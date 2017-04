“ევროპული საქართველო” პლებისციტის ჩატარებას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => evropuli-saqartvelo [2] => plebisciti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124342 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => evropuli-saqartvelo [2] => plebisciti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124342 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 959 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => evropuli-saqartvelo [2] => plebisciti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => evropuli-saqartvelo [2] => plebisciti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124342) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12228,959,14970) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123608 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-19 15:25:32 [post_date_gmt] => 2017-04-19 11:25:32 [post_content] => ემზარ კვიციანსა და გიგა ბოკერიას შორის პარლამენტის სხდომაზე დაპირისპირება მოხდა. პარლამენტში დღეს სუს-ის ხელმძღვანელს, ვახტანგ გომელაურს უსმენენ. დეპუტატებს შორის დაპირისპირება ანგარიშის დახურვის საკითხზე მსჯელობამ გამოიწვია. ემზარ კვიციანმა განცხადა, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, სხდომა ღია რეჟიმში ჩატარდებოდა თუ დახურულში, რადგან დარბაზში უცხო ქვეყნის რეზიდენტი იჯდა- ამ კონტექსტში მან გიგა ბოკერიაზე მიუთითა. კვიციანის განცხადებას ბოკერიას მხრიდან შეურაცხმყოფელი რეპლიკა მოჰყვა. კვიციანმა სცადა, ბოკერიასთან მისულიყო, თუმცა მანდატურის სამსახურმა საშუალება არ მისცა და „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრმა გიგა ბოკერიას ჭიქა ესროლა. [video width="640" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/17908185_100786653814688_3526811630606221312_n.mp4"][/video]

ემზარ კვიციანმა გიგა ბოკერიას ჭიქა ესროლა [video width="640" height="352" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/03/barbare.mp4"][/video] [post_title] => მარიშკა ჯავახაძე: "გიგა ბოკერია ძალიან მაგარი ბიჭია!.." 2017-03-21 "ყველა კარი, რომელიც გაღებულია, ერთ დღეს შეიძლება ყრუდ დაიხშოს, დიახ ეს 9 ადამიანი, უზენაესი სასამართლოს 9 მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომლითაც ან ხელს მოაწერს კანონიერებას, სამართლიანობას, მასთან ერთად სიტყვის თავისუფლებას, საკუთრების უფლების დაცვას, ამ ქვეყნის ევროატლანტიკურ მომავალს, შეიტანს ოქროს ასოებით ან მიიღებს უკანონო, უსამართლო გადაწყვეტილებას, მათთვის შავი ასოებით შეიტანს სახელებსა და გვარებს ამ ქვეყნის სახელმძღვანელოებში, ბიძინა ივანიშვილები მათთვის მოთხრილი ხეებით მიდიან და მოდიან, საქართველო რჩება, მოსამართლეს სურს შეასრულოს ბარების და ნიჩბების როლი, ეს იქნება მათი არჩევანი, მაგრამ მათი არჩევანი ძალიან მალე გახდება მათი განაჩენი,“- განაცხადა ნიკა გვარამიამ. 2017-03-02 