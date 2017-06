ევროპაში ქართული ნომრით, იმავე ფასად ისაუბრებთ, როგორც საქართველოში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => roumingi [2] => evrokavshiris-qveynebshi [3] => mobiluris-tarifebi [4] => mobiluri-internetis-fasebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137050 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => roumingi [2] => evrokavshiris-qveynebshi [3] => mobiluris-tarifebi [4] => mobiluri-internetis-fasebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137050 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => roumingi [2] => evrokavshiris-qveynebshi [3] => mobiluris-tarifebi [4] => mobiluri-internetis-fasebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => roumingi [2] => evrokavshiris-qveynebshi [3] => mobiluris-tarifebi [4] => mobiluri-internetis-fasebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137050) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16350,16352,16351,796,16349) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136588 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-06 13:25:04 [post_date_gmt] => 2017-06-06 09:25:04 [post_content] => წყლით დაფარული ტერიტორია, სადაც გადაადგილება ნავითაა შესაძლებელი - თუშთში ასასვლელ ერთადერთი გზაზე სპონტანურად შექმნილი ტბის დაშრობა და გზის გახსნა მხოლოდ კლდის აფეთქებითაა შესაძლებელი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით თუშეთში ასასვლელი გზა მინიმუმ თვის ბოლომდე ვერ გაიხსნება. უცნაური ამაში არაფერია, რომ არა ეს განცხადება... „ტური თუშეთში 16-17-18 ივნისი“ - ტურ–ოპერატორები რამდენიმედღიან ტურებს მსურველებს თამამად სთავაზობენ და უგზოობის მიუხედავად, მოსანახულებელი ლოკაციები დეტალურად არის გაწერილი. ერთ- ერთ ტუროპერატორს “ ფორტუნა“ დაუკავშირდა და ტურის ორგანიზატორ ბაკურთან (საკონტაქტო ინფორმაციაში გვარი არ არის მითითებული) თუშეთში წასვლის სურვილი გამოვთქვით. ჟურნალისტი: გამარჯობა, თუშთში მინდა 16-18 ივნისის ტურზე წამოსვლა და რა ტრანსპორტით ემსახურებით ტურისტებს? ბაკური: მაღალი გამავლობის ჯიპებით ჟურნალისტი: ინტერნეტში ვნახე, რომ თუშეთში გზა არ არის , როგორ უნდა ავიდეთ? ბაკური: გზების დეპარტამენტში თქვეს 8 -ში გაიხსნებაო, მერე მეც ვნახე ინტერნეტში არ გაიხსნებაო და აბა რა გითხრა, 50/ 50-ზეა მაგ ტურის ამბავი, შეიძლება გადაიდოს, მოიხსნას... ჟურნალისტი: მაშინ რატომ გიდევთ ტური საიტზე თარიღის მითითებით? ბაკური: ჩაწერილია მაგ ტურზე უკვე ხალხი და აბა რა ვქნა და შენ მაინც შეიკავე ჯერ თავი. ჟურნალისტი: კარგი მადლობა... შესაძლოა, ვინმემ იფიქროს, რომ თუშეთში მიმავალალ გზაზე შექმნილი პრობლემები ერთად-ერთი ერთჯერადი შეფერხებაა და სხვა ტურებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ტუროპერატორებიც