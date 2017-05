ევროპაში რონალდოს ადგილი არ მოიძებნა: სეზონის სიმბოლური ნაკრები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => simboluri [2] => ronaldo [3] => goal-com ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133487 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => simboluri [2] => ronaldo [3] => goal-com ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133487 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => simboluri [2] => ronaldo [3] => goal-com ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => simboluri [2] => ronaldo [3] => goal-com ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133487) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15962,689,432,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133356 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-23 13:29:19 [post_date_gmt] => 2017-05-23 09:29:19 [post_content] => თვალზე ცრემლმოსადგომი ვიდეო, რომელშიც ბონუჩი თხოვს საჩემპიონო მედალი მის ავადმყოფ შვილს ჩამოკიდონ. მცველმა ბავშვი გააბედნიერა. სერია ა-ს 37 ტურში, ტურინელებმა საკუთარ მოედანზე „კროტონეს“ უმასპინძლეს და ანგარიშით 3:0 დაამარცხეს, რაც იმის მაუწყებელი იყო, რომ „ბებერმა ქალბატონმა“ იტალიის ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე აღმართა საჩემპიონო თასი. დაჯილდოვების ცერემონიის დროს კი „იუვენტუსის“ მცველა ლეონარდო ბონუჩიმ იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს სთხოვა, რომ სკუდეტოს მედალი მისი შვილისთვის გადაეცა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო. BEAUTIFUL MOMENT. As Bonucci tells Tavecchio to place the Scudetto medal on Matteo his son who recovered from a critical medical situation. pic.twitter.com/brT8MmxGQe — Tarek Khatib (@ADP1113) May 21, 2017 ამასობაში, ბავშვებზე ზრუნავს მადრიდის „რეალის“ მეკარე კეილორ ნავასიც. 2016/2017 სეზონის დასაწყისში ნავასმა განაცხადა, რომ თუ „რეალი“ ლა ლიგის გამარჯვებული გახდებოდა, იგი თმებს გადაიპარსავდა. „მალაგასთან“ გამართული მატჩის შემდეგ კოსტა-რიკელი კიპერი ჟურნალისტების წინაშე თმაგადაპარსული წარსდგა დ განაცხადა: „მე ღმერთს შევპირდი, რომ გამარჯვებას სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს მივუძღვნიდი და ასეც ვიქცევი“. ინტერვიუს ბოლოს ასევე აღნიშნა, რომ მას „რეალთან“ კიდევ 3-წლიანი კონტრაქტი აკავშირებს და არსად წასვლას არ აპირებს. [post_title] => ლეონარდო ბონუჩის ჩემპიონის მედლით მძიმედ დაავადებული შვილი დააჯილდოვეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-bonuchis-chempionis-medlit-mdzimed-daavadebuli-shvili-daajildoves-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 13:29:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 09:29:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133356 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133323 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-23 12:27:46 [post_date_gmt] => 2017-05-23 08:27:46 [post_content] => წლევანდელი შიდა ევროსეზონი დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს. კი დარჩა აქა-იქ სათამაშო მატჩები (იტალიის ტური და სხვადასხვა თასის ფინალები), მაგრამ შეჯამება მაინც შეიძლება. ცალკეულმა ფეხბურთელებმა და გუნდებმა მორიგი სარეკორდო მიღწევები დააფიქსირეს. აგერ ესენიც. ”ბარსელონას” ფორვარდი ლიონელ მესი ესპანეთის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. მან 34 მატჩში 37 გოლი გაიტანა. ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილი ასევე ”ბარსელონელმა” ლუის სუარესმა დაიკავა (29 გოლი 35 მატჩში), მესამე ადგილზე კრიშტიანო რონალდო გავიდა. მადრიდის ”რეალის” ვარსკვლავმა 25 შეხვედრაში მეტოქის კარი 29-ჯერ აიღო. მესი 2012/13 წლების სეზონის შემდეგ პირველად გახდა ლა ლიგის ბომბარდირი. მადრიდის ”რეალის” თავდამსხმელმა რონალდომ სეზონში 40 გოლი გაიტანა. აქედან 25 ლა ლიგის მატჩებში, 10 - ჩემპიონთა ლიგაზე, 4 - მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე და ერთიც ესპანეთის თასზე. პორტუგალიელ სუპერვარსკვლავს უკვე ზედიზედ მეშვიდე სეზონია 40 ან მეტი გოლი გააქვს. ტურინის ”იუვენტუსი” გახდა პირველი გუნდი ევროპის ტოპ-ლიგებიდან, რომელმაც ქვეყნის ჩემპიონატისა და თასის მოგებით ზედიზედ მესამედ შეასრულა დუბლი. აღსანიშნავია, რომ „ბებერმა ქალბატონმა“ სკუდეტო ზედიზედ მეექვსედ მოიგო, რაც ასევე სარეკორდო მაჩვენებელია. ”სელტიკმა” შოტლანდიური ფეხბურთის ახალი რეკორდი დაამყარა. კელტები ”რეინჯერსის” შემდეგ გახდნენ პირველი გუნდი, რომელმაც ჩემპიონატი წაგების გარეშე დაასრულა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ”რეინჯერსმა” ამის გაკეთება შორეულ 1899 წელს შეძლო. 38 ჩატარებულ მატჩში ბრენდან როჯერსის გუნდმა 34 შეხვედრა მოიგო, ხოლო 4 ფრედ დაასრულა. მიმდინარე სეზონში ”სელტიკმა” 106 გოლი გაიტანა, საკუთარ კარში კი მხოლოდ 25 მიიღო. [post_title] => ევრორეკორდები: მესის და რონალდოს გოლები, იუვეს და სელტიკის გმირობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrorekordebi-mesis-da-ronaldos-golebi-iuves-da-seltikis-gmiroba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 12:27:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 08:27:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133323 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133280 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-23 10:32:49 [post_date_gmt] => 2017-05-23 06:32:49 [post_content] => „ლივერპულის“ ნახევარმცველის ემრე ჯანის გოლი „უოტფორდის“ კარში პრემიერლიგაში საუკეთესოდ მიიჩნიეს. გერმანელმა ოლივიე ჟირუს და ენდი ქეროლს აჯობა. „ლივერპულის“ ფეხბურთელმა მაკრატელა 1 მაისს გაუქანა „უოტფორდის“ კარში და ეს 12 ნომინანტს შორის საუკეთესოდ აღიარეს. თავიდან თითოეული თვის საუკეთესო გოლი მონაწილეობდა, მერე ფინალში სამი დატოვეს. ხმის მიმცეთა უმრავლესობას ჯანის გოლი უფრო მოეწონა, ვიდრე „ვესტ ჰემის’ ენდი ქეროლის „კრისტალ პალასთან“ გატანილი მაკრატელა და „არსენალელი“ ოლივიე ჟირუს გოლი იმავე „პალასის“ კარში. Emre Can is the winner of the Goal of the Season pic.twitter.com/AGeGDpMEvD — Billy Liddell (@Liddellpool) May 22, 2017 ჟირუს გოლიც ძალიან კარგი იყო. Goal of the season #Giroud pic.twitter.com/HyXcpkwuiL — Messit Ozil (@MessitOzil) May 19, 2017 ნაკლების არც ქეროლის იყო. GOAL OF THE SEASON CONTENDER:



Andy Carroll vs Crystal Palace pic.twitter.com/dLAJYmsdBs — Goals (@PremHighlightz) May 11, 2017 23 წლის ჯანი „ლივერპულში“ 2014 წლიდან გამოდის. აწდასრულებულ სეზონში მან 32 მატჩში 5 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე პასი მიითვალა. [post_title] => პრემიერლიგამ საუკეთესო გოლები გამოავლინა: ჯანის მაკრატელა ჯანში ჩაჯდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premierligam-sauketeso-golebi-gamoavlina-janis-makratela-janshi-chajda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 10:32:49 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 06:32:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133280 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133356 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-23 13:29:19 [post_date_gmt] => 2017-05-23 09:29:19 [post_content] => თვალზე ცრემლმოსადგომი ვიდეო, რომელშიც ბონუჩი თხოვს საჩემპიონო მედალი მის ავადმყოფ შვილს ჩამოკიდონ. მცველმა ბავშვი გააბედნიერა. სერია ა-ს 37 ტურში, ტურინელებმა საკუთარ მოედანზე „კროტონეს“ უმასპინძლეს და ანგარიშით 3:0 დაამარცხეს, რაც იმის მაუწყებელი იყო, რომ „ბებერმა ქალბატონმა“ იტალიის ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე აღმართა საჩემპიონო თასი. დაჯილდოვების ცერემონიის დროს კი „იუვენტუსის“ მცველა ლეონარდო ბონუჩიმ იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს სთხოვა, რომ სკუდეტოს მედალი მისი შვილისთვის გადაეცა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო. BEAUTIFUL MOMENT. As Bonucci tells Tavecchio to place the Scudetto medal on Matteo his son who recovered from a critical medical situation. pic.twitter.com/brT8MmxGQe — Tarek Khatib (@ADP1113) May 21, 2017 ამასობაში, ბავშვებზე ზრუნავს მადრიდის „რეალის“ მეკარე კეილორ ნავასიც. 2016/2017 სეზონის დასაწყისში ნავასმა განაცხადა, რომ თუ „რეალი“ ლა ლიგის გამარჯვებული გახდებოდა, იგი თმებს გადაიპარსავდა. „მალაგასთან“ გამართული მატჩის შემდეგ კოსტა-რიკელი კიპერი ჟურნალისტების წინაშე თმაგადაპარსული წარსდგა დ განაცხადა: „მე ღმერთს შევპირდი, რომ გამარჯვებას სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს მივუძღვნიდი და ასეც ვიქცევი“. ინტერვიუს ბოლოს ასევე აღნიშნა, რომ მას „რეალთან“ კიდევ 3-წლიანი კონტრაქტი აკავშირებს და არსად წასვლას არ აპირებს. [post_title] => ლეონარდო ბონუჩის ჩემპიონის მედლით მძიმედ დაავადებული შვილი დააჯილდოვეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-bonuchis-chempionis-medlit-mdzimed-daavadebuli-shvili-daajildoves-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 13:29:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 09:29:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133356 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 679 [max_num_pages] => 227 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 675433822c6299655f7c1a5cda56a194 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )