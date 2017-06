„ევროპული საქართველო“, „თავისუფალი დემოკრატები“ და „რესპუბლიკური პარტია” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavisufali-demokratebi [1] => ganckhadeba [2] => respublikuri-partia [3] => evropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137642 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavisufali-demokratebi [1] => ganckhadeba [2] => respublikuri-partia [3] => evropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137642 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 426 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tavisufali-demokratebi [1] => ganckhadeba [2] => respublikuri-partia [3] => evropuli-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tavisufali-demokratebi [1] => ganckhadeba [2] => respublikuri-partia [3] => evropuli-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137642) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12228,1920,3345,426) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134649 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 16:53:55 [post_date_gmt] => 2017-05-27 12:53:55 [post_content] => პარტია "ევროპული საქართველოს" ყრილობა დღეს, სპორტის სასახლეში გაიმართა. პარტიის თავმჯდომარედ დავით ბაქრაძე აირჩიეს. პარტიის წევრებმა ასევე, მხარი დაუჭირეს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე გიგა ბოკერიას არჩევას, ხოლო გენერალური მდივნის პოსტზე - გიგი უგულავას. თბილისის მერობის კანდიდატად კი, პარტიამ ელენე ხოშტარია წარადგინა. "თქვენ ყველანი ხართ ის გუნდი, რომელიც ააშენებს ევროპულ საქართველოს და ევროპული საქართველო არის ნამდვილი საქართველო“, - ამ სიტყვებით მიმართა სპორტის სასახლეში შეკრებილ პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს „ევროპული საქართველოს“ პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ გიგა ბოკერიამ. მხარდამჭერებს მიმართა ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამაც, მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ თითქმის სამი წელი ციხეში უმიზეზოდ გაატარა. "დღეს საქართველოს შურისმაძიებელი და დაბოღმილი რეჟიმი მართავს. მინდა მივმართო მათ, გაათავისუფლეთ პოლიტპატიმრები. გადავშალოთ წიგნი ახალ გვერდზე, დავასრულოთ წარსული და ვიყუროთ წინ", - აღნიშნა მან. [post_title] => "თქვენ ხართ ის გუნდი, რომელიც ააშენებს ევროპულ საქართველოს" - ყრილობა სპორტის სასახლეში [post_title] => "რესპუბლიკელები" და "თავისუფალი დემოკრატები"ერთ ბლოკად გაერთიანებისთვის ემზადებიან "ევროპული საქართველო" ინიციატივას მომავალ კვირას წარუდგენს საზოგადოებას ,,იურიდიული პრობლემა არ იქნება, რადგან რეფერენდუმზე არ ვსაუბრობ. პლებისციტით შეიძლება ხალხის ორივე საკითხზე გამოკითხვა - ერთი კითხვა იქნება ,,გინდათ, რომ პრეზიდენტი თქვენ აირჩიოთ თუ პარლამენტმა" და ,,გინდათ თუ არა საარჩევნო სისტემა, სადაც პროპორციულად ნაწილდება მანდატები და არა პირველ ადგილზე გასული პარტიის სასარგებლოდ" - ამის ახსნა აზრიანი კითხვით, აბსოლუტურად შესაძლებელია" - აცხადებს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია. [post_title] => "ევროპული საქართველო" პლებისციტის ჩატარებას ითხოვს "თქვენ ყველანი ხართ ის გუნდი, რომელიც ააშენებს ევროპულ საქართველოს და ევროპული საქართველო არის ნამდვილი საქართველო“, - ამ სიტყვებით მიმართა სპორტის სასახლეში შეკრებილ პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს „ევროპული საქართველოს“ პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ გიგა ბოკერიამ. მხარდამჭერებს მიმართა ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამაც, მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ თითქმის სამი წელი ციხეში უმიზეზოდ გაატარა. "დღეს საქართველოს შურისმაძიებელი და დაბოღმილი რეჟიმი მართავს. მინდა მივმართო მათ, გაათავისუფლეთ პოლიტპატიმრები. გადავშალოთ წიგნი ახალ გვერდზე, დავასრულოთ წარსული და ვიყუროთ წინ", - აღნიშნა მან. 