ისე ასრულებენ თავის მოვალეობებს, როგორც სარეკლამო განცხადებებში აქვთ მითითებული, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ხშირად ექსკურსიები და ტურები სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამოც კი იშლება ან ტურით უკმაყოფილონი რჩებიან. ბუნებაში დაკარგულები ბუნების ან ისტორიული ღირსშესანიშნაობის მოსანახულებლად წასული ამავე ბუნებაში დაკარგული შეიძლება აღმოჩნდეთ, საინტერესოდ გატარებული შაბათ -კვირის ნაცვლად კი არასასიმოვნო ისტორია შეგრჩეთ. ზუსტად ასე დაემართა ჩვენს რესპოდენტს, თეონა გაგუას. „მეგობრებმა ერთადერთი თავისუფალი დღის ბატეთის ტბაზე გატარება გადავწყვიტეთ, „ფეისბუქზე“ სპონტანურად ტურისტული ჯგუფი ვიპოვეთ , მოგვეწონა ტურიც, ფასიც და დავუკავშირდით. მარშრუტით ბატეთის ტბის ირგვივ რამდენიმე ეკლესია -მონასტრის მონახულებაც იყო დაგეგმილი, ტუროპერატორის ავტობუსმა დილით მოსვლა იმდენად დააგვიანა , რეალურად მხოლოდ ბატეთის ტბაზე „დავასტუკეთ“ და უკან დავბრუნდით, ნერვებმოშლილები და განწყობაგაფუჭებულები. გზაზე ორგანიზატორები ტურისტულ მარშუტზე საუბრის ნაცვლად მთელი გზა ალკოჰოლური სასმელის დროულად შეძენაზე ფიქრობდნენ და პროტესტის მიუხედავად, ავტობუსში სიგარეტს ეწეოდნენ, დათვრნენ ტბაზე ჩასვლამდე და აღარც ტური აინტერესებდათ და აღარც ჩვენ,“ - იხსენებს თეონა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა ტური ასეთია და არც ტურ-ოპერატორები ასრულებენ თავის მოვალეობებს. ცხადია, ბევრი ისეთი, რომელიც სახელსაც ამართლებს და მომხმარებლები ტურითაც კმაყოფილნი რჩებიან. მაგრამ ფაქტია, რომ ტურ-ოპერატორებთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს და მომხმარებლებიც იმდეგაცრუებულნი რჩებიან. იმის გამო, რომ ტურებზე მოთხოვნა ზაფხულში უფრო იმატებს და ეს სრულიად ბუნებრივია, პრობლემებიც უფრო ხშირი და ხშირად ფატალურია. ტურიზმის რეგულირების პრობლემები ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად შიდა ტურებზე მოთხოვნაც იზრდება, ტურ ოპერატორების სერვისით არამარტო ადგილობრივი, არამედ უცხოელი ტურისტებიც სარგებლობენ, რომლებიც თაღლითი ტუროპერატორებისთვის განსაკუთრებით კარგ საკბილოს წარმოადგენენ და დღემდე ეს პრობლემად რჩება, რადგან არ ხდება ტურ-ოპერატორების კონტროლი. ტურისტული ჯგუფის შექმნა და სოციალურ ქსელში ტურის შესახებ ინფორმაციის განთავსება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ტურის მარშუტს, უსაფრთხოებას ან გადამყვანთა კომპეტენციას კანონი არ არეგულირებს. მოლაშქრეთა ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტის, ანრი რობაქიძის, განცხადებით, ტუროპერატორების ლიცენზირების ან სერტიფიცირების საკითხი კანონმდებლობით არ რეგულირდება, არ არის გაწერილი კონკრეტული რეგულაციები და თაღლითური ტურ–ოპერატორების გამო ხშირია ტურისტების დაკარგვის შემთხვევებიც. უსიამოვნო მოგზაურობისგან თავის ასარიდებლად, მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაციის რეკომენდაციით ლაშქრობაზე წასვლამდე:

მოიძიეთ რეკომენდაცია ტურ–ოპერატორზე, დაინტერესდით გიდების კომპეტენციით;

წინასწარ გადახედეთ მარშუტს, გაარკვიეთ სატრანპორტო საშუალება, რომლითაც მოგიწევთ გადაადგილება (ხომ არ გიწევთ ცხენით ან ფეხით სიარული);

წინასწარ გაარკვიეთ, კონკრეტულ თარიღებში ხომ არ არის რაიმე ტიპის შეფერხება(ძეგლი დაკეტილია სარემონტო სამუშაოების გამო, გზა დამეწყრილია და ა.შ.).

გოთლენდი - შვედეთში მდებარე ქალაქი ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს და ერთ-ერთ ყველაზე მზიან ადგილად მიიჩნევა;

ჩრდილოეთ მონტენეგრო - გამოცემა აქ მოგზაურობას მშვიდი დასვენების მოყვარულებს ურჩევს;

ლიდსი - დიდი ბრიტანეთის პატარა ქალაქია, რომელიც მანჩესტერის ჩრდილოეთით მდებარეობს. მას "ღამის ბუების" ქალაქს უწოდებენ;

ალენტეოა - პორტუგალიაში მდებარე ქალაქი, რომელსაც გამოცემის ინფორმაციით, იდუმალი მიმზიდველობა აქვს;

ჰამბურგი - გამოცემა წერს, რომ გერმანია ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი ადგილი წელიწადის ყველა დროსაა.

მოიძიეთ რეკომენდაცია ტურ–ოპერატორზე, დაინტერესდით გიდების კომპეტენციით;

წინასწარ გადახედეთ მარშუტს, გაარკვიეთ სატრანპორტო საშუალება, რომლითაც მოგიწევთ გადაადგილება (ხომ არ გიწევთ ცხენით ან ფეხით სიარული);

წინასწარ გაარკვიეთ, კონკრეტულ თარიღებში ხომ არ არის რაიმე ტიპის შეფერხება(ძეგლი დაკეტილია სარემონტო სამუშაოების გამო, გზა დამეწყრილია და ა.შ.).

იმ შემთხვევაში თუ ტურ–ოპერატორმა არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები: არ ჩაგიყვანათ დაპირებულ ადგილზე, არ გაგიწიათ მომსახურება ან მიგატოვათ გზაში, შეგიძლიათ, უჩივლოთ. მართალია, არ არსებობს რეგულაციები, მაგრამ არსებობს კანონი თაღლითობის შესახებ და მათი დასჯა ამ მუხლით სრულიად შესაძლებელია.[post_title] => თაღლითი ტუროპერატორები - როგორ მივხვდეთ, ვის ვენდოთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => taghliti-turoperatorebi-rogor-mivkhvdet-vis-vendot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 22:43:06 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 18:43:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136588 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136501 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-05 16:18:07 [post_date_gmt] => 2017-06-05 12:18:07 [post_content] => მსოფლიოში პოპულარული სამოგზაურო გზამკვლევი, Lonely Planet ევროპის საუკეთესო ტურისტული მიმართულებების ათეულს აქვეყნებს. რეიტინგის სათავეში ხორვატიის დედაქალაქი ზაგრები მოექცა. როგორც Lonely Planet-ი წერს, ხორვატიის დედაქალაქში ტურისტები მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ თავშესაფარს ნახავენ. ამასთან, ამ ქალაქში განსაკუთრებით საინტერესოა ქუჩის მხატვრობა და ღია კაფეები. რაც შეეხება რეიტინგის დანარჩენ ქალაქებს, სიაში მოხვდნენ ასევე:Lonely Planet-ის ათეულის ბოლო ადგილს იკავებს ჩრდილოეთ საფრანგეთში მდებარე ქალაქი- ჰავრი. მის წინ კი არიან: კვიპროსის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარე ქალაქი პაფოსი, პორტუგალიის ქალაქი ალტენოა, ესპანეთში მდებარე გალისიას რეგიონი, თავისი მთავარი ქალაქით- სანტიაგო დე კომპოსტელათი. გამოცემის მიერ შედგენილ რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს მოლდოვაც, თავისი დედაქალაქითა და სხვა რამდენიმე ქალაქით. [post_title] => 10 საუკეთესო მიმართულება - ევროპის რომელ ქალაქს ვეწვიოთ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-sauketeso-mimartuleba-evropis-romel-qalaqs-vewviot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 17:26:57 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 13:26:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136501 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126584 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-01 13:17:09 [post_date_gmt] => 2017-05-01 09:17:09 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, აღმოაჩინონ ჩრდილოეთ ამერიკა, აფრიკა და აზია სპეციალური ფასებით. აღნიშნულ შესაძლებლობას, გაყიდვების ფესტივალის ფარგლებში, მათ ავიაკომპანია „თურქეთის ავიახაზები“ აძლევს. ”ჩვენს მგზავრებს შეუძლიათ, იფრინონ სპეციალურ ფასად შემდეგი ქალაქების მიმართულებით: მონრეალი, ტორონტო, ჰავანა, ატლანტა, ბოსტონი, ვაშინგტონი, ნიუიორკი, ლოსანჯელესი, მაიამი, ჩიკაგო, სანფრანცისკო, ბიშკეკი,გუანჯო, პეკინი, ტოკიო, ქაირო,ჰონგკონგი,ბანგკოკი,სეული, ფჰუქეთი, სეიშელის კუნძულები, მავრიკია, ანტანანარივო, თელავივი”, - აცხადებენ ”თურქეთის ავიახაზებში”. მათივე ცნობით, გაყიდვების ფესტივალზე,თბილისიდან გასაფრენი ორმხრივი ბილეთის ფასი 217 ევროდან იწყება. აქციის ფარგლებში, ფრენა შესაძლებელია 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წ. 31 მარტის ჩათვლით, ხოლო ბილეთების შეძენა შესაძლებელია 25 აპრილიდან 16 მაისის ჩათვლით. როგორც ავიაკომპანიაში აცხადებენ, სპეციალური შეთავაზება მოიცავს ყველა მოსაკრებელს, ტაქსებს და გადასახადებს. დაშვებული ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ გვერდზე: www.turkishairlines.com [post_title] => ქართველებს სპეციალურ ფასად ჩრდილოეთ ამერიკის, აფრიკისა და აზიის აღმოჩენა შეუძლიათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebs-specialur-fasad-chrdiloet-amerikis-afrikisa-da-aziis-aghmochena-sheudzliat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 13:17:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 09:17:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136588 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-06 13:25:04 [post_date_gmt] => 2017-06-06 09:25:04 [post_content] => წყლით დაფარული ტერიტორია, სადაც გადაადგილება ნავითაა შესაძლებელი - თუშთში ასასვლელ ერთადერთი გზაზე სპონტანურად შექმნილი ტბის დაშრობა და გზის გახსნა მხოლოდ კლდის აფეთქებითაა შესაძლებელი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით თუშეთში ასასვლელიუცნაური ამაში არაფერია, რომ არა ეს განცხადება...- ტურ–ოპერატორები რამდენიმედღიან ტურებს მსურველებს თამამად სთავაზობენ და უგზოობის მიუხედავად, მოსანახულებელი ლოკაციები დეტალურად არის გაწერილი. ერთ- ერთ ტუროპერატორს “ ფორტუნა“ დაუკავშირდა და ტურის ორგანიზატორ ბაკურთან (საკონტაქტო ინფორმაციაში გვარი არ არის მითითებული) თუშეთში წასვლის სურვილი გამოვთქვით.: გამარჯობა, თუშთში მინდა 16-18 ივნისის ტურზე წამოსვლა და რა ტრანსპორტით ემსახურებით ტურისტებს?: მაღალი გამავლობის ჯიპებითინტერნეტში ვნახე, რომ თუშეთში გზა არ არის , როგორ უნდა ავიდეთ?: გზების დეპარტამენტში თქვეს 8 -ში გაიხსნებაო, მერე მეც ვნახე ინტერნეტში არ გაიხსნებაო და აბა რა გითხრა, 50/ 50-ზეა მაგ ტურის ამბავი, შეიძლება გადაიდოს, მოიხსნას...მაშინ რატომ გიდევთ ტური საიტზე თარიღის მითითებით?ჩაწერილია მაგ ტურზე უკვე ხალხი და აბა რა ვქნა და შენ მაინც შეიკავე ჯერ თავი.კარგი მადლობა... შესაძლოა, ვინმემ იფიქროს, რომ თუშეთში მიმავალალ გზაზე შექმნილი პრობლემები ერთად-ერთი ერთჯერადი შეფერხებაა და სხვა ტურებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ტუროპერატორებიც ისე ასრულებენ თავის მოვალეობებს, როგორც სარეკლამო განცხადებებში აქვთ მითითებული, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ხშირად ექსკურსიები და ტურები სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამოც კი იშლება ან ტურით უკმაყოფილონი რჩებიან. ბუნების ან ისტორიული ღირსშესანიშნაობის მოსანახულებლად წასული ამავე ბუნებაში დაკარგული შეიძლება აღმოჩნდეთ, საინტერესოდ გატარებული შაბათ -კვირის ნაცვლად კი არასასიმოვნო ისტორია შეგრჩეთ. ზუსტად ასე დაემართა ჩვენს რესპოდენტს, თეონა გაგუას. „მეგობრებმა ერთადერთი თავისუფალი დღის ბატეთის ტბაზე გატარება გადავწყვიტეთ, „ფეისბუქზე“ სპონტანურად ტურისტული ჯგუფი ვიპოვეთ , მოგვეწონა ტურიც, ფასიც და დავუკავშირდით. მარშრუტით ბატეთის ტბის ირგვივ რამდენიმე ეკლესია -მონასტრის მონახულებაც იყო დაგეგმილი, ტუროპერატორის ავტობუსმა დილით მოსვლა იმდენად დააგვიანა , რეალურად მხოლოდ ბატეთის ტბაზე „დავასტუკეთ“ და უკან დავბრუნდით, ნერვებმოშლილები და განწყობაგაფუჭებულები. გზაზე ორგანიზატორები ტურისტულ მარშუტზე საუბრის ნაცვლად მთელი გზა ალკოჰოლური სასმელის დროულად შეძენაზე ფიქრობდნენ და პროტესტის მიუხედავად, ავტობუსში სიგარეტს ეწეოდნენ, დათვრნენ ტბაზე ჩასვლამდე და აღარც ტური აინტერესებდათ და აღარც ჩვენ,“ - იხსენებს თეონა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა ტური ასეთია და არც ტურ-ოპერატორები ასრულებენ თავის მოვალეობებს. ცხადია, ბევრი ისეთი, რომელიც სახელსაც ამართლებს და მომხმარებლები ტურითაც კმაყოფილნი რჩებიან. მაგრამ ფაქტია, რომ ტურ-ოპერატორებთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს და მომხმარებლებიც იმდეგაცრუებულნი რჩებიან. იმის გამო, რომ ტურებზე მოთხოვნა ზაფხულში უფრო იმატებს და ეს სრულიად ბუნებრივია, პრობლემებიც უფრო ხშირი და ხშირად ფატალურია.ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად შიდა ტურებზე მოთხოვნაც იზრდება, ტურ ოპერატორების სერვისით არამარტო ადგილობრივი, არამედ უცხოელი ტურისტებიც სარგებლობენ, რომლებიც თაღლითი ტუროპერატორებისთვის განსაკუთრებით კარგ საკბილოს წარმოადგენენ და დღემდე ეს პრობლემად რჩება, რადგან არ ხდება ტურ-ოპერატორების კონტროლი. ტურისტული ჯგუფის შექმნა და სოციალურ ქსელში ტურის შესახებ ინფორმაციის განთავსება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ტურის მარშუტს, უსაფრთხოებას ან გადამყვანთა კომპეტენციას კანონი არ არეგულირებს. მოლაშქრეთა ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტის, ანრი რობაქიძის, განცხადებით, ტუროპერატორების ლიცენზირების ან სერტიფიცირების საკითხი კანონმდებლობით არ რეგულირდება, არ არის გაწერილი კონკრეტული რეგულაციები და თაღლითური ტურ–ოპერატორების გამო ხშირია ტურისტების დაკარგვის შემთხვევებიც. უსიამოვნო მოგზაურობისგან თავის ასარიდებლად, მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაციის რეკომენდაციით ლაშქრობაზე წასვლამდე:იმ შემთხვევაში თუ ტურ–ოპერატორმა არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები: არ ჩაგიყვანათ დაპირებულ ადგილზე, არ გაგიწიათ მომსახურება ან მიგატოვათ გზაში, შეგიძლიათ, უჩივლოთ. მართალია, არ არსებობს რეგულაციები, მაგრამ არსებობს კანონი თაღლითობის შესახებ და მათი დასჯა ამ მუხლით სრულიად შესაძლებელია.[post_title] => თაღლითი ტუროპერატორები - როგორ მივხვდეთ, ვის ვენდოთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => taghliti-turoperatorebi-rogor-mivkhvdet-vis-vendot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 22:43:06 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 18:43:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136588 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 60 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 59ca269b77a8d0cc3afb578498ca75aa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )