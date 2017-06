WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chikhura [2] => torpedo [3] => evroturnirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142412 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chikhura [2] => torpedo [3] => evroturnirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142412 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chikhura [2] => torpedo [3] => evroturnirebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chikhura [2] => torpedo [3] => evroturnirebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142412) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6964,16878,156,8855) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142418 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-30 10:55:11 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content] => ამერიკული მედიის ინფორმაციით, დიდი ალბათობით, "გოლდენ სტეიტის" როტაციის სამივე ცენტრი - სასტარტო ზაზა ფაჩულია და მისი შემცვლელები, ჯაველ მაკგი და დევიდ ვესტი, თავისუფალ აგენტად გახდომის შემდეგ სხვა კლუბებს მიაშურებენ. შეგახსენებთ, რომ 1-ლი ივლისიდან ზაზა ფაჩულია თავისუფალი აგენტი ხდება. "ცენტრის პოზიცია, სავარაუდოდ, ყველაზე დამაფიქრებელია - ზაზამ, ვესტმა და მაკგიმ ყველასთვის მოულოდნელად, ძალზე კომპეტენტური დამატება შექმნეს "გოლდენ სტეიტის" 4-თავიანი მონსტრისთვის. ძალიან მოულოდნელი იქნება, თუკი "უორიორსს" ყველა აუცილებელი ოპერაციის შემდეგ ბიუჯეტში იმაზე მეტი დარჩეს, რომ თითოეულ მათგანს ვეტერანის მინიმუმზე მეტი შესთავაზოს. არადა, სამივეს გაცილებით უკეთესი კონტრაქტის დაბევება შეუძლია სხვა რომელიმე კლუბში", - წერს The Mercury News. Marin Independent Journal: "ლივინგსტონი, კლარკი, ფაჩულია, ვესტი და მაკგი, უფრო დიდი ალბათობით, გუნდიდან წავლენ". "ბარნსსა და ფაჩულიას შეუძლიათ სხვა გუნდში გაცილებით მაღალი ანაზღაურების მიღება და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს შესაძლოა, მათი უკანასკნელი კონტრაქტები იყოს ლიგაში, ასეც არის მოსალოდნელი", - წერს The Pioneer. გაზეთი ლელო [post_title] => ზაზა გოლდენ სტეიტიდან წავა: ქართველს სხვები მეტ ფულს მისცემენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-golden-steitidan-wava-qartvels-skhvebi-met-fuls-miscemen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:55:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142418 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142308 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-29 15:17:49 [post_date_gmt] => 2017-06-29 11:17:49 [post_content] => ფიფას მაღალჩინოსნის 10 წლის ქალიშვილმა მსოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატის მასპინძლის არჩევამდე 2 მლნ ევრო მიიღო. სამშაბათს ფიფამ ეთიკის კომიტეტის საგამოძიებო პალატის ყოფილი ხელმძღვანელის, მაიკლ გარსიას ანგარიშის სრული ვერსია გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ გარსიას ეჭვი გაუჩნდა კორუფციული გარიგების შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ 2022 წლის მუნდიალის მასპინძლის არჩევამდე დაიდო. გერმანული გამოცემა Bild-ის ცნობით, ფიფას ერთ-ერთი ხელმძღვანელის 10 წლის ქალიშვილმა პირად ანგარიშზე მსოფლიო პირველობის მასპინძლად ყატარის არჩევამდე ცოტა ხნით ადრე 2 მლნ ევროს ოდენობის თანხა მიიღო. მოგვიანებით ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით მადლობა გადაუხადა ყატარელებს რამდენიმე ასეული ათასი ევროს გადარიცხვისათვის. მსოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატს ყატარი უმასპინძლებს. ქვეყანა მასპინძლად 2010 წელს აირჩიეს. [post_title] => ფიფას კორუფცია: ყატარელებმა ქრთამი 10 წლის გოგონას მისცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifas-korufcia-yatarelebma-qrtami-10-wlis-gogonas-misces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 15:17:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 11:17:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142136 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-29 11:36:10 [post_date_gmt] => 2017-06-29 07:36:10 [post_content] => ჟოზე მოურინიომ ენდი მარეის უიმბლდონის ტროფეი მოპარა, ოღონდ რეკლამაში. მსოფლიოს პირველი ჩოგანი და უიმბლდონის მოქმედი ჩემპიონი ენდი მარეი და „მანჩესტერ იუნაიტედის“ მწვრთნელი ჟოზე მოურინიო ავტოკონცერნ „იაგუარის“ ახალ რეკლამაში გადაიღეს. რგოლში მოურინიო ახერხებს, რომ მარეის ტროფეი მოპაროს და ის მუყაოს ასლით შეუცვალოს. https://www.youtube.com/watch?v=18gFQSaCYds [post_title] => მოურინიომ მარეის უიმბლდონის ტროფეი მოპარა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mouriniom-mareis-uimbldonis-trofei-mopara-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 11:36:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 07:36:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142136 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142418 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-30 10:55:11 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content] => ამერიკული მედიის ინფორმაციით, დიდი ალბათობით, "გოლდენ სტეიტის" როტაციის სამივე ცენტრი - სასტარტო ზაზა ფაჩულია და მისი შემცვლელები, ჯაველ მაკგი და დევიდ ვესტი, თავისუფალ აგენტად გახდომის შემდეგ სხვა კლუბებს მიაშურებენ. შეგახსენებთ, რომ 1-ლი ივლისიდან ზაზა ფაჩულია თავისუფალი აგენტი ხდება. "ცენტრის პოზიცია, სავარაუდოდ, ყველაზე დამაფიქრებელია - ზაზამ, ვესტმა და მაკგიმ ყველასთვის მოულოდნელად, ძალზე კომპეტენტური დამატება შექმნეს "გოლდენ სტეიტის" 4-თავიანი მონსტრისთვის. ძალიან მოულოდნელი იქნება, თუკი "უორიორსს" ყველა აუცილებელი ოპერაციის შემდეგ ბიუჯეტში იმაზე მეტი დარჩეს, რომ თითოეულ მათგანს ვეტერანის მინიმუმზე მეტი შესთავაზოს. არადა, სამივეს გაცილებით უკეთესი კონტრაქტის დაბევება შეუძლია სხვა რომელიმე კლუბში", - წერს The Mercury News. Marin Independent Journal: "ლივინგსტონი, კლარკი, ფაჩულია, ვესტი და მაკგი, უფრო დიდი ალბათობით, გუნდიდან წავლენ". "ბარნსსა და ფაჩულიას შეუძლიათ სხვა გუნდში გაცილებით მაღალი ანაზღაურების მიღება და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს შესაძლოა, მათი უკანასკნელი კონტრაქტები იყოს ლიგაში, ასეც არის მოსალოდნელი", - წერს The Pioneer. გაზეთი ლელო [post_title] => ზაზა გოლდენ სტეიტიდან წავა: ქართველს სხვები მეტ ფულს მისცემენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-golden-steitidan-wava-qartvels-skhvebi-met-fuls-miscemen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:55:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142418 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 584 [max_num_pages] => 195 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 27e0c1db91b294b9dc8cbc9aaf8f1dc4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )