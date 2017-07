ევრონიუსის გადამღები ჯგუფი აჭარის შესახებ სიუჟეტებს ამზადებს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => acharis-turistuli-potenciali [2] => evroniusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149452 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => acharis-turistuli-potenciali [2] => evroniusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149452 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 449 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => achara [1] => acharis-turistuli-potenciali [2] => evroniusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => achara [1] => acharis-turistuli-potenciali [2] => evroniusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149452) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,12921,16965) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149201 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 12:43:30 [post_date_gmt] => 2017-07-26 08:43:30 [post_content] => აჭარის ახალი საიმიჯო ვიდეორგოლები Euronews-ის გარდა უკვე BBC-ის ეთერში ტრიალებს. ერთი თვის განმავლობაში რეგიონის საზღვაო და სამთო ტურისტულ პროდუქტებს აქტიური სატელევიზიო რეკლამით მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში გაიცნობენ. რაც შეეხება სატელევიზიო რეკლამას ევრონიუსზე ის სექტემბერის ბოლომდე იტრიალებს. ორივე სატელევიზიო არხი ჯამში 158 ქვეყანას დაფარავს, მათ შორისაა ის ქვეყნები, სადაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი აქტიურ რეკლამას სხვადასახვა პიარ და მარკეტინგული აქტივობებით ანხორციელებს. „2017 წლის სარეკლამო კამპანიებს აქვს 17 სამიზნე ბაზარი. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს ამდენი სამიზნე ქვეყანა აქვს. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ მსოფლიოში ყველაზე რეიტინგული მედია პლატფორმები შეგვერჩია და ბუნებრივია, სხვებთან ერთად ასეთია BBC/ EURONEWS. ორივე მათგანი ფარავს ჩვენს სამიზნე ქვეყნებს. ხელშეკრულებების თანახმად ტელეკომპანიები ასევე მოამზადებენ სიუჯეტებს აჭარის შესახებ, სადაც ჩვენი ტურისტული პოტენციალი იქნება წარმოჩენილი. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სარეკლამო სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც ტურისტების მოზიდვასთან ერთად, ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას ისახავს მიზნად“, - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. ერთ-ერთი საიმიჯო ვიდეორგოლი " მე ვარ ბათუმი": https://www.youtube.com/watch?v=KbeXfg9CZ-c [post_title] => აჭარის ახალი ვიდეორგოლები უკვე BBC-ის ეთერშიც ტრიალებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharis-akhali-videorgolebi-ukve-bbc-is-etershic-trialebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 12:43:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 08:43:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148156 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-21 18:00:45 [post_date_gmt] => 2017-07-21 14:00:45 [post_content] => „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ აგრძელებს კვლევას აჭარაში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ. ამჯერად ორგანიზაცია 2013 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 30 იანვრის ჩათვლით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ სიმბოლურ ფასად (ერთ ლარად) გასხვისებული ქონებით დაინტერესდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით, 2013-2017 წლებში აჭარის მთავრობამ პირდაპირი მიყიდვის წესით, სიმბოლურ ფასად (1 ლარად) 23 ობიექტი გაასხვისა. მათივე თქმით, ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით (2010 წელს მიღებული კანონით) მთავრობის თავმჯდომარეს ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით გადაეცა ექსკლუზიური უფლებამოსილება, შესაბამისად, მას შეუძლია, თავისი შეხედულემისამებრ, აირჩიოს ქონების მიყიდვის ფორმა და სუბიექტიც. ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით, გასხვისებული ობიექტებიდან ყველაზე მეტი - 11 ობიექტი 2013 წელს გასხვისდა (ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში გასხვისდა 30 849,6 კვ/მ შენობა-ნაგებობება და მასზე მიმაგრებული 76 015 კვ/მ არასასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები). საინვესტიციო თანხის ოდენობამ ამ წელს ჯამში შეადგინა 5 231 600 ლარი, აქედან 9 ობიექტის საინვისტიციო თანხა შეადგენდა მხოლოდ 731 600 ლარს. 2014 წელს ქონების სიმბოლურ თანხად ერთ ლარად გასხვისების მხოლოდ ერთი ფაქტი იყო, ხოლო 2015 წელს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ კანონით მინიჭებული ესკლუზიური უფლებამოსილება სამჯერ გამოიყენა. ამ წლებში აჭარის მთავრობამ 1 ლარად ჯამში 16 730 კვ.მ მიწის ნაკვეთები გაასხვისა ოთხ კომპანიაზე, რის სანაცვლოდან მთავრობამ და ბათუმის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სანაცვლო მიწის ნაკვეთი, ახალაშენებულ კორპუსებში 3075 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი და 1 200 000 ლარის ინვესტიის განხორციელების პირობა მიიღო. 2016 წელს, აჭარის მთავრობამ 10 ათას კვადრატულ მეტრამდე ქონება სიმბოლურ ფასად - 1 ლარად სულ 4 კომპანიას გადასცა, ჯამში 10 მილიონი დოლარისა და 950 ათასი ლარის ინვესტიციის განხორციელების პირობით ამავე წელს რამდენიმე ობიექტი გადაეცა სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას” ტექნიკური მიზნებისთვის (ელექტროგადამცემი ხაზების გასაყვანად და სატრანსპორტო პუნქტის განსათავსებლად). 2017 წლის იანვრის მონაცემებით კი აჭარის მთავრობამ 2 კომპანიას გადასცა 6,396 კვ.მ-ის მიწის ნაკვეთები 730 ათასი ლარის ინვესტიციის განხორციელების პირობით. მათ შორის 2017 წლის 10 იანვარს შპს “ახალსოფლის ცისტრუსის კომბინატს” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახლსოფელში მდებარე 2616,54კვ/მ შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 5 440ვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი გადაეცა შემდეგი ვალდებულებით: ციტრუსის დამახარისხებელი ხაზის (სიმძლავრით არანაკლებ 7 ტ/სთ წვენის საამქროს ამოქმედება, პლასტმასის და მუყაოს ყუთების მწარმოებელი დაზგის მონტაჟი, სამიცივრე მეურნეობის ამოქმედება, ახალსოფლის ციტრუსკომბიმატზე დაკისრებული 20 000 ლარის გადახდა, 640 000 ლარის ინვესტიიცის განხორციელება,პროფილის 20 წლით შენარჩუნება, მინიმუმ რვა მოქალაქის დასაქმება. შპს “სკოლა ნიკეს” 2017 წლის 17 იანვარს 1 ლარად ბათუმში, ლერმონტოვის ქუჩა #96-ში მდებარე საბავშო ბაღის მიმდებარედ არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 956 კვ/მ გადაეცა 50 000 ლარის ინვესტიციის განხორციელებისა და სპორტული მოედნის და სკვერის უვადოდ შენარჩუნების პირობით. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, 2013-2017 წწ აჭარაში სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გაცემული ქონების კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ კომპანიებს, რომელთაც გადასცეს სიმბოლურ ფასად ქონება, ზოგ შემთხვევაში მნიშნელოვანი ინვესტიციების განხორციელების პირობა არ ჰქონიათ. ამასთან, გამომდინარე იქიდან, რომ ბათუმში ბინათმშენებლობის ბუმია, დეველოპერული კომპანიებისთვის არასასოფლო ნაკვეთის სიმბოლურ ფასად გასხვისება აჩენს ეჭვებს, ვარაუდებს კორუფციაზე და ასევე იმაზე, რომ ქონების მიმღების განსაზღვრა დაფუძნებული იყო მიკერძოებულ შერჩევაზე. ”სასურველია, ქონება გასხვისდეს კონკურენტუნარიან გარემოში და პროცესი უფრო გამჭვირვალე იყოს. ამასთან, სახელმწიფო ქონების სიმბოლურ ფასად პირდაპირ მიყიდვასთან დაკავშირებული პრობლემების ნაწილი გამომდინარეობს არასრულყოფილი რეგულირებიდან. შესაბამისად პრობლემის გამოსწორებისთვის აუცილებელია მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწა და პასუხისმგებელი პირების ანგარიშვალდებულების ზრდა”, - განმარტავენ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოში”. [post_title] => რამდენი ობიექტი გასხვისდა აჭარაში ერთ ლარად? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdeni-obieqti-gaskhvisda-acharashi-ert-larad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 18:02:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 14:02:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148156 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147718 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 12:09:13 [post_date_gmt] => 2017-07-20 08:09:13 [post_content] => ივნისში, აჭარაში ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში ვიზიტორების განსაკუთრებული მატებაა. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი პირველია იმ ტურისტულ ადგილებს შორის, რომელსაც ივნისში ყველაზე მეტი 33 891 ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც 31%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ბოტანიკური ბაღის სტუმრების რაოდენობა გაზრდილია 6 თვის მონაცემებითაც. 2017 წლის, იანვარ-ივნისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ბაღში 6%-ით მეტი, 75 660 ვიზიტორი იმყოფებოდა. ბოტანიკური ბაღი ბათუმიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს და საუკეთესო საშუალებაა მსოფლიოს თითქმის ყველა კონტინენტისთვის დამახასიათებელ მცენარეებში დასვენება-სეირნობისთვის. ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია ბათუმის დელფინარიუმშიც, რომელსაც ივნისში 19 586 ადამიანი სტუმრობდა. ივნისის მონაცემები 38%-ით (5 342 ადამიანი) აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. რაც შეეხება 6 თვის მონაცემებს, იანვარ-ივნისში დელფინების შოუსა და ზოგადად, დელფინარიუმს 44%-ით მეტი, 31 778 ადამიანი სტუმრობდა. აღსაღნიშნავია, რომ დელფინების შოუ ივნისში ყოველდღიურად (ორშაბათის გარდა) დღეში ორჯერ იმართებოდა, ივლისსა და აგვისტოში კი დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე მესამე შოუც დაემატა. ივნისში, 19-ით მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა გონიო აფსაროსის ციხესაც, რომელიც რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კულტურულ-ისტორიულ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს. 2017 წლის, ივნისში ციხე-მუზეუმში არსებულ კულტურულ მემკვიდრეობას 10 691 ვიზიტორი გაეცნო. რაც შეეხება 6 თვის მონაცამებს, ის 3%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს და 19 881 ადამიანს შეადგენს. სტუმრების რაოდენობა გაზრდილია მტირალას ეროვნულ პარკშიც, რომელიც აჭარაში არსებული ეროვნული პარკებიდან უცხოელ ტურისტებს შორის ყველაზე მეტი პოპულარობით სარგებლობს. 2017 წლის, ივნისში ეროვნულ პარკს 30%-ით მეტი, 6 283 ვიზიტორი სტუმრობდა. ექვსი თვის მონაცემები კი 14 021 ადამიანს შეადგენს, რაც 63%-ით აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდს. პარკი ვიზიტორებს გარდა ულამაზეს ბუნებაში მოგზაურობისა, ზიპლაინის სერვისსა და საკემპინგე მომსახურებას სთავაზობს. აჭარაში ყველაზე მეტმა ვიზიტორმა საბაგიროს მომსახურებით ისარგებლა. ივნისში, ბათუმისთვის მთიდან გადმოხედვის მსურველთა რიცხვი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 61%-ით გაიზარდა და მათმა რაოდენობამ 37 211 ადამიანი შეადგინა. გაზრდილია 6 თვის მონაცემებიც. 2017 წლის, იანვარ-ივნისში ბათუმის საბაგიროთი 86 373 ვიზიტორმა ისარგებლა, რაც 12%-ით აღემატება 2016 წლის მონაცემებს. ჯამში, 2017 წლის 6 თვეში აჭარას, ყველა ადმინისტრაციული საზღვრის გავლით 583 340 ვიზიტორი სტუმრობდა. [post_title] => ბათუმის ბოტანიკური ბაღი წელს ტურისტებში ყველაზე პოპულარულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumis-botanikuri-baghi-wels-turistebshi-yvelaze-popularulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 13:44:13 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 09:44:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147718 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149201 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 12:43:30 [post_date_gmt] => 2017-07-26 08:43:30 [post_content] => აჭარის ახალი საიმიჯო ვიდეორგოლები Euronews-ის გარდა უკვე BBC-ის ეთერში ტრიალებს. ერთი თვის განმავლობაში რეგიონის საზღვაო და სამთო ტურისტულ პროდუქტებს აქტიური სატელევიზიო რეკლამით მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში გაიცნობენ. რაც შეეხება სატელევიზიო რეკლამას ევრონიუსზე ის სექტემბერის ბოლომდე იტრიალებს. ორივე სატელევიზიო არხი ჯამში 158 ქვეყანას დაფარავს, მათ შორისაა ის ქვეყნები, სადაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი აქტიურ რეკლამას სხვადასახვა პიარ და მარკეტინგული აქტივობებით ანხორციელებს. „2017 წლის სარეკლამო კამპანიებს აქვს 17 სამიზნე ბაზარი. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს ამდენი სამიზნე ქვეყანა აქვს. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ მსოფლიოში ყველაზე რეიტინგული მედია პლატფორმები შეგვერჩია და ბუნებრივია, სხვებთან ერთად ასეთია BBC/ EURONEWS. ორივე მათგანი ფარავს ჩვენს სამიზნე ქვეყნებს. ხელშეკრულებების თანახმად ტელეკომპანიები ასევე მოამზადებენ სიუჯეტებს აჭარის შესახებ, სადაც ჩვენი ტურისტული პოტენციალი იქნება წარმოჩენილი. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სარეკლამო სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც ტურისტების მოზიდვასთან ერთად, ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას ისახავს მიზნად“, - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. ერთ-ერთი საიმიჯო ვიდეორგოლი " მე ვარ ბათუმი": https://www.youtube.com/watch?v=KbeXfg9CZ-c [post_title] => აჭარის ახალი ვიდეორგოლები უკვე BBC-ის ეთერშიც ტრიალებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharis-akhali-videorgolebi-ukve-bbc-is-etershic-trialebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 12:43:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 08:43:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 127 [max_num_pages] => 43 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f3c551fa1a5b7da11042c791ce62fa57 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )