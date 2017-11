ევროკომისია Google-ის წინააღმდეგ ახალი საქმეების გამოძიების დაწყებას გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => google [1] => evrokomisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187551 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => google [1] => evrokomisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187551 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3186 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => google [1] => evrokomisia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => google [1] => evrokomisia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187551) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4713,3186) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187305 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-15 11:41:54 [post_date_gmt] => 2017-11-15 07:41:54 [post_content] => კორპორაცია Google ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგულ კამპანიას წარმატებულად აფასებს. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ რელიზშია აღნიშნული, კორპორაციასთან მიმდინარე თანამშრომლობის და სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე Google-ის წარმომადგენლებს შეხვდა. მათ შორის იყვნენ დმიტრო შოლომკო Google Ukraine-ის დირექტორი, სერგეი ბრატუსოვი Google Ukraine-ის ბრენდის ხელმძღვანელი და დიმიტრი გოლიკი Google Ireland-ის მენეჯერი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კორპორაცია Google-თან ადმინისტრაცია ორი წელია აქტიურად თანამშრომლობს. მიმდინარე წლის ზაფხულის მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვასა და მონიტორინგში Google აქტიურად მონაწილეობდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 2017-18 წლების ზამთრის კამპანიას Google-თან თანამშრომლობით ატარებს. კამპანია 19 ქვეყანას მოიცავს: გერმანია, იტალია, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, უკრაინა, ბელორუსი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, თურქეთი, ისრაელი ქუვეითი, ბაჰრეინი, საუდის არაბეთი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები. Google-თან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. „საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკვე მეორე წელია ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს კორპორაცია Google-თან, რაც Google-ის მხრიდან ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვასა და მისი ეფექტურობის გაზრდაზე აისახება. ჩვენი ბოლო კამპანიები Google-მა ძალიან წარმატებულად შეფასა. რეზულტატების გასაცნობად და მომავალი თანამშრომლობის დასაგეგმად ჩვენ დღეს საქართველოში ვმასპინძლობთ Google-ის თანამშრომლებს დუბლინის და კიევის ოფისებიდან“,-განაცხადა გიორგი ჩოგოვაძემ. საქართველოს ტურიზის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმატებულ კამპანიაზე საუბრობს Google Ukraine-ის დირექტორი დმიტრო შოლომკო. „ვფიქრობ ეს კამპანია ძალიან წარმატებული იყო. შედეგით კმაყოფილები ვართ, ტურისტების რაოდენობა საქართველოში იზრდება და ჩვენ მოწადინებულები ვართ, კიდევ უფრო უკეთესი რეზულტატი ვაჩვენოთ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ქვეყნის წარმოსაჩენად ნამდვილად ეფექტურ და პროფესიონალურ ინტერნეტ კამპანიას ატარებს. საქართველოს მარკეტინგული კამპანია ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და წარმატებულია მთელ პოსტსაბჭოთა კავშირში და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც თქვენი პროდუქტით უამრავი ადამიანი ინტერესდება“, -აცხადებს დმიტრო შოლომკო. Google ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგულ კამპანიას აფასებს

ევროკომისიამ საქართველოს ენერგოსექტორში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნულ დოკუმენტში ცალკე პუნქტად განხილულია ენერგეტიკის მიმართულება. კერძოდ, ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია "ენერგეტიკულ გაერთიანებაში" საქართველოს გაწევრიანებაზე. აღნიშნულ ფაქტს ევროკავშირი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, რადგან საქართველომ დაადასტურა მისი მისწრაფება გამხდარიყო ევროპული ენერგეტიკული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ენერგოსექტორში ელექტროენერგეტიკის, გაზის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების ათვისების ხელშეწყობის მიმართულებით ვალდებულებების შესრულებისათვის აქტიური სამზადისია. მუშავდება ენერგეტიკული ბაზრის მოდელი, ენერგეტიკის შესახებ კანონპროექტი, მიმდინარეობს ენერგოეფექტურობის შესახებ ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით მომზადებული პირველი ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამ წლიანი (2018-2020) სამოქმედო გეგმის პროექტის დამტკიცების პროცედურები, რომელიც წლის ბოლომდე დასრულდება. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომელიც ეხება შენობებში ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობას. სახელმწიფო მუშაობს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მარაგების შექმნის მოდელებზე და შესაბამის კანონმდებლობაზე. აღნიშნულ პროცესებში აქტიურად არიან ჩართულები ევროპელი პარტიონრები, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამა - EU4Energy Governance და "ენერგეტიკული გაერთიანების" სამდივნო ასევე, აქტიურ როლს თამაშობენ სხვა დონორი ორგანიზაციებიც. „ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან და გარკვეული შედეგები უკვე სახეზეა. ანგარიშით დასტურდება, რომ ჩვენს მიერ არჩეული გზა "ასოცირების ხელშეკრულებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით, წარმატებულია. უკვე შემუშავებულია ელექტროენერგეტიკისა და გაზის კანონის პროექტი და მიმდინარეობს მისი განხილვა სამინისტროსა და სახელმწიფო კომპანიებში. შემდეგ ეტაპზე იგეგმება კანონის განხილვაში კერძო სექტორის ჩართვა და საჯარო განხილვების მოწყობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით. კანონპროექტით დაგეგმილია ელექტროენერგიის ახალი ბაზრის მოდელის დანერგვა 2019 წლის იანვრიდან ტესტირების რეჟიმში ხოლო მისი სრულად დანერგვა 2020 წლამდე განხორციელდება", - განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩიქოვანმა. სამინისტროს ინფორმაციით, ევროკომისიის ანგარიშში ხაზგასმულია ასევე ენერგოეფექტურობის შესახებ პოლიტიკური ჩარჩოს გაძლიერების მნიშვნელობაზე. ანგარიშში მოხვდა ქარის პირველი ელექტროსადგური „ქართლის" პროექტი, რაც ჩვენი ენერგეტიკისათვის ამ სადგურის მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს და ევროკავშირი მას განახლებადი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციად მიიჩნევს. ასევე, ხაზგასმულია ქვეყნის ძალისხმევა ჰიდროპროექტების განხორციელების ხელშეწყობისა და ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობისა და ექსპორტის გაძლიერების მიზნით გადამცემი ქსელის გაძლიერების მიმართულებით. უწყების ცნობით, ანგარიშში საუბარია ასევე, "სამხრეთ გაზის დერეფანზე" და მის ფარგლებში "სამხრეთ კავკასიური მილსადენის" გაფართოების სამუშაოებზე, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. ევროკომისია კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს და ადასტურებს, რომ საქართველო საიმედო სატრანზიტო ქვეყანა და პარტნიორია და შესწევს უნარი შეასრულოს ენერგეტიკული ხიდის ფუნქცია აღმოსავლეთით მიმწოდებელ და დასავლეთით მოხმარების ბაზრებს შორის. ევროკომისია: საქართველო საიმედო სატრანზიტო ქვეყანაა

ევროკომისიის 2017 წლის ანგარიშის შესაბამისად, დადებითადაა შეფასებული, რომ საქართველო ასრულებს თავის ვალდებულებებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით განსაზღვრულ ვადებში. ანგარიშში აქცენტი კეთდება რამდენიმე სფეროზე, სადაც საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ანგარიშში ტურიზმის მიმართულებით ხაზგასმულია, რომ ის ყველაზე სწრაფად მზარდ სექტორს წარმოადგენს, 2017 წელს კი მთლიან შიდა პროდუქტში მისი წილი 7%-ს მიაღწევს. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა. ამასთან, არსებობს მოლოდინი, რომ 2017 კიდევ ერთი წელი იქნება საერთაშორისო ვიზიტორების რეკორდული რაოდენობის დაფიქსირების კუთხით. ანგარიშის თანახმად, სექტორის სწრაფი ზრდის შესანარჩუნებლად ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს სხვადასხვა სახის მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს, რომლებშიც საერთაშორისო მედიაა ჩართული, ასევე ინვესტიციები ხორციელდება ტურიზმის ინფრასტრუქტურაში. კიდევ ერთი სფერო, რომელიც ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებია. კერძოდ, აღნიშნულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონმდებლობ [post_title] => ევროკომისია, რამდენიმე სფეროს ასახელებს, სადაც საქართველომ პროგრესს მიაღწია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokomisia-ramdenime-sferos-asakhelebs-sadac-saqartvelom-progress-miaghwia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:27:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:27:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187305 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-15 11:41:54 [post_date_gmt] => 2017-11-15 07:41:54 [post_content] => კორპორაცია Google ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგულ კამპანიას წარმატებულად აფასებს. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ რელიზშია აღნიშნული, კორპორაციასთან მიმდინარე თანამშრომლობის და სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე Google-ის წარმომადგენლებს შეხვდა. მათ შორის იყვნენ დმიტრო შოლომკო Google Ukraine-ის დირექტორი, სერგეი ბრატუსოვი Google Ukraine-ის ბრენდის ხელმძღვანელი და დიმიტრი გოლიკი Google Ireland-ის მენეჯერი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კორპორაცია Google-თან ადმინისტრაცია ორი წელია აქტიურად თანამშრომლობს. მიმდინარე წლის ზაფხულის მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვასა და მონიტორინგში Google აქტიურად მონაწილეობდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 2017-18 წლების ზამთრის კამპანიას Google-თან თანამშრომლობით ატარებს. კამპანია 19 ქვეყანას მოიცავს: გერმანია, იტალია, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, უკრაინა, ბელორუსი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, თურქეთი, ისრაელი ქუვეითი, ბაჰრეინი, საუდის არაბეთი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები. Google-თან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. „საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკვე მეორე წელია ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს კორპორაცია Google-თან, რაც Google-ის მხრიდან ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვასა და მისი ეფექტურობის გაზრდაზე აისახება. ჩვენი ბოლო კამპანიები Google-მა ძალიან წარმატებულად შეფასა. რეზულტატების გასაცნობად და მომავალი თანამშრომლობის დასაგეგმად ჩვენ დღეს საქართველოში ვმასპინძლობთ Google-ის თანამშრომლებს დუბლინის და კიევის ოფისებიდან“,-განაცხადა გიორგი ჩოგოვაძემ. საქართველოს ტურიზის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმატებულ კამპანიაზე საუბრობს Google Ukraine-ის დირექტორი დმიტრო შოლომკო. „ვფიქრობ ეს კამპანია ძალიან წარმატებული იყო. შედეგით კმაყოფილები ვართ, ტურისტების რაოდენობა საქართველოში იზრდება და ჩვენ მოწადინებულები ვართ, კიდევ უფრო უკეთესი რეზულტატი ვაჩვენოთ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ქვეყნის წარმოსაჩენად ნამდვილად ეფექტურ და პროფესიონალურ ინტერნეტ კამპანიას ატარებს. საქართველოს მარკეტინგული კამპანია ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და წარმატებულია მთელ პოსტსაბჭოთა კავშირში და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც თქვენი პროდუქტით უამრავი ადამიანი ინტერესდება“, -აცხადებს დმიტრო შოლომკო. 