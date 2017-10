ევროპაში ყოველწლიურად 50 000-ზე მეტი ადამიანი იღუპება ჰაერის დაბინძურების გამო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => haeris-dabindzureba [1] => evropa [2] => ekologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175360 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => haeris-dabindzureba [1] => evropa [2] => ekologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175360 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 680 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => haeris-dabindzureba [1] => evropa [2] => ekologia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => haeris-dabindzureba [1] => evropa [2] => ekologia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175360) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2738,1925,680) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168602 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-27 23:36:03 [post_date_gmt] => 2017-09-27 19:36:03 [post_content] => „ფეისბუქი“ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, დაახლოებით ნახევარი საათის განმავლობაში, შეფერხებით მუშაობდა. როგორც ბრიტანული გამოცემა express.co.uk წერს, რედაქციას არაერთმა მომხმარებელმა გაუგზავნა შეტყობინება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ „ფეისბუქის“ მთავარ გვერდზე აღარ იტვირთებოდა სიახლეები და, უმეტესად, რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნებულ პოსტებს ხედავდნენ. მედიასაშუალების ცნობით, სოციალური ქსელის მომხმარებლებს პრობლემები, ძირითადად, ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში შეექმნათ. „ფეისბუქის“ შეფერხებით მუშაობის მიზეზი ჯერ უცნობია. ფეისბუქმომხმარებელი მარიამ ნატროშვილი სოციალურ ქსელში, რებილიტირებული პეკინის გამზირის, ახალი ველობილიკის ფოტოს აქვეყნებს, დამატებითი საგზაო ნიშნით. "ჰაერში ტყვიაა" – მითითებულია ველობილიკზე ველოსიპედის ნაცვლად. ნატროშვილი წერს, რომ ეს სწორედ ის დეტალია, რაც რეაბილიტაციისას გამორჩათ. ის ასევე აღნიშნავს, რომ პეკინი გამონაბოლქვით ერთერთი ყველაზე დაბინძურებული ქუჩაა. "საგზაო ნიშნები, რომელიც რემონტისას გამორჩათ, დამატებულია. პეკინი გამონაბოლქვით ერთ ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქუჩაა", – წერს ფოტოს ავტორი. პეკინის განახლებულ გამზირზე, ერთი ზოლი ველობილიკისთვის გამოიყო. ბულაჩაურის ქუჩიდან მიროტაძის ქუჩამდე 1 კმ-იანი, 2,80 მეტრის სიგანის ველობილიკი გაკეთდა. დავით ნარმანიას განცხადებით, თბილისში ასეთი თანამედროვე და მოწესრიგებული ფორმით ველობილიკი პირველად მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ თბილისი ველოტრასებით დაქსელული არ არის, ამის გამო, მხოლოდ ამ მონაკვეთზე ველობილიკის მოწყობამ, საზოგდოების ნაწილის კრიტიკა დაიმსახურა. კიდევ ერთი და მთავარი დეტალი რის გამოც, პეკინზე ველობილიკის მოწყობა გააკრიტიკეს, დაბინძურებული ჰაერია, რაც ჯანსაღ ცხოვრებას ეწინააღმდეგება. „ფეისბუქზე" გურამ ნიკოლაშვილი მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტული დაკვირვების შედეგებს აღწერს. საქმე საქართველოში მანქანების გამონაბოლქვით დაბინძურებულ ჰაერს ეხება. მოგეხსენებათ, ამის გამო შემაშფოთებლად არის გაზრდილი ადამიანების სიკვდილიანობა ჩვენს ქვეყანაში. გურამ ნიკოლაშვილი წერს: „ზუსტად ათი წუთი ვიდექი ვარაზისხევში და დავაკვირდი ყველა ჯურის ტრანსპორტს, რამაც კი გაიარა. დამაბინძურებელთა ათეული ასე გამოიყურება: საბჭოთა წარმოების სამშენებლო „გრუზავიკები", აი ხაკისფერები რომაა, რომელთა არსებობაც უბრალოდ სამყაროს შეცდომაა; ბოგდანის ტიპის ყვითელი ავტობუსი; თბილისის სავიზიტო ბარათად ქცეული ყვითელი მარშრუტკა; არაბოგდანის ტიპის დიდი ყვითელი ავტობუსი; დისტრიბუციაზე მომუშავე გაზელები; ბეტონმრევი მძიმე ტექნიკა; 2003 წლამდე გამოშვებული ყველა მერსედესი; დიდი თეთრი ავტობუსები, რომლებიც არ მოძრაობენ, მაგრამ საეჭვოდ გამოიყურებიან GG-342-RR – მწვანე ხასხასა ვოლგა, 1981 წლის. ყველა ფორდ-ტრანზიტი. აქვე არსებობს დაბინძურების არმქონე ტოპ-ერთეულიც: ლურჯი ავტობუსი. საშველი? – ტექდათვალიერება და ჯართის ეტაპობრივი ჩამოწერა. დაკვირვების დრო: 12:00, 13.09.2017" "ფეისბუქის" მუშაობა დაახლოებით ნახევარი საათით შეფერხდა