ევროკომისია: საქართველო საიმედო სატრანზიტო ქვეყანაა

ევროკომისიის 2017 წლის ანგარიშის შესაბამისად, დადებითადაა შეფასებული, რომ საქართველო ასრულებს თავის ვალდებულებებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით განსაზღვრულ ვადებში. ანგარიშში აქცენტი კეთდება რამდენიმე სფეროზე, სადაც საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ანგარიშში ტურიზმის მიმართულებით ხაზგასმულია, რომ ის ყველაზე სწრაფად მზარდ სექტორს წარმოადგენს, 2017 წელს კი მთლიან შიდა პროდუქტში მისი წილი 7%-ს მიაღწევს. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა. ამასთან, არსებობს მოლოდინი, რომ 2017 კიდევ ერთი წელი იქნება საერთაშორისო ვიზიტორების რეკორდული რაოდენობის დაფიქსირების კუთხით. ანგარიშის თანახმად, სექტორის სწრაფი ზრდის შესანარჩუნებლად ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს სხვადასხვა სახის მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს, რომლებშიც საერთაშორისო მედიაა ჩართული, ასევე ინვესტიციები ხორციელდება ტურიზმის ინფრასტრუქტურაში. კიდევ ერთი სფერო, რომელიც ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებია. კერძოდ, აღნიშნულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონმდებლობაში ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მომზადდა DCFTA-ით განსაზღვრულ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით. ასევე ის, რომ 2016 წლის ბოლოს საქართველომ და ევროკავშირმა განაახლეს DCFTA-ში შემავალი გეოგრაფიული აღნიშვნების ჩამონათვალი, რომლითაც უკვე არსებული 18 ღვინის გეოგრაფიულ აღნიშვნას ყველის 12 სახეობა და ერთი სპირტიანი სასმელი დაემატა. ევროკომისია, რამდენიმე სფეროს ასახელებს, სადაც საქართველომ პროგრესს მიაღწია ევროკომისიის 2017 წლის ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული ის სამუშაო, რომელსაც საქართველო ასრულებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით განსაზღვრულ ვადებში. ანგარიშში ხაზგასმულია რამდენიმე მიმართულება, რომელშიც საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ანგარიშში ნათქვამია, რომ ციფრული ეკონომიკისა და საზოგადოების კუთხით საქართველოს მთავრობა განაგრძობს ევროკავშირის ერთიან ციფრულ ბაზარზე ინტეგრაციის განხორციელებას - ეკონომიკური და ბიზნესშესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით. ამასთან, აღნიშნულია, რომ 2017 წლის აპრილში პარლამენტმა მიიღო კანონი „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ", რომელიც შეესაბამება ელექტრონული იდენტიფიკაციის და სანდო მომსახურებათა შესახებ (eIDAS) ევროკავშირის რეგულაციას. ევროკომისიის ანგარიშში საუბარი ასევე შეეხება კვლევების, ტექნოლოგიების განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში მიღწეულ პროგრესს, აღნიშნულია, რომ 2016 წლის აპრილის თვეში საქართველო გახდა ევროპული პროგრამის „ჰორიზონი 2020"-ის ასოცირებული წევრი. ასოცირებული წევრის სტატუსი შესაძლებლობას აძლევს ქვეყანას ხელი მიუწვდებოდეს პროგრამის ხელშეწყობის მექანიზმებზე, რომელიც გულისხმობს წინასწარი შეფასებას და ორმხრივი სწავლების დავალებებს.

ევროკომისია საქართველოში ციფრული ეკონომიკის განვითარებას აფასებს ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია და მაჩვენებლები ამ ტენდენციის გაგრძელებაზე მიუთითებს, - ამის შესახებ ევროკომისიის ანგარიშშია ნათქვამი, სადაც შეფასებულია სავაჭრო ურთიერთობების დინამიკა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტში დადებითად არის შეფასებული საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის (DCFTA) ჩათვლით. საუბარია განახლებულ 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგზე, რომელიც ნოემბრის თვეში უნდა იქნას მიღებული. „ევროკავშირის ტექნიკურ რეგულაციებსა და სტანდარტებთან პროგრესული დაახლოების შედეგად, საქართველომ შეძლო სულ უფრო და უფრო გაეზარდა მისი მონაწილეობა საერთაშორისო წარმოების ჯაჭვში. 2016 წელს, ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი იყო, მთლიანი ვაჭრობის 30%-იანი წილით (მთლიანი ექსპორტის 27%-იანი და იმპორტის 31%-იანი წილით). 2017 წლის წინასწარი მონაცემები ამ ტენდენციის გაგრძელებაზე მიუთითებს. ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანი ეტაპები იყო საქართველოს დაშვება ადგილწარმოშობის წესების შესახებ პან-ევრო-ხმელთაშუაზღვის კონვენციაზე, ისევე როგორც ევროკავშირის ბაზრის გახსნა საქართველოდან ახალი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისთვის, როგორიცაა თევზი", - ნათქვამია ანგარიშში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს რეფორმების გეგმის განხორციელების მხარდაჭერას, მათ შორის, ფინანსური რესურსებით იმისათვის რომ მოხდეს შეთახმებით განსაზღვრული სარგებლის მაქსიმალური გაზრდა. ანგარიშში დადებითად არის შეფასებული საქართველოს ეკონომიკური გარემო და აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ნეგატიური გარე ფაქტორებისა, მაკროეკონომიკური კლიმატი საქართველოში მდგრადი აღმოჩნდა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, ასევე, რომ საქართველო კვლავ მოწინავე პოზიციებზეა საერთაშორისო რეიტინგებში ბიზნეს-გარემოს თვალსაზრისით, რომელიც ხელისუფლების მიერ გატარებული მთელი რიგი რეფორმების შედეგია. დოკუმენტში ასევე საუბარია სწრაფად მზარდ პროგრესზე ტურიზმის სფეროში და აღნიშნულია, რომ საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვმა 2017 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ანგარიშის თანახმად, მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის, სახელმწიფო შესყიდვების, საბაჟო, ინტელექტუალური საკუთრების, სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ სფეროებში. ანგარიშში ხაზგასმულია საქართველოს მიერ ჯანდაცვის სფეროში გატარებული რეფორმებიც. ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე ევროკომისიის ანგარიში 2017 წლის 10 ნოემბერს გამოქვეყნდა. დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2016 წლის დეკემბრიდან 2017 წლის ბოლომდე და მასში შეფასებულია საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების პროგრესი.

ევროკომისია: ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია 