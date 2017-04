ევროპაში ქართულ მეორად ავეჯს იყენებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aveji [2] => madera-jorjia [3] => besik-matkava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123475 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aveji [2] => madera-jorjia [3] => besik-matkava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123475 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aveji [2] => madera-jorjia [3] => besik-matkava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aveji [2] => madera-jorjia [3] => besik-matkava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123475) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10477,14907,401,14906) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123450 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-19 11:55:13 [post_date_gmt] => 2017-04-19 07:55:13 [post_content] => ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სამოგზაურო პორტალ TripAdvisor-ზე მარკეტინგული კამპანია დაიწყო. ამ გზით ქვეყანა დამატებითი ტურისტების მოზიდვას შეძლებს, რადგანაც აღნიშნულ გვერდს ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი (390 მლნ დღეში) სტუმრობს და ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის ძალიან კარგი საშუალებაა. ამასთან დაკავშირებით, დღეს, სასტუმრო "რედისონში", ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ და TripAdvisor-ის მარკეტინგული მიმართულებების მენეჯერმა ჩედ შაივერმა პრესკონფერენცია გამართეს. ახალი შეთანხმებით, 1 წლის განმავლობაში, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია TripAdvisor-ის პორტალზე საქართველოს გვერდის მხარდამჭერი იქნება. 6 თვის განმავლობაში კი პორტალზე საქარველოს შესახებ აქტიური მარკეტინგული სარეკლამო კამპანია გაიმართება. TripAdvisor საქართველოს პოპულარიზაციას 10 ქვეყანაში გაუწევს, მათ შორისაა: გერმანია, პოლონეთი, იტალია, შვედეთი, ნორვეგია, დანია, უკრაინა, რუსეთი, ისრაელი და თურქეთი. "ჩვენ მეორე წელია TripAdvisor-თან ვთანამშრომლობთ. 2016 წლის შედეგები საკმაოდ წარმატებული იყო. ორნახევარმა მილიონმა ადამიანმა ნახა საინფორმაციო და სარეკლამო მასალები ჩვენს შესახებ. ეს არის ის რეზულტატი, რომლის მიღწევა და გაუმჯობესება წელს გვსურს",- აღნიშნა გიორგი ჩოგოვაძემ. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ ისაუბრა ჩედ შაივერმა. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ყველა ტიპის ტურისტული პროდუქტი, რომელიც შეიძლება ვიზიტორებს შესთავაზოს როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის სეზონებზე. კამპანიის ფარგლებში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 65 ათას აშშ დოლარს ხარჯავს. TripAdvisor-ი მსოფლიოში უდიდესი ტურისტული პორტალია, რომელსაც ყოველთვიურად 390 მილიონი ვიზიტორი ჰყავს. TripAdvisor-ზე 7 მილიონზე მეტი განთავსების, კვებისა და გართობის ობიექტია წარმოდგენილი. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კამპანია TripAdvisor-ზე 2016 წელსაც გამართა. https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration/videos/1298435186873127/ [post_title] => 390 მილიონი ტურისტი დღეში: საქართველო მსოფლიოში აღიარებულ სამოგზაურო პორტალზე განთავსდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 390-milioni-turisti-dgheshi-saqartvelo-msoflioshi-aghiarebul-samogzauro-portalze-gantavsda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 12:01:20 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 08:01:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123447 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-19 11:13:23 [post_date_gmt] => 2017-04-19 07:13:23 [post_content] => საქართველოს მთავრობამ უნდა შეზღუდოს და მონიტორინგი გაუწიოს საპარტნიორო ფონდის ბალანსს, - ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშშია ნათქვამი. ანგარიშის თანახმად, სავალუტო ფონდი საპარტნიორო ფონდის სესხს 2017 წელს 20 მილიონ დოლარამდე შეზღუდავს. როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ფიქრობს, რომ საქართველოში ფისკალური რისკის შემცირება საჯარო და კერძო პარტნიორობის (PPP) პროექტის შესახებ კანონით მოხდება, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარლამენტს მიმდინარე წლის დეკემბერში წარუდგენს. სსფ-ის განცხადებით, ახალი კანონი გააძლიერეს საგადასახადო რისკების საჯარო კონტროლს. ანგარიშის თანახმად, კანონის მიღებამდე ხელისუფლება თავს შეიკავებს საჯარო კერძო პარტნიორობისა და ელექტროენერგიის შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების ხელმოწერისგან, გარდა ენერგოსექტორში არსებული შეზღუდული რაოდენობის ხელშეკრულებებისა, რაც ვალდებულებების საგადასახადო რისკების ყოვლისმომცველ შეფასებას ექვემდებარება. „საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაცია ეძლევა უფრო ძლიერი როლი მიეცეს ფინანსთა სამინისტროს სახსრებისა და საბიუჯეტო ხელმისაწვდომობის ღირებულების განხილვაში; უზრუნველყოფილი იყოს სატენდერო პროცესი; საჯარო კერძო პარტნიორობის ვალდებულებების ანგარიშგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოხდეს. პროგრამა შეზღუდავს საპარტნიორო ფონდის ახალ სესხებს, ასევე ლიმიტს დააწესებს მის სალარო დეფიციტზე. საპარტნიორო