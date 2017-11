ევროპას მალე თავისი პირველი წყალქვეშა რესტორანი ექნება (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => wyalqvesha-restorani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183236 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => wyalqvesha-restorani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183236 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6467 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => wyalqvesha-restorani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => wyalqvesha-restorani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183236) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6467,20928) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180774 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-26 18:26:25 [post_date_gmt] => 2017-10-26 14:26:25 [post_content] => ნორვეგიაში, შპიცბერგენის არქიპელაგში რუსული ვერტმფრენი ზღვაში ჩავარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნორვეგიის სამაშველო სამსახური ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ბორტზე 8 ადამიანი იმყოფებოდა. დაღუპულთა ან დაშავებულთა შესახებ ინფორაცია ჯერ არ ვრცელდება. შემთხვევა ბარენცბურგიდან 2-3 კილომეტრის მოშორებით მოხდა. სხვა დეტალები უცნობია. "ნავთობის საბადოდ“ ცნობილი ფონდი 20 წლის წინ შეიქმნა. მისი მიზანი მომავალი თაობებისთვის ჭარბი ფულის გამოყოფა იყო. ფონდის ღირებულების ზრდა საფონდო ბირჟებზე არსებულმა აქტივობამ და დოლართან მიმართებაში მსოფლიოს ძირითადი ვალუტების გაძლიერებამ გამოიწვია. შესაბამისად, ნორვეგიის „ნავთობის ფონდი“ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფონდი გახდა. https://www.youtube.com/watch?v=QSBqaKoHpxs [post_title] => ყველაზე მდიდარი ქვეყანა ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-mdidari-qveyana-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 19:09:25 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 15:09:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123141 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 13:36:50 [post_date_gmt] => 2017-04-19 09:36:50 [post_content] => ნორვეგიელები მსოფლიოში ყველაზე ჯანმრთელები არიან. იუნესკომ „კაცობრიობის განვითარების დეკლარაცია“ გამოაქვეყნა და ყველასთვის მისაბაძ მაგალითად ნორვეგია დაასახელა. კვლევა უამრავ ფაქტორს ითვალისწინებდა, მათ შორის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას, თუ სკოლაში გატარებულწლებს. ნორვეგიელები კი ყველა პუნქტში ლიდერები არიან. სწორედ ამიტომ, გამოცემა „Huffington post” დაინტერესდა, თუ როგორ იკვებება მსოფლიოში ყველაზე ჯანსაღი ქვეყანა. აღმოჩნდა, რომ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად ყველი უყვართ და მას თითქმის ყველა კერძის მომზადებისას იყენებენ. გარდა ამისა, მათი მენიუს განუყოფელი ნაწილია თევზი და კენკრა. ნორვეგიელები მსოფლიოში ყველაზე ჯანმრთელები არიან. იუნესკომ „კაცობრიობის განვითარების დეკლარაცია" გამოაქვეყნა და ყველასთვის მისაბაძ მაგალითად ნორვეგია დაასახელა. კვლევა უამრავ ფაქტორს ითვალისწინებდა, მათ შორის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას, თუ სკოლაში გატარებულწლებს. ნორვეგიელები კი ყველა პუნქტში ლიდერები არიან. სწორედ ამიტომ, გამოცემა „Huffington post" დაინტერესდა, თუ როგორ იკვებება მსოფლიოში ყველაზე ჯანსაღი ქვეყანა. აღმოჩნდა, რომ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად ყველი უყვართ და მას თითქმის ყველა კერძის მომზადებისას იყენებენ. გარდა ამისა, მათი მენიუს განუყოფელი ნაწილია თევზი და კენკრა. 