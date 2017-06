ევროპელი ტურისტები ქართული საჰაერო ტაქსით დაფრინავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sahaero-taqsi [1] => aviatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138599 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sahaero-taqsi [1] => aviatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138599 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8436 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sahaero-taqsi [1] => aviatori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sahaero-taqsi [1] => aviatori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138599) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11218,8436) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120969 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-07 15:08:07 [post_date_gmt] => 2017-04-07 11:08:07 [post_content] => ქართულ საავიაციო ბაზარზე ახალი მოთამაშე - ავიაკომპანია ”ავიატორი” მომხმარებლებს თბილისი-ბაქოს რეისზე საჰაერო ტაქსით მომსახურებას სთავაზობს. აღნიშნული სერვისი კი 6930 დოლარი ჯდება. როგორც აზერბაიჯანული სააგენტო Trend.az-ი საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, ამ მარშრუტზე საჰაერო ტაქსის მომსახურება მგზავრების რაოდენობაზე არ არის დამოკიდებული და ნებისმიერ შემთხვევაში 6930 დოლარი ღირს. "რადგანაც თვითმფრინავი ბაზირებულია თბილისში, ის ორმხრივ ფრენას ასრულებს", - განუცხადა აზერბაიჯანულ სააგენტოს კომპანიის წყარომ. შეგახსენებთ, ავიაკომპანია ”ავიატორი” ბაზარზე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ის ჰოლდინგ ”აჭარა ჯგუფის” შვილობილი კომპანიაა და ამ ეტაპზე ოპერირებას მხოლოდ საჰაერო ტაქსით ახორციელებს. “ავიატორი” ნებისმიერ მსურველს, საჰაერო ტაქსის მომსახურებას სთავაზობს, რაც ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ჩარტერული რეისების შესრულებასაც. როგორც ”ფორტუნას” კომპანია ”აჭარა ჯგუფიდან” აცნობეს, რეისები ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა აეროდრომში, ასევე მეზობელ ქვეყნებში. ”ჩვენს მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ მაქსიმალურად მოკლე დროში, კომფორტულად ჩაფრინდნენ დანიშნულების ადგილას როგორც ტურისტული, ისე საქმიანი ვიზიტით. ავიაკომპანია ფრენებს ახორციელებს უახლესი ამერიკული წარმოების Beechcraft KingAir C90GTX ტიპის საჰაერო ხომალდით, რომელიც აღჭურვილია 5 ადამიანზე გათვლილი ბიზნეს კლასის ინტერიერით და უახლესი სისტემებით, რაც მგზავრებს საშუალებას აძლევს , სასურველი მიმართულებით უსაფრთხოდ და კომფორტულად იმგზავრონ”, – აღნიშნეს “აჭარა ჯგუფში”. მათივე ცნობით, ავიაკომპანია “ავიატორის” მთავარი მიზანი საქართველოში ტურიზმისა და მცირე ავიაციის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. თბილისიდან ბაქომდე ტაქსით გაფრენა 6930 დოლარი ღირს

საქართველოში საჰაერო ტაქსებზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება. ქართულ საავიაციო ბაზარზე ახალი მოთამაშე - ავიაკომპანია "ავიატორი" ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ის ჰოლდინგ "აჭარა ჯგუფის" შვილობილი კომპანიაა და ამ ეტაპზე ოპერირებას მხოლოდ საჰაერო ტაქსით ახორციელებს. "ავიატორი" ნებისმიერ მსურველს, საჰაერო ტაქსის მომსახურებას სთავაზობს, რაც ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ჩარტერული რეისების შესრულებასაც. როგორც "ფორტუნას" კომპანია "აჭარა ჯგუფიდან" აცნობეს, რეისები ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა აეროდრომში, ასევე მეზობელ ქვეყნებში. "ძალიან დიდი მოთხოვნაა ერევნის და ბაქოს მიმართულებებზე. ზოგადად, კავკასიის რეგიონში არსებული ყველა აეროპორტის მიმართულებით დავფრინავთ. ამასთან, გვაქვს ავია რეისი სტამბოლის მიმართულებითაც. რაც შეეხება ფრენის ღირებულებას, ის საათობრივად განისაზღვრება. 1 საათის ფასი 1500 დოლარიდან იწყება", - განმარტეს კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული ფასი ნაწილდება 5 ადამიანზე, რადგან სწორედ ამ რაოდენობის მგზავრი თავსდება საჰაერო ტაქსში. "ჩვენს მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ მაქსიმალურად მოკლე დროში, კომფორტულად ჩაფრინდნენ დანიშნულების ადგილას როგორც ტურისტული, ისე საქმიანი ვიზიტით. ავიაკომპანია ფრენებს ახორციელებს უახლესი ამერიკული წარმოების Beechcraft KingAir C90GTX ტიპის საჰაერო ხომალდით, რომელიც აღჭურვილია 5 ადამიანზე გათვლილი ბიზნეს კლასის ინტერიერით და უახლესი სისტემებით, რაც მგზავრებს საშუალებას აძლევს , სასურველი მიმართულებით უსაფრთხოდ და კომფორტულად იმგზავრონ", – აღნიშნეს "აჭარა ჯგუფში". მათივე ცნობით, ავიაკომპანია "ავიატორის" მთავარი მიზანი საქართველოში ტურიზმისა და მცირე ავიაციის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამასთან, როგორც კომპანიაში განმარტეს, "ავიატორის" პილოტებმა და ტექნიკურმა პერსონალმა გადამზადება აშშ-ს ერთ-ერთ საუკეთესო ტრეინინგ ცენტრში გაიარა. საწყისი ეტაპისთვის ავიაკომპანიაში დასაქმდა საავიაციო სფეროს 20-ზე მეტი ქართველი პროფესიონალი. შეგახსენებთ, "აჭარა ჯგუფმა", ჩვენს ქვეყანაში "საჰაერო ტაქსების" ოპერირების ლიცენზია ცოტა ხნის წინ მოიპოვა. ამდროისთვის კომპანიას მხოლოდ ერთი ავიახომალდი აქვს, 2017 წელს კი საჰაერო ტაქსტების დამატებას გეგმავს. საჰაერო ტაქსით მგზავრობის ფასი ცნობილია: ფასის მიუხედავად მოთხოვნა იზრდება

ქართულ საავიაციო ბაზარზე ახალი მოთამაშე გამოჩნდა - სულ მალე ოპერირებას ავიაკომოპანია "ავიატორი" დაიწყებს, რომელიც ჰოლდინგ "აჭარა ჯგუფის" შვილობილი კომპანიაა. "ავიატორი" ნებისმიერ მსურველს, საჰაერო ტაქსის მომსახურებას სთავაზობს, რაც ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ჩარტერული რეისების შესრულებასაც. "ჩვენს მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ მაქსიმალურად მოკლე დროში, კომფორტულად ჩაფრინდნენ დანიშნულების ადგილას ტურისტული, თუ საქმიანი ვიზიტით. ავიაკომპანია ფრენებს განახორციელებს უახლესი ამერიკული წარმოების Beechcraft KingAir C90GTX ტიპის საჰაერო ხომალდით, რომელიც აღჭურვილია 5 ადამიანზე გათვლილი ბიზნეს კლასის ინტერიერით და უახლესი სისტემებით, რაც მგზავრებს საშუალებას მისცემს, სასურველი მიმართულებით უსაფრთხოდ და კომფორტულად იმგზავრონ", - განაცხადეს "აჭარა ჯგუფში". მათივე ცნობით, ავიაკომპანია "ავიატორის" მთავარი მიზანი საქართველოში ტურიზმისა და მცირე ავიაციის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამასთან, როგორც კომპანიაში განმარტეს, "ავიატორის" პილოტებმა და ტექნიკურმა პერსონალმა გადამზადება აშშ-ს ერთ-ერთ საუკეთესო ტრეინინგ ცენტრში გაიარა. საწყისი ეტაპისთვის ავიაკომპანიაში დასაქმდა საავიაციო სფეროს 20-ზე მეტი ქართველი პროფესიონალი. შეგახსენებთ, "აჭარა ჯგუფმა", ჩვენს ქვეყანაში "საჰაერო ტაქსების" ოპერირების ლიცენზია ცოტა ხნის წინ მოიპოვა. როგორც "ფორტუნას" საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში განუცხადეს, კომპანიის ხომალდი სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტებს და მზად არის ფრენების შესრულებისთვის. ბაზარზე ქართული "ავიაკომპანია" გამოჩნდა, რომელიც საჰაერო ტაქსებზე იმუშავებს "რადგანაც თვითმფრინავი ბაზირებულია თბილისში, ის ორმხრივ ფრენას ასრულებს", - განუცხადა აზერბაიჯანულ სააგენტოს კომპანიის წყარომ. შეგახსენებთ, ავიაკომპანია ”ავიატორი” ბაზარზე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ის ჰოლდინგ ”აჭარა ჯგუფის” შვილობილი კომპანიაა და ამ ეტაპზე ოპერირებას მხოლოდ საჰაერო ტაქსით ახორციელებს. “ავიატორი” ნებისმიერ მსურველს, საჰაერო ტაქსის მომსახურებას სთავაზობს, რაც ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ჩარტერული რეისების შესრულებასაც. როგორც ”ფორტუნას” კომპანია ”აჭარა ჯგუფიდან” აცნობეს, რეისები ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა აეროდრომში, ასევე მეზობელ ქვეყნებში. ”ჩვენს მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ მაქსიმალურად მოკლე დროში, კომფორტულად ჩაფრინდნენ დანიშნულების ადგილას როგორც ტურისტული, ისე საქმიანი ვიზიტით. ავიაკომპანია ფრენებს ახორციელებს უახლესი ამერიკული წარმოების Beechcraft KingAir C90GTX ტიპის საჰაერო ხომალდით, რომელიც აღჭურვილია 5 ადამიანზე გათვლილი ბიზნეს კლასის ინტერიერით და უახლესი სისტემებით, რაც მგზავრებს საშუალებას აძლევს , სასურველი მიმართულებით უსაფრთხოდ და კომფორტულად იმგზავრონ”, – აღნიშნეს “აჭარა ჯგუფში”. მათივე ცნობით, ავიაკომპანია “ავიატორის” მთავარი მიზანი საქართველოში ტურიზმისა და მცირე ავიაციის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. 