ფონდი განაგრძობს მხოლოდ კომერციული მიზნების განხორციელებას (შვილობილი კომპანიების მონაწილეობის წილის ან სესხის თანაფინანსირების უზრუნველყოფით), არ განახორციელებს სალარო დეფიციტს ან არ გამოსცემს რამე გარანტიებს. გარდა ამისა, ჩვენ საპარტნიორო ფონდის სესხს 2017 წელს 20 მილიონ დოლარამდე შევზღუდავთ“, - ნათქვამია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშში. [post_title] => სსფ: მთავრობამ საპარტნიორო ფონდის ბალანსი უნდა შეზღუდოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ssf-mtavrobam-sapartnioro-fondis-balansi-unda-shezghudos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 11:13:23 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 07:13:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123447 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123355 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-18 17:59:31 [post_date_gmt] => 2017-04-18 13:59:31 [post_content] => მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე, ბერძნული ავიაკომპანია Ellinair რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებას ჰერაკლიონი-თბილისი-ჰერაკლიონის საჰაერო ხაზზე დაიწყებს. ასევე ავიაკომპანია განაახლებს ოპერირებას სალონიკი-თბილისი-სალონიკის მიმართულებით. სალონიკსა და თბილისს შორის რეგულარული რეისები 18 მაისიდან 14 სექტემბრამდე, კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს განხორციელდება, ხოლო ჰერაკლიონსა (კუნძული კრეტა) და თბილისს შორის ავიამიმოსვლა 15 ივნისიდან 14 სექტემბრამდე კვირაში 1 სიხშირით, ყოველ ხუთშაბათს შესრულდება. ფრენები Boeing B737, Airbus A319, Airbus A320 და Avro RJ85 ტიპის საჰაერო ხომალდებით განხორციელდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ავიაკომპანიას ზემოთ აღნიშნულ მიმართულებებზე ოპერირების ნებართვა 13 აპრილს მიენიჭა. Ellinair საქართველოს საავიაციო ბაზარზე 2015 წელს შემოვიდა. [post_title] => სალონიკიდან და ჰერაკლიონიდან თბილისისკენ ფრენები დაიწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salonikidan-da-heraklionidan-tbilisisken-frenebi-daiwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 17:59:31 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 13:59:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123355 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123450 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-19 11:55:13 [post_date_gmt] => 2017-04-19 07:55:13 [post_content] => ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სამოგზაურო პორტალ TripAdvisor-ზე მარკეტინგული კამპანია დაიწყო. ამ გზით ქვეყანა დამატებითი ტურისტების მოზიდვას შეძლებს, რადგანაც აღნიშნულ გვერდს ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი (390 მლნ დღეში) სტუმრობს და ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის ძალიან კარგი საშუალებაა. ამასთან დაკავშირებით, დღეს, სასტუმრო "რედისონში", ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ და TripAdvisor-ის მარკეტინგული მიმართულებების მენეჯერმა ჩედ შაივერმა პრესკონფერენცია გამართეს. ახალი შეთანხმებით, 1 წლის განმავლობაში, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია TripAdvisor-ის პორტალზე საქართველოს გვერდის მხარდამჭერი იქნება. 6 თვის განმავლობაში კი პორტალზე საქარველოს შესახებ აქტიური მარკეტინგული სარეკლამო კამპანია გაიმართება. TripAdvisor საქართველოს პოპულარიზაციას 10 ქვეყანაში გაუწევს, მათ შორისაა: გერმანია, პოლონეთი, იტალია, შვედეთი, ნორვეგია, დანია, უკრაინა, რუსეთი, ისრაელი და თურქეთი. "ჩვენ მეორე წელია TripAdvisor-თან ვთანამშრომლობთ. 2016 წლის შედეგები საკმაოდ წარმატებული იყო. ორნახევარმა მილიონმა ადამიანმა ნახა საინფორმაციო და სარეკლამო მასალები ჩვენს შესახებ. ეს არის ის რეზულტატი, რომლის მიღწევა და გაუმჯობესება წელს გვსურს",- აღნიშნა გიორგი ჩოგოვაძემ. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ ისაუბრა ჩედ შაივერმა. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ყველა ტიპის ტურისტული პროდუქტი, რომელიც შეიძლება ვიზიტორებს შესთავაზოს როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის სეზონებზე. კამპანიის ფარგლებში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 65 ათას აშშ დოლარს ხარჯავს. TripAdvisor-ი მსოფლიოში უდიდესი ტურისტული პორტალია, რომელსაც ყოველთვიურად 390 მილიონი ვიზიტორი ჰყავს. TripAdvisor-ზე 7 მილიონზე მეტი განთავსების, კვებისა და გართობის ობიექტია წარმოდგენილი. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კამპანია TripAdvisor-ზე 2016 წელსაც გამართა. https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration/videos/1298435186873127/ [post_title] => 390 მილიონი ტურისტი დღეში: საქართველო მსოფლიოში აღიარებულ სამოგზაურო პორტალზე განთავსდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 390-milioni-turisti-dgheshi-saqartvelo-msoflioshi-aghiarebul-samogzauro-portalze-gantavsda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 12:01:20 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 08:01:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 838 [max_num_pages] => 280 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1351d4fe293bbcbc8553c43eaf9cbb70 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )