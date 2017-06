“ევროპული საქართველო” პლებისტიცის მოთხოვნით ხელმოწერებს შეაგროვებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => modzraoba-tavisuflebistvis-evropuli-saqartvelos ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139947 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => modzraoba-tavisuflebistvis-evropuli-saqartvelos ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139947 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2859 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => modzraoba-tavisuflebistvis-evropuli-saqartvelos ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-baqradze [1] => modzraoba-tavisuflebistvis-evropuli-saqartvelos ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139947) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2859,12691) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123246 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:30:07 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:30:07 [post_content] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ბოლო სამუშაო ჯგუფი მუშაობას დღეს დაასრულებს. შესაძლოა, კომისია კიდევ ერთმა სუბიექტმა დატოვოს. როგორც "ევროპული საქართველოს" წევრმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, პარტია კომისიის დატოვებასთან დაკავშირებით განცხადებას, სავარაუდოდ, ხვალ გააკეთებს. კომისია უკვე დატოვა "ნაციონალურმა მოძრაობამ". თინათინ ბოკუჩავას განცხადებით, კომისია იყო ფარსი და მასში მონაწილეობას "ნაციონალური მოძრაობა" არ მიიღებდა. მისივე თქმით, ივანიშვილს წინასწარ ქონდა განსაზღრული ცვლილებები, რომელიც უნდა შესულიყო კონსტიტუციაში. მმართველი გუნდის განცხადებით კი, კომისიის სხდომები იყო გახსნილი და მასში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველს შეეძლო. რაც შეეხება პრეზიდენტის პოზიციას შემუშავებულ ვერსიასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანის ანა დოლიძის განცხადებით, გიორგი მარგველაშვილი დასაწყისშივე მიიჩნევდა, რომ განხილვაში მოსახლეობის ყველა ფენა უნდა ყოფილიყო ჩართული. [post_title] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას კიდევ ერთი სუბიექტი ტოვებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhelmwifo-sakonstitucio-komisias-kidev-erti-subieqti-tovebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:30:07 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:30:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 120716 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-06 16:31:49 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:31:49 [post_content] => თეთრ სახლში აშშ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე მიიღო, ინფორმაციას აშშ-ში საქართველოს საელჩო ავრცელებს. ახალდანიშნულ ელჩთან გაცნობითი შეხვედრისას პრეზიდენტმა ტრამპმა საქართველოს ელჩს მისიის დაწყება მიულოცა. დავით ბაქრაძემ ამერიკის პრეზიდენტს ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოების საქმეში საქართველოს წვლილზე და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე გაუმახვილა ყურადღება. დონალდ ტრამპმა წარმატებები უსურვა ელჩს მომავალ საქმიანობაში. [post_title] => დავით ბაქრაძე დონალდ ტრამპს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-baqradze-donald-tramps-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 16:31:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 12:31:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120716 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119413 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-02 12:35:37 [post_date_gmt] => 2017-04-02 08:35:37 [post_content] => “ევროპულ საქართველოს” 4 ახალი წევრი შეემატა. პარტიის ახალი წევრები დღევანდელ პრესკონფერენციაზე “ევროპული საქართველოს” ლიდერებმა გიგა ბოკერიამ და ელენე ხოშტარიამ წარადგინეს. “ევროპულ საქართველოს” შეუერთდნენ ირაკლი კიკნაველიძე, რომელიც იქნება გუნდის სპიკერი და სოციალური მედიის მიმართულების ხელმძღვანელი; თამარ კაკაბაძე, რომელიც იმუშავებს ახალი კადრების მოზიდვაზე, ასევე, ახალი მიდგომების შემუშავებაზე; ლადო ლომსაძე, რომელიც იქნება სამართლებრივი მიმართულების ხელმძღვანელი და სოფო სამუშია, რომელიც იმუშავებს საგარეო მიმართულების გუნდში. “ევროპული საქართველო” ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ გახდება საზოგადოების მაკონსოლიდირებელი გუნდი, რომელიც არის გახსნილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს გუნდი კარს უღებს ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იზიარებს “ევროპული საქართველოს” მიდგომებს. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ წარვადგინეთ 4 ახალი ადამიანი”, - განაცხადა ელენე ხოშტარიამ. წყარო "ინტერპრესნიუსი" [post_title] => “ევროპულ საქართველოს” 4 ახალი წევრი შეემატა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropul-saqartvelos-4-akhali-wevri-sheemata [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-02 12:35:37 [post_modified_gmt] => 2017-04-02 08:35:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119413 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123246 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:30:07 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:30:07 [post_content] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ბოლო სამუშაო ჯგუფი მუშაობას დღეს დაასრულებს. შესაძლოა, კომისია კიდევ ერთმა სუბიექტმა დატოვოს. როგორც "ევროპული საქართველოს" წევრმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, პარტია კომისიის დატოვებასთან დაკავშირებით განცხადებას, სავარაუდოდ, ხვალ გააკეთებს. კომისია უკვე დატოვა "ნაციონალურმა მოძრაობამ". თინათინ ბოკუჩავას განცხადებით, კომისია იყო ფარსი და მასში მონაწილეობას "ნაციონალური მოძრაობა" არ მიიღებდა. მისივე თქმით, ივანიშვილს წინასწარ ქონდა განსაზღრული ცვლილებები, რომელიც უნდა შესულიყო კონსტიტუციაში. მმართველი გუნდის განცხადებით კი, კომისიის სხდომები იყო გახსნილი და მასში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველს შეეძლო. რაც შეეხება პრეზიდენტის პოზიციას შემუშავებულ ვერსიასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანის ანა დოლიძის განცხადებით, გიორგი მარგველაშვილი დასაწყისშივე მიიჩნევდა, რომ განხილვაში მოსახლეობის ყველა ფენა უნდა ყოფილიყო ჩართული. [post_title] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას კიდევ ერთი სუბიექტი ტოვებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhelmwifo-sakonstitucio-komisias-kidev-erti-subieqti-tovebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:30:07 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:30:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 23 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 30ab96206f32e796bf6c9cdd301e566a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )