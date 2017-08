ევროპა ლიგაც დაწყვილდა: ვინ შეხვდათ ქართველებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evropis-liga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157120 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evropis-liga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157120 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evropis-liga ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => wilisyra [3] => evropis-liga ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157120) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4651,156,462,632) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156977 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-25 13:13:41 [post_date_gmt] => 2017-08-25 09:13:41 [post_content] => უეფა დაიწყო ახალი კამპანია - #EqualGame (თანასწორი თამაში). ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივა, რომელიც პროპაგანდას გაუწევს ევროპულ ფეხბურთში ინკლუზიურობას, მრავალფეროვნებასა და ხელმისაწვდომობას. კამპანიის სახეები გახდნენ - კრიშტიანო რონალდო, ლიონელ მესი, პოლ პოგბა და ადა ჰეგერბერგი. იდეის ავტორია უეფას პრეზიდენტი ალექსანდ ჩეფერინი. "ჩემი კარიერის განმავლობაში, სპორტის ამ სახეობამ ბევრი რამ მასწავლა, - განუცხადა უეფას ოფიციალურ ვებგვერდს ლიონელ მესიმ. - პირველ რიგში, ფეხბურთმა მაჩვენა, რომ ეს არის უნივერსალური თამაში, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერისთვის ეთნიკური წარმოშობის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციისა და რელიგიური შეხედულებების მიუხედავად. ფეხბურთი აერთიანებს ადამიანებს და ჩვენ, საფეხბურთო სამყაროს წარმომადგენლები, ვამაყობთ ამით. ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ, მაგრამ ერთნი ვართ ფეხბურთის მიმართ". ადა ჰეგერბერი 2016 წელს ევროპის საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი გახდა. [post_title] => საქართველო აკროპოლისზე აძვრა: ჩვენები საოცრებებს დაეჩვივნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-akropolisze-adzvra-chvenebi-saocrebebs-daechvivnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 10:46:21 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 06:46:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156837 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 156833 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-25 10:18:42 [post_date_gmt] => 2017-08-25 06:18:42 [post_content] => მონაკოში 2017-2018 წლების ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წილისყრა გაიმართა. ევროპის უპრესტიჟულესი ტურნირის 32 მონაწილე გუნდი 8 ქვეჯგუფში გადანაწილდა და სამი კვირის შემდეგ თასისთვის ბრძოლაში ჩაებმებიან. A ჯგუფი "ბენფიკა" (პორტუგალია) "მანჩესტერ იუნაიტედი" (ინგლისი) "ბაზელი" (შვეიცარია) ცსკა (რუსეთი) B ჯგუფი "ბაიერნი" (გერმანია) "პარი სენ ჟერმენი" (საფრანგეთი) "ანდერლეხტი" (ბელგია) "სელტიკი" (შოტლანდია) C ჯგუფი "ჩელსი" (ინგლისი) "ატლეტიკო" (ესპანეთი) "რომა" (იტალია) "ყარაბაღი" (აზერბაიჯანი) D ჯგუფი "იუვენტუსი" (იტალია) "ბარსელონა" (ესპანეთი) "ოლიმპიაკოსი" (საბერძნეთი) "სპორტინგი" (პორტუგალია) E ჯგუფი "სპარტაკი" (რუსეთი) "სევილია" (ესპანეთი) "ლივერპული" (ინგლისი) "მარიბორი" (სლოვენია) F ჯგუფი "შახტარი" (უკრაინა) "მანჩესტერ სიტი" (ინგლისი) "ნაპოლი" (იტალია) "ფეიენოორდი" (ჰოლანდია) G ჯგუფი "მონაკო" (საფრანგეთი) "პორტუ" (პორტუგალია) "ბეშიქთაში" (თურქეთი) "ლაიპციგი" (გერმანია) H ჯგუფი "რეალი" (ესპანეთი) "დორტმუნდი" (გერმანია) "ტოტენჰემი" (ინგლისი) "აპოელი" (კვიპროსი) ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები 12 სექტემბერს დაიწყება და 6 დეკემბერს დასრულდება. მერვედფინალური მატჩები სტარტს 2018 წლის 13-14 თებერვალს აიღებს, მეოთხედფინალები 3-4 აპრილს, ხოლო ნახევარფინალები 24-25 აპრილს ჩატარდება. ფინალური შეხვედრა 26 მაისს, კიევში გაიმართება. "ჩემი კარიერის განმავლობაში, სპორტის ამ სახეობამ ბევრი რამ მასწავლა, - განუცხადა უეფას ოფიციალურ ვებგვერდს ლიონელ მესიმ. - პირველ რიგში, ფეხბურთმა მაჩვენა, რომ ეს არის უნივერსალური თამაში, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერისთვის ეთნიკური წარმოშობის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციისა და რელიგიური შეხედულებების მიუხედავად. ფეხბურთი აერთიანებს ადამიანებს და ჩვენ, საფეხბურთო სამყაროს წარმომადგენლები, ვამაყობთ ამით. ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ, მაგრამ ერთნი ვართ ფეხბურთის მიმართ". ადა ჰეგერბერი 2016 წელს ევროპის საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი გახდა. 