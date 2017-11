ევროპის მოედანზე დღეს ბერლინის კედლის ფრაგმენტი დაიდგმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evropis-moedani [1] => berlinis-kedeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185777 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evropis-moedani [1] => berlinis-kedeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185777 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9543 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evropis-moedani [1] => berlinis-kedeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evropis-moedani [1] => berlinis-kedeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185777) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21079,9543) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171654 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-05 16:52:04 [post_date_gmt] => 2017-10-05 12:52:04 [post_content] => თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 6 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით, ევროპის მოედანზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. მერიის ცნობით, გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნის გავლით ბარათაშვილის ქუჩისკენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტები დროებით შეიცვლება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გორგასლის ქუჩიდან მოძრაობას მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გააგრძელებს, აუხვევს ხიდის ქუჩაზე, გაივლის ზაარბრიუკენის მოედანს, ტოლსტოისა და ხეთაგუროვის ქუჩებს, საიდანაც ბარათაშვილის ხიდს დაუკავშირდება. ევროპის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა 2 დღით შეიზღუდება

თბილისში, ევროპის მოედანზე ვიზალიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გალა-კონცერტი მიმდინარეობს. კონცერში მონაწილეობას მიიღებენ ბენდები, მომღერლები, ასევე ოპერის გუნდი. კონცერტი საზეიმო ფოიერვერკით დასრულდება. ევროპის მოედანზე ვიზალიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გალა-კონცერტი მიმდინარეობს

თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ღონისძიებები რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ევროპის მოედანზე წარმოდგენილია ქართული ღვინო და სოფლის მეურნეობის პროდუქტი. მეტეხის ხიდზე უძველესი ავტომობილებია გამოფენილი. განახლებულ ტიფლისში , აღმაშენებლის გამზირზე კი რამდენიმე კონცერტია დაგეგმილი. თბილისობა დღეს გალა კონცერტით დასრულდება. რა ხდება ამ წუთებში ევროპის მოედანზე (ფოტო) ევროპის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა 2 დღით შეიზღუდება