ ეფექტს იძლევა. კურსს უძღვება ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის "კულტურა და შემოქმედებითობა" სპეციალისტი რანგარ სიილი, რომელიც ათ წელზე მეტია სახელმწიფო, არაკომერციულ და ბიზნესორგანიზაციებთან მუშაობს. ლექციებზე სპეციალისტი ორგანიზაციის საქმიანობის ანალიზის, მათი პოტენციალის გაზომვისა და მუშაობის ეფექტურობის ახალ მეთოდებზე გაამახვილებს ყურადღებას. ("კულტურული სტრატეგიების" კურსის დაწყება: https://www.culturepartnership.eu/publishing/cultural-strategy) „კურსი ფინანსების მოსაზიდად "ფანდრაიზინგის სტრატეგიები" ”როგორ უნდა მოძებნოთ ფინანსური დონორები საკუთარი პროექტების განსახორციელებლად კულტურის სფეროში და როგორ უნდა დაამყაროთ მათთან ხანგრძლივი თანამშრომლობა — ამის თაობაზე ოთხი ლექციის განმავლობაში გესაუბრებათ ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის "კულტურა და შემოქმედებითობა" ხელმძღვანელი ტიმ უილიამსი. ის უკვე 20 წელზე მეტია ხელმძღვანელობს საერთაშორისო პროექტებს კულტურულ სექტორში. ექსპერტი გიამბობთ დაფინანსების მოძიებისა და მიზიდვის ძირითად ეტაპებზე, დაწყებული კვლევებითა და აუცილებელი დონორების შერჩევით, დასრულებული პირადი კონტაქტების დამყარებით“, – აცხადებენ ორგანიზატორები. ("ფანდრაიზინგის სტრატეგიების" კურსის დაწყება:https://www.culturepartnership.eu/publishing/fundraising-strategy) მათივე ინფორმაციით, კურსი – "შემოქმედებით ეკონომიკაში ფასეულობების შექმნა", მსმენელებს შემოთავაზებული ექვსი ლექცია შესაძლებლობას მისცემს გაერკვნენ კრეატიული ეკონომიკის ძირითად ელემენტებში და ასევე შეისწავლონ, თუ რა არის მნიშვნელოვანი კულტურული პროექტის ჩამოსაყალიბებლად. კურსის ლექტორია სააგენტო PPV Knowledge Networks-ის ეკონომიკური განვითარების დირექტორი ვლადიმირ ვორობეი. ("შემოქმედებით ეკონომიკაში ფასეულობების შექმნის" კურსის დაწყება:https://www.culturepartnership.eu/publishing/creating-value-in-creative-economy) მათივე ინფორმაციით, კურსის – "კულტურული ჟურნალისტიკა", ხელმძღვანელია ცნობილი ბრიტანელი ჟურნალისტი და კრიტიკოსი მაია ჯაგი, რომელიც უკვე 25 წელია თანამშრომლობს The Guardian-თან, Financial Times-თან, Economist-თან და სხვა მსოფლიო სახელის მქონე. ("კულტურული ჟურნალისტიკის" კურსის დაწყება:https://www.culturepartnership.eu/publishing/cultural-journalism-course) კურსის – "კომუნიკაციები“, ხუთი ლექცია მსმენელებს დაეხმარება ისწავლონ, თუ როგორ უნდა შეუწყონ ხელი უფრო ეფექტურად მატი პროექტის წინსვლას. „ევროკავშირის პროგრამის ექსპერტი კომუნიკაციების განხრით ანდრეი კულაკოვი იმ ძირითად წესებსა და რეკომენდაციებზე გიამბობთ, რომლებიც მედიასთან და სხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან სამუშაოდაა საჭირო. ("კომუნიკაციების" კურსის დაწყება: https://www.culturepartnership.eu/publishing/communication-course). [post_title] => ევროკავშირის პროგრამა ქართულ აუდიტორიას უფასო ონლაინ-გაკვეთილებს სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiris-programa-qartul-auditorias-ufaso-onlain-gakvetilebs-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 14:33:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 10:33:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179770 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 124 [max_num_pages] => 42 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4421288e6cfdef1c4c5bcc4efc998ffc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )